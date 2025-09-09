Perú

Inabif lanza nueva convocatoria de trabajo con sueldos de hasta S/ 11.000: revisa requisitos y cómo postular

Estas oportunidades laborales están dirigidas a profesionales universitarios, técnicos y bachilleres de diversas carreras, y están ubicadas en la capital del Perú

Por Tomás Ezerskii

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Instituto Nacional del Bienestar Familiar (Inabif), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha publicado nuevas convocatorias CAS 2025 para cubrir cerca de 28 plazas en Lima. Estas oportunidades están dirigidas a profesionales universitarios, técnicos y bachilleres de diversas carreras, con remuneraciones que van desde los S/ 3.500 hasta los S/ 11.000 mensuales.

Los procesos de selección se desarrollarán entre el 3 y el 18 de septiembre, dependiendo del puesto. Los interesados deberán revisar cuidadosamente los requisitos académicos y las fechas de postulación, ya que cada convocatoria cuenta con condiciones específicas.

¿Qué vacantes ofrece el Inabif en septiembre 2025?

Convocatoria de trabajo del Inabif
Convocatoria de trabajo del Inabif estará disponible hasta el 25 de octubre. Foto: composición Infobae/Mimp

Las plazas disponibles se encuentran en áreas de infraestructura, administración, recursos humanos, desarrollo familiar y servicios técnicos. A continuación, se detallan los principales procesos:

  • Proceso CAS N.° 236-2025
    • Plazas: 1
    • Perfil: Título universitario en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Eléctrica, con colegiatura vigente.
    • Lugar: Subunidad de Infraestructura (Pueblo Libre).
    • Sueldo: S/ 9.000
    • Postulación: Del 22 de agosto al 9 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 242-2025
    • Plazas: 1
    • Perfil: Arquitecto o ingeniero civil colegiado y habilitado.
    • Lugar: Subunidad de Infraestructura (Pueblo Libre).
    • Sueldo: S/ 11.000
    • Postulación: Del 27 de agosto al 10 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 244-2025
    • Plazas: 1
    • Perfil: Administrador, ingeniero industrial o economista con colegiatura vigente y maestría en gestión pública, administración o gerencia social.
    • Lugar: Unidad de Administración (Sede Central).
    • Sueldo: S/ 10.000
    • Postulación: Del 29 de agosto al 11 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 245-2025
    • Plazas: 1
    • Perfil: Psicólogo colegiado y habilitado.
    • Lugar: Subunidad de Desarrollo del Talento Humano (Sede Central).
    • Sueldo: S/ 6.000
    • Postulación: Del 12 al 17 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 247-2025
    • Plazas: 2
    • Perfil: Contadores, economistas o administradores con colegiatura vigente. Se aceptan también bachilleres en estas carreras.
    • Lugar: Subunidad Financiera (Sede Central).
    • Sueldo: Hasta S/ 7.000
    • Postulación: Del 3 al 16 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 248-2025
    • Plazas: 2
    • Perfil: Bachilleres en Administración, Contabilidad o Economía.
    • Lugar: Subunidad de Abastecimiento (Sede Central).
    • Sueldo: Hasta S/ 6.000
    • Postulación: Del 3 de agosto al 16 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 249-2025
    • Plazas: 2
    • Perfil: Profesionales en Administración, Contabilidad, Ingeniería, Derecho o Economía.
    • Lugar: Subunidad de Abastecimiento (Sede Central).
    • Sueldo: Hasta S/ 8.000
    • Postulación: Del 3 al 16 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 250-2025
    • Plazas: 1
    • Perfil: Egresados técnicos en Administración, Contabilidad o Secretariado.
    • Lugar: Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (Sede Central).
    • Sueldo: S/ 4.000
    • Postulación: 18 de septiembre.
  • Proceso CAS N.° 251-2025
    • Plazas: 13
    • Perfil: Psicólogos, trabajadores sociales, abogados, educadores, profesionales de ciencias de la salud o carreras afines.
    • Lugar: Diversos CEDIF en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Independencia y Ancón.
    • Sueldo: S/ 3.500
    • Postulación: Del 15 al 17 de septiembre.

¿Cómo postular a las convocatorias del Inabif?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

Los postulantes deben tener en cuenta que cada proceso cuenta con bases específicas que detallan los requisitos, funciones y plazos. Para inscribirse correctamente, se recomienda seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la sección de Convocatorias CAS del Inabif en su portal oficial.
  2. Descargar las bases del proceso de interés y verificar el perfil requerido.
  3. Preparar la documentación solicitada (currículum, títulos, constancias y formularios).
  4. Presentar la postulación dentro del rango de fechas establecido en cada convocatoria.

Las plazas se asignarán tras una evaluación curricular y una entrevista personal. El Inabif recalca que solo se tomarán en cuenta los expedientes ingresados dentro del plazo oficial.

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una modalidad laboral utilizada por entidades públicas peruanas. Aunque ofrece ciertos beneficios como vacaciones, EsSalud, y licencias, no otorga estabilidad laboral, CTS ni progresión de carrera. Desde la Ley 31131, algunos contratos CAS pueden ser indefinidos, dependiendo de la naturaleza del cargo.

