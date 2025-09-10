El pan con chicharrón más grande del mundo es repartido gratis en Magdalena

El distrito de Magdalena del Mar distribuye de forma gratuita el pan con chicharrón más grande del mundo en la plaza Túpac Amaru, como parte de una iniciativa gastronómica organizada por la Municipalidad de Magdalena. El evento reúne desde las primeras horas de este 10 de septiembre a cientos de vecinos y curiosos atraídos por el anuncio oficial de la comuna a través de sus redes sociales.

Récord gastronómico en la plaza Túpac Amaru

La jornada, encabezada por el alcalde Francis Allison, tiene como escenario la céntrica plaza Túpac Amaru de Magdalena del Mar, donde autoridades, vecinos y medios de comunicación han concurrido para observar y participar en la elaboración de este singular alimento. Según informó la Municipalidad de Magdalena, la preparación utiliza pan francés de tres por cuatro metros, combinado con cien kilos de chicharrón fresco y las tradicionales guarniciones de salsa criolla y camote frito.

El acto cuenta con las medidas de salubridad requeridas, como guantes y mascarillas en todo el equipo responsable. La actividad tiene como objetivo celebrar la comida típica peruana y otorgar reconocimiento a la labor de la comunidad local en difundir la gastronomía nacional. La preparación de este “pan con chicharrón” busca establecer una nueva marca mundial, precedida por otro récord alcanzado este año en el distrito con la causa limeña más grande, según mencionó la voz oficial recogida por la transmisión en vivo de la Municipalidad de Magdalena.

“Tenemos el pan, ya está previamente cortado. Aquí en la mesa central tenemos el chicharrón, listo y cocinado con la sazón tradicional de Perú”, sostuvo uno de los organizadores del evento durante la transmisión oficial. Además, para acompañar la degustación, se ofrece salsa criolla y camote frito, adaptando el plato al gusto popular de los asistentes.

Un evento abierto para vecinos y visitantes

Durante la mañana, la multitud recibió invitaciones para acercarse y degustar esta preparación emblemática sin costo alguno. El evento se realiza en un contexto donde la gastronomía peruana adquiere especial notoriedad, animando la participación ciudadana y fomentando el orgullo e identidad a través de los alimentos tradicionales.

El acto no solo marca un hito en la agenda cultural de Magdalena del Mar, sino que también posiciona a la comuna en medios nacionales y digitales.

La presencia del alcalde Francis Allison y el riesgo logístico que implica movilizar ingredientes en dimensiones excepcionales han generado amplia cobertura en redes y prensa local. Este evento, según la Municipalidad, demuestra la capacidad del distrito para organizar celebraciones de alto impacto social y cultural.

El pan con chicharrón y la final del Mundial de Desayunos

Este evento coincide con la final del “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer Ibai Llanos en redes sociales. En la competencia, Perú enfrenta a Venezuela en la decisión entre el pan con chicharrón y la arepa pepiada, sumando interés en torno a las tradiciones culinarias de ambos países. La presencia del pan con chicharrón en el torneo digital refuerza su lugar como plato central de la mesa nacional. La receta se encuentra en disputa directa con las arepas venezolanas, lo que añade relevancia internacional al récord alcanzado en Magdalena.

Cómo votar por el pan con chicharrón en la final

Los seguidores pueden participar en la elección del desayuno favorito ingresando al enlace publicado en las redes sociales del streamer Ibai Llanos, donde Perú y Venezuela compiten en la definición. El procedimiento para emitir el voto y detalla qué platillos representa cada país, con el pan con chicharrón como emblema peruano.

