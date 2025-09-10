Perú

El pan con chicharrón más grande del mundo es repartido gratis en Magdalena

Vecinos y visitantes se acercan a la plaza Túpac Amaru para formar parte de la distribución masiva de un pan con chicharrón de dimensiones récord, preparado como muestra de orgullo gastronómico

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
El pan con chicharrón más grande del mundo es repartido gratis en Magdalena

El distrito de Magdalena del Mar distribuye de forma gratuita el pan con chicharrón más grande del mundo en la plaza Túpac Amaru, como parte de una iniciativa gastronómica organizada por la Municipalidad de Magdalena. El evento reúne desde las primeras horas de este 10 de septiembre a cientos de vecinos y curiosos atraídos por el anuncio oficial de la comuna a través de sus redes sociales.

Récord gastronómico en la plaza Túpac Amaru

La jornada, encabezada por el alcalde Francis Allison, tiene como escenario la céntrica plaza Túpac Amaru de Magdalena del Mar, donde autoridades, vecinos y medios de comunicación han concurrido para observar y participar en la elaboración de este singular alimento. Según informó la Municipalidad de Magdalena, la preparación utiliza pan francés de tres por cuatro metros, combinado con cien kilos de chicharrón fresco y las tradicionales guarniciones de salsa criolla y camote frito.

El pan con chicharrón más
El pan con chicharrón más grande del mundo es repartido gratis en Magdalena

El acto cuenta con las medidas de salubridad requeridas, como guantes y mascarillas en todo el equipo responsable. La actividad tiene como objetivo celebrar la comida típica peruana y otorgar reconocimiento a la labor de la comunidad local en difundir la gastronomía nacional. La preparación de este “pan con chicharrón” busca establecer una nueva marca mundial, precedida por otro récord alcanzado este año en el distrito con la causa limeña más grande, según mencionó la voz oficial recogida por la transmisión en vivo de la Municipalidad de Magdalena.

“Tenemos el pan, ya está previamente cortado. Aquí en la mesa central tenemos el chicharrón, listo y cocinado con la sazón tradicional de Perú”, sostuvo uno de los organizadores del evento durante la transmisión oficial. Además, para acompañar la degustación, se ofrece salsa criolla y camote frito, adaptando el plato al gusto popular de los asistentes.

Un evento abierto para vecinos y visitantes

Durante la mañana, la multitud recibió invitaciones para acercarse y degustar esta preparación emblemática sin costo alguno. El evento se realiza en un contexto donde la gastronomía peruana adquiere especial notoriedad, animando la participación ciudadana y fomentando el orgullo e identidad a través de los alimentos tradicionales.

El pan con chicharrón más
El pan con chicharrón más grande del mundo es repartido gratis en Magdalena

El acto no solo marca un hito en la agenda cultural de Magdalena del Mar, sino que también posiciona a la comuna en medios nacionales y digitales.

La presencia del alcalde Francis Allison y el riesgo logístico que implica movilizar ingredientes en dimensiones excepcionales han generado amplia cobertura en redes y prensa local. Este evento, según la Municipalidad, demuestra la capacidad del distrito para organizar celebraciones de alto impacto social y cultural.

El pan con chicharrón y la final del Mundial de Desayunos

Este evento coincide con la final del “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer Ibai Llanos en redes sociales. En la competencia, Perú enfrenta a Venezuela en la decisión entre el pan con chicharrón y la arepa pepiada, sumando interés en torno a las tradiciones culinarias de ambos países. La presencia del pan con chicharrón en el torneo digital refuerza su lugar como plato central de la mesa nacional. La receta se encuentra en disputa directa con las arepas venezolanas, lo que añade relevancia internacional al récord alcanzado en Magdalena.

Cómo votar por el pan con chicharrón en la final

Los seguidores pueden participar en la elección del desayuno favorito ingresando al enlace publicado en las redes sociales del streamer Ibai Llanos, donde Perú y Venezuela compiten en la definición. El procedimiento para emitir el voto y detalla qué platillos representa cada país, con el pan con chicharrón como emblema peruano.

Aquí los enlaces de las publicaciones:

Temas Relacionados

Mundial de desayunospan con chicharrónMagdalenaperu-noticias

Más Noticias

‘Andrea’ de Andrea Llosa saldría del aire: programa solo iría hasta octubre

El espacio de la conductora de televisión, tendría fecha de fin pese a los años en la pantalla

‘Andrea’ de Andrea Llosa saldría

Niña escapa de intento de secuestro en San Juan de Lurigancho al morder a su agresor

El rápido accionar de la menor evitó que fuera raptada cuando volvía de una tienda cercana. Cámaras de seguridad captaron al sospechoso y vecinos exigen mayor presencia policial

Niña escapa de intento de

El nuevo iPhone 17 llegará al Perú: ¿Cuándo se podrá comprar en el país y cuál será su precio?

Apple sorprendió al mercado tecnológico al presentar también el nuevo iPhone 17 Air, un nuevo equipo que cuenta con cámaras de 48 megapíxeles

El nuevo iPhone 17 llegará

El gesto de Paolo Guerrero con los jugadores de Perú tras lamentable cierre de Eliminatorias 2026

La selección peruana cayó 1-0 ante Paraguay en la fecha 18 y el ‘Depredador’ tomó inesperada decisión en este triste momento

El gesto de Paolo Guerrero

Con desmonte, sin señalización y a medio construir: así luce la Vía Expresa Sur a un día de su inauguración

La MML presentó los 5 km de las vías principales de la nueva vía rápida. Sin embargo, los carriles auxiliares permanecen sin pavimentar, lo que ha generado malestar entre los vecinos de la zona, quienes expresaron su inconformidad con la ejecución del proyecto

Con desmonte, sin señalización y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eliminación de Ley seca y

Eliminación de Ley seca y prohibición de difundir encuestas en las Elecciones 2026: Comisión de Constitución debate estas normas

Gestión de César Acuña cancela millonarios contratos empresa de joven de 23 años: “7 días no alcanzan para verificar experiencia”

Betssy Chávez afronta este jueves 11 pedido de impedimento de salida del país por 12 meses

Juan José Santiváñez responde a la Corte IDH en la ONU y reafirma revisión de la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano

Rafael López Aliaga revela que sicarios intentaron asesinarlo durante la campaña de 2021: “La seguridad del Estado estaba nerviosa”

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera, quién es la

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Conflictos internos sacuden a Magaly TV La Firme: famosa voz oficial del programa renuncia

Fito Páez explotó contra público peruano durante su concierto en Lima: “Parece un cementerio”

Thalia reacciona y envía mensaje a Jely Reátegui al saber que es su fan: “Te quiero”

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

DEPORTES

El gesto de Paolo Guerrero

El gesto de Paolo Guerrero con los jugadores de Perú tras lamentable cierre de Eliminatorias 2026

Figura de Portugal reconoció el nivel del equipo peruano previo al duelo por Copa Davis: “Estamos preparados para una serie dura”

La tensa discusión entre Erick Osores y Toño Vargas por Oliver Sonne: “El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti”

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

Bolivia al repechaje del Mundial 2026: Histórico triunfo ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias