Perú

Chau, Víctor Zanabria: Los argumentos del PJ para suspender por 18 meses al comandante general de la PNP

Por una investigación por corrupción cuando era jefe policial en Arequipa, general PNP es apartado de la institución a meses de pasar obligatoriamente al retiro

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Víctor Zanabria Angulo pasará al
Víctor Zanabria Angulo pasará al retiro en enero de 2026, cuando se cumplan dos años de su nombramiento como comandante general de la PNP. Foto: CCL

La jueza Janett Monica Lastra Ramirez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, dictó la suspensión por 18 meses del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria. Esta medida se fundamenta en la existencia de suficientes elementos probatorios que lo vinculan con la presunta comisión de delitos y un peligro procesal fuerte.

Los hechos imputados a Zanabria son tres:

  • El uso indebido de aproximadamente 15 efectivos policiales como mano de obra en obras de construcción en el complejo policial de Arequipa entre junio y agosto de 2020, registrándolos como si realizaran “inteligencia operativa” para encubrir su labor.
  • La contratación simulada por S/ 17,600.00 para la remodelación del patio de armas. Según la fiscalía, Zanabria y otros concertaron con un maestro de obra para una contratación directa irregular por 4.700 soles. Luego simularon un proceso para justificar un pago mayor a la obra, con instrucciones para quedarse con el excedente.
  • La apropiación de una donación de S/ 17,600.00 de la Minera La Soledad, que fue solicitada por Zanabria para las obras, recibida en efectivo, pero nunca registrada formalmente en las arcas de la institución policial.
Zanabria ha sido cuestionado por
Zanabria ha sido cuestionado por su incompetencia.

En cuanto al peligro en la demora, la jueza determinó la existencia de un riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad y de reiteración delictiva.

Respecto a la obstaculización, se acreditó que Víctor Zanabria “realizó un acto de obstaculización al ordenar a los efectivos policiales que se escondan de las autoridades” durante una inspección fiscal. La permanencia de Zanabria en el cargo, según la jueza, representaba un riesgo real de influencia sobre testigos y manipulación de evidencia.

El peligro de reiteración delictiva se sustentó en que los tres hechos imputados configuraban un “mismo modus operandi concatenado” de abuso de poder y mal uso de recursos institucionales. Se señaló que otras investigaciones fiscales contra Zanabria (por Homicidio Calificado y Lesiones Graves) también evidenciaban un “uso indebido de su poder”, lo que reforzaba el riesgo de nuevos ilícitos.

Rechazan argumentos de defensa

La jueza rechazó sistemáticamente los argumentos de la defensa de Víctor Zanabria. Sobre el uso de personal policial como albañil, la defensa alegó que las obras se financiaron con dinero privado y que la participación policial fue voluntaria, tratándose de una “práctica usual”.

La jueza desestimó esta postura, aclarando que la imputación se centraba en la “utilización indebida de un recurso público, específicamente la mano de obra de los efectivos policiales”, y que Zanabria, como titular de la Unidad Ejecutora, tenía la administración de dichos “caudales”.

Además, consideró que la supuesta “práctica usual” “contraviene directamente la normativa oficial de la Policía Nacional del Perú”.

Respecto a la contratación simulada por 17.600 soles, la defensa argumentó que el comandante general de la PNP desconocía el proceso y que la obra se realizó con dinero privado. La jueza refutó que Zanabria tenía el deber de “administrar los recursos con eficiencia y eficacia”. Se verificó un “acuerdo fraudulento” para un servicio que ya había sido brindado, culminando en una “contratación simulada” con documentos falsos.

Sobre la apropiación de la donación, la defensa sostuvo que fue una donación privada a Zanabria y no a la institución, por lo que no requería registro estatal. La jueza rechazó esto, señalando que el oficio de solicitud de Zanabria y el de agradecimiento oficial “refuerza la naturaleza institucional de la donación”. Además, se verificó que la Directiva interna de la PNP exigía procedimientos formales para donaciones de ese monto, los cuales fueron incumplidos.

De esta manera, Víctor Zanabria pasaría sus últimos meses de carrera policial alejado de la institución. Pasará obligatoriamente a la situación de retiro en enero de 2026, cuando se cumplan dos años de su gestión como comandante general de la PNP.

Temas Relacionados

Víctor ZanabriaPolicía Nacional del PerúPoder JudicialPNPperu-politica

Más Noticias

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Ignacio Buse y Juan Pablo

Buscan derogar la reforma de pensiones y habilitar posibilidad de retiro AFP

Tanto la reforma y su reglamento limitan el retiro de 95,5%, obligan al aporte de independientes y “prohíben” los retiros AFP

Buscan derogar la reforma de

Casi 30 incendios forestales arrasan Cajamarca: 370 hectáreas devastadas mientras se encuentran sin agua

El Gobierno Regional de Cajamarca reportó graves daños de cultivos en la región y alertan sobre el déficit hídrico en la región

Casi 30 incendios forestales arrasan

Final del Mundial de Desayunos EN VIVO: Ibai anuncia HOY al ganador entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada

La última jornada del certamen gastronómico enfrenta a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, promete convocar a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Final del Mundial de Desayunos

Boticas vendían medicamentos falsificados: Digemid incautó Apronax y otros fármacos y pide verificar número de lote

Los medicamentos incautados para dolor y alergias corresponden a marcas de uso extendido, lo que refuerza la alerta entre médicos, farmacéuticos y pacientes

Boticas vendían medicamentos falsificados: Digemid
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Simpatía por Dina Boluarte cae

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide votar por

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

DEPORTES

Ignacio Buse y Juan Pablo

Ignacio Buse y Juan Pablo Varilla vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025