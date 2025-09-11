Producción agropecuaria sube 8,5% gracias al boom de los arándanos y otros cultivos

El crecimiento se explicó por la agricultura, que subió 12%, y por la ganadería, que avanzó 2,7%. Foto: Senasa

La actividad agropecuaria registró un crecimiento de 8,5% en julio de este año, en comparación con el mismo mes del 2024, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El resultado fue impulsado por la mayor producción de arándanos, maíz, papa, cacao y otros cultivos que mostraron un desempeño destacado.

El avance estuvo sostenido principalmente por el subsector agrícola, que aumentó 12%, mientras que la rama pecuaria reportó un incremento más moderado de 2,7%. Con este resultado, el agro consolida dos meses consecutivos de expansión significativa, ya que en junio también se había registrado un alza de 8,8%.

Desempeño agrícola en julio

Los productos con mayor dinamismo en el séptimo mes fueron la aceituna, con un crecimiento de 8.341% en Tacna y Arequipa; el arándano, con 155% en La Libertad y Lambayeque, beneficiado por las condiciones climáticas de la campaña 2024/2025; el maíz amiláceo, que subió 48% en Cusco, Piura y Huancavelica; y la papa, con un alza de 45,8% en Arequipa, La Libertad e Ica.

Otros cultivos también registraron avances relevantes, como el cacao, que creció 40,8% en Ucayali, Ayacucho y San Martín; la caña de azúcar, que subió 18,6% en La Libertad, Lambayeque y Áncash; y la palta, que se expandió 8% en Lambayeque, La Libertad y Ayacucho.

En julio destacaron la aceituna, que se disparó en Tacna y Arequipa, y el arándano, que registró un fuerte aumento en La Libertad y Lambayeque. Foto: Sembralia

En paralelo, la producción pecuaria aumentó 2,7% en julio frente al mismo mes del año pasado. Este resultado estuvo asociado al mayor suministro de pollo, que subió 3,3% por la mayor oferta en Lima y La Libertad; leche cruda de vaca, que creció 3,2% en Arequipa y La Libertad; porcino, que avanzó 3,2% en Lima, Ica y La Libertad; y pavo de engorde, que se disparó 22,9% en Lima.

Balance enero-julio

Entre enero y julio, el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 3,6% en comparación con el mismo periodo del 2024, gracias al buen desempeño de la agricultura (4%) y la ganadería (2,9%).

En este lapso, destacaron la aceituna, que se expandió 915% en Tacna y Arequipa; el mango, con un alza de 224% en Piura, Áncash y Lambayeque; y el frijol caupí grano seco, que aumentó 115% por la mayor superficie cosechada en Piura e Ica. También crecieron la uva (31,7%), el cacao (12,3%), la palma aceitera (10,6%), la palta (9,2%) y el arándano (7,8%).

El subsector pecuario acumuló un avance de 2,9% en los primeros siete meses, impulsado por la mayor producción de pollo (3,5%), leche cruda de vaca (4,2%), porcino (3,6%) y vacuno (1,5%). Las regiones que más contribuyeron a este desempeño fueron Lima, La Libertad, Arequipa, Puno e Ica.

De enero a julio, la actividad agropecuaria registró un incremento de 3,6% frente al nivel alcanzado en igual lapso del 2024. Foto: agroempresario

El 9 de septiembre fue el Día Mundial de la Agricultura

El 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura, una fecha instaurada para honrar la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1945, y para subrayar la trascendencia de la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria, el progreso económico y el bienestar global. Más allá de reconocer la labor histórica de quienes cultivan la tierra, esta jornada permite centrar la atención en los retos contemporáneos del sector, entre los que destacan el cambio climático, la conservación del suelo, las variaciones en los hábitos de consumo y la urgente necesidad de promover prácticas agrarias sostenibles.

Esta conmemoración también impulsa el diálogo en torno a la innovación y la adaptación agronómica frente a amenazas ambientales, así como el fortalecimiento de políticas internacionales orientadas a mejorar la nutrición, promover tecnologías respetuosas con el entorno y garantizar el acceso universal a alimentos de calidad. En definitiva, el 9 de septiembre no solo honra las raíces de una institución clave como la FAO, sino que invita a renovar el compromiso colectivo con un sistema agrícola resiliente, inclusivo y sostenible, capaz de sembrar esperanza para las generaciones futuras.