Perú

Producción agropecuaria sube 8,5% gracias al boom de los arándanos y otros cultivos

Entre los productos que también mostraron un repunte significativo figura el cacao, cuya producción aumentó 40,8% en regiones como Ucayali, Ayacucho y San Martín. A su vez, la caña destinada a la elaboración de azúcar reportó un alza de 18,6%, principalmente en La Libertad, Lambayeque y Áncash

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El crecimiento se explicó por
El crecimiento se explicó por la agricultura, que subió 12%, y por la ganadería, que avanzó 2,7%. Foto: Senasa

La actividad agropecuaria registró un crecimiento de 8,5% en julio de este año, en comparación con el mismo mes del 2024, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El resultado fue impulsado por la mayor producción de arándanos, maíz, papa, cacao y otros cultivos que mostraron un desempeño destacado.

El avance estuvo sostenido principalmente por el subsector agrícola, que aumentó 12%, mientras que la rama pecuaria reportó un incremento más moderado de 2,7%. Con este resultado, el agro consolida dos meses consecutivos de expansión significativa, ya que en junio también se había registrado un alza de 8,8%.

Desempeño agrícola en julio

Los productos con mayor dinamismo en el séptimo mes fueron la aceituna, con un crecimiento de 8.341% en Tacna y Arequipa; el arándano, con 155% en La Libertad y Lambayeque, beneficiado por las condiciones climáticas de la campaña 2024/2025; el maíz amiláceo, que subió 48% en Cusco, Piura y Huancavelica; y la papa, con un alza de 45,8% en Arequipa, La Libertad e Ica.

Otros cultivos también registraron avances relevantes, como el cacao, que creció 40,8% en Ucayali, Ayacucho y San Martín; la caña de azúcar, que subió 18,6% en La Libertad, Lambayeque y Áncash; y la palta, que se expandió 8% en Lambayeque, La Libertad y Ayacucho.

En julio destacaron la aceituna,
En julio destacaron la aceituna, que se disparó en Tacna y Arequipa, y el arándano, que registró un fuerte aumento en La Libertad y Lambayeque. Foto: Sembralia

En paralelo, la producción pecuaria aumentó 2,7% en julio frente al mismo mes del año pasado. Este resultado estuvo asociado al mayor suministro de pollo, que subió 3,3% por la mayor oferta en Lima y La Libertad; leche cruda de vaca, que creció 3,2% en Arequipa y La Libertad; porcino, que avanzó 3,2% en Lima, Ica y La Libertad; y pavo de engorde, que se disparó 22,9% en Lima.

Balance enero-julio

Entre enero y julio, el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 3,6% en comparación con el mismo periodo del 2024, gracias al buen desempeño de la agricultura (4%) y la ganadería (2,9%).

En este lapso, destacaron la aceituna, que se expandió 915% en Tacna y Arequipa; el mango, con un alza de 224% en Piura, Áncash y Lambayeque; y el frijol caupí grano seco, que aumentó 115% por la mayor superficie cosechada en Piura e Ica. También crecieron la uva (31,7%), el cacao (12,3%), la palma aceitera (10,6%), la palta (9,2%) y el arándano (7,8%).

El subsector pecuario acumuló un avance de 2,9% en los primeros siete meses, impulsado por la mayor producción de pollo (3,5%), leche cruda de vaca (4,2%), porcino (3,6%) y vacuno (1,5%). Las regiones que más contribuyeron a este desempeño fueron Lima, La Libertad, Arequipa, Puno e Ica.

De enero a julio, la
De enero a julio, la actividad agropecuaria registró un incremento de 3,6% frente al nivel alcanzado en igual lapso del 2024. Foto: agroempresario

El 9 de septiembre fue el Día Mundial de la Agricultura

El 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura, una fecha instaurada para honrar la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1945, y para subrayar la trascendencia de la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria, el progreso económico y el bienestar global. Más allá de reconocer la labor histórica de quienes cultivan la tierra, esta jornada permite centrar la atención en los retos contemporáneos del sector, entre los que destacan el cambio climático, la conservación del suelo, las variaciones en los hábitos de consumo y la urgente necesidad de promover prácticas agrarias sostenibles.

Esta conmemoración también impulsa el diálogo en torno a la innovación y la adaptación agronómica frente a amenazas ambientales, así como el fortalecimiento de políticas internacionales orientadas a mejorar la nutrición, promover tecnologías respetuosas con el entorno y garantizar el acceso universal a alimentos de calidad. En definitiva, el 9 de septiembre no solo honra las raíces de una institución clave como la FAO, sino que invita a renovar el compromiso colectivo con un sistema agrícola resiliente, inclusivo y sostenible, capaz de sembrar esperanza para las generaciones futuras.

Temas Relacionados

sector agropecuarioarándanosagriculturaperu-economia

Más Noticias

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

El juvenil de Alianza Lima sumó sus primeros minutos con el equipo mayor del representativo nacional. A sus cortos 18 años, se ha erigido como una de los jugadores más prometedores del balompié nacional

Así fue el debut de

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

El jefe de Gabinete descartó una salida inmediata de Perú del Pacto de San José y mencionó que apenas se encuentra en una etapa “inicial” de estudio, la cual debe realizarse de manera “prolija”

Premier Eduardo Arana niega que

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Netflix: Así quedo el top

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

El rapero peruano celebra el éxito de su tour con un lleno total en la mítica Sala B de la capital española. Su propuesta artística conecta con el público español antes de presentarse en Barcelona y regresar a Perú

Jaze conquista España: el rapero

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

La comediante volvió al programa de Beto Ortiz y reveló dolorosos episodios de su vida, desde agresiones hasta sus miedos más profundos.

Dayanita regresa a ‘El Valor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana niega que

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

Vladimir Cerrón desafía al ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Zully responde ante la polémica por no devolver prendas prestadas y promete compensar a la dueña: “Se me perdió”

DEPORTES

Así fue el debut de

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”