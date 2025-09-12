Perú

Pecana peruana conquista Asia: Ica envía por primera vez 25 toneladas de fruto seco a un importante mercado oriental

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego destacó que este envío representa un paso clave para que más productos peruanos accedan a nuevos mercados internacionales

Por Valeria Mendoza Talledo

Pecanas peruanas listas para su
Pecanas peruanas listas para su primer envío a China, provenientes de los productores de San Juan Bautista, en Ica. Foto: Midagri

Desde Ica hacia China, Perú da un paso histórico en la agroexportación. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció el primer envío de pecanas al gigante asiático, con un total de 25 toneladas destinadas a un mercado de más de 1.400 millones de potenciales consumidores.

Este primer cargamento refleja el compromiso del Gobierno de impulsar el crecimiento agroexportador del país. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) certificó el embarque asegurando que cumple con todos los protocolos fitosanitarios exigidos por la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC).

La verificación incluyó la revisión de posibles plagas cuarentenarias, como Oiketicus kirbyi y Aleurodicus dispersus, garantizando que los productos lleguen libres de riesgos. Esta certificación permite que los productores de San Juan Bautista en Ica materialicen el sueño de la exportación internacional.

El ministro Ángel Manero destacó que el acceso al mercado chino fue aprobado en noviembre del año pasado y hoy los productores peruanos hacen realidad esta meta. “Estos son los resultados del trabajo que viene realizado el Gobierno para que los productos peruanos ingresen a más mercados del mundo. En noviembre del año pasado logramos el acceso y hoy, los productores de San Juan Bautista en Ica, ya están haciendo realidad el sueño de la agroexportación”, enfatizó.

Inspectores del SENASA verifican que
Inspectores del SENASA verifican que el cargamento cumpla con los protocolos fitosanitarios exigidos por las autoridades chinas. Foto: Midagri

Además de su valor comercial, este primer envío marca un hito para el sector pecanero, que durante años ha buscado diversificar sus destinos internacionales. La cooperación público-privada ha sido clave para alcanzar este logro, que abre nuevas oportunidades para los productores locales.

Exportaciones de arándanos, uva y palta a Asia superan los $420 millones anuales

China se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales del Perú. Las importaciones agropecuarias desde este país superan los US$ 420 millones anuales, destacando productos como arándanos, uva fresca y palta. Con la pecana, el portafolio peruano se diversifica y amplía su presencia en Asia.

arandanos
arandanos

A diferencia de otros destinos, China adquiere pecana con cáscara, lo que abre nuevas oportunidades de colocación para la producción nacional. Esto permite que tanto las pecanas con cáscara como peladas tengan potencial de mercado y mayor rentabilidad.

El acceso a este mercado fue resultado de un trabajo de ocho años entre pequeños productores, empresas y el Senasa. Durante la Semana de Líderes Económicos de APEC, el gobierno peruano, a través del Midagri, impulsó con éxito la apertura del mercado.

Actualmente, la pecana peruana tiene presencia en 32 mercados internacionales. Alemania es el principal destino, seguido de Hong Kong y Ecuador, con un total de 301 toneladas exportadas en los últimos siete años, consolidando al país como productor confiable.

La diversificación de mercados también fortalece la cadena productiva nacional, beneficiando a pequeños y medianos productores y posicionando al Perú como un proveedor competitivo de frutos secos en Asia y Europa.

Ica lidera la producción de pecanas en el país

En el Perú, las pecanas se cultivan en más de 3.700 hectáreas, siendo la región de Ica la principal productora con 1.560 hectáreas. Le siguen Chincha con 400 hectáreas y Pisco con 250, mientras que otras zonas como Huaral, Huaura, Barranca, Cañete y Arequipa concentran el resto.

Los productores son en su mayoría de pequeña y mediana escala, pertenecientes a la agricultura familiar. En Ica se registran 3,834 lugares de producción, con 3.146 en Ica, 404 en Chincha y 116 en Pisco, sumando además 61 en Palpa y 107 en Nazca.

(Getty Images)
(Getty Images)

Para el procesamiento y exportación, existen 10 empacadoras autorizadas, nueve en Ica y una en Chincha. Estas instalaciones garantizan que las pecanas cumplan con los estándares internacionales de calidad y seguridad para su comercialización.

El impulso al cultivo de pecanas y su ingreso a nuevos mercados refleja un esfuerzo sostenido de los productores y el Estado por fortalecer la agroexportación peruana, generar empleo y diversificar la economía agrícola del país.

