Inabif lanza nueva convocatoria de trabajo con sueldos de hasta S/ 11.000: revisa requisitos y cómo postular

El Instituto Nacional del Bienestar Familiar (Inabif), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha publicado nuevas convocatorias CAS 2025 para cubrir cerca de 28 plazas en Lima. Estas oportunidades están dirigidas a profesionales universitarios, técnicos y bachilleres de diversas carreras, con remuneraciones que van desde los S/ 3.500 hasta los S/ 11.000 mensuales.

Los procesos de selección se desarrollarán entre el 3 y el 18 de septiembre, dependiendo del puesto. Los interesados deberán revisar cuidadosamente los requisitos académicos y las fechas de postulación, ya que cada convocatoria cuenta con condiciones específicas.

¿Qué vacantes ofrece el Inabif en septiembre 2025?

Las plazas disponibles se encuentran en áreas de infraestructura, administración, recursos humanos, desarrollo familiar y servicios técnicos. A continuación, se detallan los principales procesos:

Proceso CAS N.° 236-2025 Plazas: 1 Perfil: Título universitario en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Eléctrica, con colegiatura vigente. Lugar: Subunidad de Infraestructura (Pueblo Libre). Sueldo: S/ 9.000 Postulación: Del 22 de agosto al 9 de septiembre.

Proceso CAS N.° 242-2025 Plazas: 1 Perfil: Arquitecto o ingeniero civil colegiado y habilitado. Lugar: Subunidad de Infraestructura (Pueblo Libre). Sueldo: S/ 11.000 Postulación: Del 27 de agosto al 10 de septiembre.

Proceso CAS N.° 244-2025 Plazas: 1 Perfil: Administrador, ingeniero industrial o economista con colegiatura vigente y maestría en gestión pública, administración o gerencia social. Lugar: Unidad de Administración (Sede Central). Sueldo: S/ 10.000 Postulación: Del 29 de agosto al 11 de septiembre.

Proceso CAS N.° 245-2025 Plazas: 1 Perfil: Psicólogo colegiado y habilitado. Lugar: Subunidad de Desarrollo del Talento Humano (Sede Central). Sueldo: S/ 6.000 Postulación: Del 12 al 17 de septiembre.

Proceso CAS N.° 247-2025 Plazas: 2 Perfil: Contadores, economistas o administradores con colegiatura vigente. Se aceptan también bachilleres en estas carreras. Lugar: Subunidad Financiera (Sede Central). Sueldo: Hasta S/ 7.000 Postulación: Del 3 al 16 de septiembre.

Proceso CAS N.° 248-2025 Plazas: 2 Perfil: Bachilleres en Administración, Contabilidad o Economía. Lugar: Subunidad de Abastecimiento (Sede Central). Sueldo: Hasta S/ 6.000 Postulación: Del 3 de agosto al 16 de septiembre.

Proceso CAS N.° 249-2025 Plazas: 2 Perfil: Profesionales en Administración, Contabilidad, Ingeniería, Derecho o Economía. Lugar: Subunidad de Abastecimiento (Sede Central). Sueldo: Hasta S/ 8.000 Postulación: Del 3 al 16 de septiembre.

Proceso CAS N.° 250-2025 Plazas: 1 Perfil: Egresados técnicos en Administración, Contabilidad o Secretariado. Lugar: Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (Sede Central). Sueldo: S/ 4.000 Postulación: 18 de septiembre.

Proceso CAS N.° 251-2025 Plazas: 13 Perfil: Psicólogos, trabajadores sociales, abogados, educadores, profesionales de ciencias de la salud o carreras afines. Lugar: Diversos CEDIF en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Independencia y Ancón. Sueldo: S/ 3.500 Postulación: Del 15 al 17 de septiembre.



¿Cómo postular a las convocatorias del Inabif?

Los postulantes deben tener en cuenta que cada proceso cuenta con bases específicas que detallan los requisitos, funciones y plazos. Para inscribirse correctamente, se recomienda seguir estos pasos:

Ingresar a la sección de Convocatorias CAS del Inabif en su portal oficial. Descargar las bases del proceso de interés y verificar el perfil requerido. Preparar la documentación solicitada (currículum, títulos, constancias y formularios). Presentar la postulación dentro del rango de fechas establecido en cada convocatoria.

Las plazas se asignarán tras una evaluación curricular y una entrevista personal. El Inabif recalca que solo se tomarán en cuenta los expedientes ingresados dentro del plazo oficial.

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una modalidad laboral utilizada por entidades públicas peruanas. Aunque ofrece ciertos beneficios como vacaciones, EsSalud, y licencias, no otorga estabilidad laboral, CTS ni progresión de carrera. Desde la Ley 31131, algunos contratos CAS pueden ser indefinidos, dependiendo de la naturaleza del cargo.