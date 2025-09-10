Perú

Teletón 2025: Buscarán recaudar más de S/ 8 millones para rehabilitación de niños y niñas con discapacidad

El evento contará con la conducción de Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo. Además, se ofrecerá shows de Matisse y Axel

Teletón 2024 llegó a recaudar más de 8 millones de soles. (Foto: Teletón)

La Teletón 2025 en Perú se realizará el 12 y 13 de septiembre bajo el lema ‘Teletón, unidos es posible', con el objetivo de superar los S/ 8 millones 54,927 a favor de programas de rehabilitación infantil para niñas y niños en situación de pobreza con discapacidad física, motora o autismo.

El evento, que se transmitirá por América Televisión, TV Perú y diversas plataformas digitales, contará con la conducción de Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, y ofrecerá shows de los artistas internacionales Matisse (México) y Axel (Argentina), de acuerdo con el cronograma oficial difundido por los organizadores.

La transmisión de la Teletón se iniciará el viernes 12 a las 10:00 p. m. y sumará este año la Teletón Digital, un espacio enfocado en batallas de TikTok, retos con influencers y creadores de contenido acompañados por más de 200 voluntarios.

Gisela Valcárcel envía mensaje a incrédulos. Instagram

El evento busca proyectarse a una audiencia masiva y fortalecer su visibilidad mediante plataformas como el canal de YouTube oficial, según datos proporcionados por la organización. La Teletón mantiene como prioridad garantizar que los fondos recaudados lleguen a las familias beneficiarias en todo el territorio nacional.

Sin embargo, la edición 2025 está marcada por la incertidumbre luego de las declaraciones públicas de Gisela Valcárcel, quien expuso dudas sobre su futuro en la conducción tras el enfrentamiento con la directiva de América Televisión. En un enlace en vivo en su Instagram, la conductora sostuvo: “América Hoy deja de salir por América Televisión y mis abogados tendrán que arreglar eso”, en relación con la salida de su programa matutino, producido por GV Producciones, de la parrilla del canal.

Transparencia en la administración y logros alcanzados

En la última edición, la Teletón logró superar la meta de recaudación y permitió brindar más de 122,000 atenciones de rehabilitación en todo el país. Los organizadores señalaron que el 70 % de los fondos recaudados corresponde a donaciones de ciudadanos y el 30 % a empresas privadas, resaltando la importancia de la participación social directa.

Niños y niñas Teletón festejaron la llegada de la Navidad en una colorida fiesta realizada en el auditorio de la Clínica San Juan de Dios

La administración de los recursos está bajo control de La Fiduciaria y la firma auditora PwC (PricewaterhouseCoopers), quienes intervienen de manera anual para garantizar la transparencia y el correcto manejo de cada sol recaudado. Según la coordinación del evento, esta gestión transparente busca generar confianza en los donantes y afianzar la continuidad de la Teletón como iniciativa solidaria en el Perú.

Eventos presenciales

La Teletón 2025 también contará con las siguientes actividades abiertas para todo el público:

  • Siclotón Teletón: sábado 13 de septiembre, en Larcomar, con más de 500 ciclistas unidos por la solidaridad.
  • Partido de las Estrellas: sábado 13 a las 3:00 p. m., en la cancha Roberto Chale de San Martín de Porres, con figuras como José “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz, junto a artistas invitados.
  • En Arequipa, el viernes 12 se realizará una Cena de Gala Benéfica.
  • En Cusco, el sábado 13 habrá un Concierto y Feria Gastronómica.
  • En Chiclayo, Piura e Iquitos, ese mismo día, se organizarán festivales con música, arte y gastronomía.

¿Cómo donar a la Teletón?

Todas las personas que deseen colaborar con la Teletón 2025, tendrán las siguientes opciones:

  • Yape: 989 361 677
  • Cuenta corriente en soles BCP: 191-011-11-11-0-33
  • Cajas en Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional
  • Otros canales en www.teleton.pe

