Más de 500 panes con chicharrón gratis este domingo 14 de septiembre: conoce dónde y a qué hora

Las autoridades locales buscan resaltar la tradición y preferencia por el pan con chicharrón - Créditos: Andina.

La final del Mundial de Desayunos mantiene en vilo a miles de seguidores de la gastronomía de Perú y Venezuela. En este certamen, el tradicional pan con chicharrón compite contra la arepa reina pepiada por el título al mejor del planeta, impulsando una ola de entusiasmo y orgullo nacional.

La votación, que se realiza a través de las redes sociales de Ibai Llanos, presenta una contienda cerrada y genera reacciones masivas entre usuarios de ambos países.

El impacto del torneo no solo se refleja en el ambiente digital; diferentes entidades decidieron sumarse a la celebración con actividades presenciales para promover la identidad culinaria local.

En ese marco, la Municipalidad de Lurigancho comunicó la realización de una jornada especial este domingo en la que se repartirán gratuitamente más de 500 panes con chicharrón en el jirón Cuzco, frente al Cristo Blanco, en Chosica.

El pan con chicharrón se ha convertido en un símbolo para el Perú - Municipalidad de Lurigancho.

La organización enfatizó que el reparto comenzará desde las 10 de la mañana, no obstante, se recomienda al público asistir temprano debido a la alta demanda prevista.

Debido al entusiasmo generado por la presencia de Perú en esta competencia, no es la primera ocasión en que se llevan a cabo jornadas similares, ya que varios distritos de Lima Metropolitana han organizado la entrega gratuita de panes con chicharrón en diferentes momentos.

Es importante precisar que el Mundial de Desayunos propone una dinámica en la que los platos seleccionados por internautas avanzan ronda tras ronda, hasta definir a los finalistas con base en la cantidad de votos recibidos.

La comunidad peruana ha mostrado un alto nivel de movilización mediante las redes sociales y campañas ciudadanas para fortalecer la presencia de su plato principal en la competencia global.

Más pan con chicharrón gratis este jueves en Lince: regalarán 500 sándwiches para celebrar el desayuno peruano - Andina

Receta del pan con chicharrón

Ingredientes

1 kilo de panceta de cerdo

1 cucharada de sal

1 cucharada de azúcar

2 cucharaditas de palillo

1 litro de aceite

3 litros de agua

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de pimienta entera

3 camotes

Pan francés

Preparación

Sazona la panceta de cerdo con sal, azúcar, palillo y pimienta molida.

Deja la carne en reposo para que absorba los condimentos.

Coloca agua y pimienta entera en una olla, agrega la panceta adobada y cocina a fuego bajo por cuarenta minutos.

Retira la carne cocida, escúrrela y resérvala.

Calienta una cantidad generosa de aceite en un sartén profundo y fríe la panceta hasta que quede dorada y con corteza crocante.

Pela los camotes, córtalos en rodajas delgadas y fríelos en otra sartén con aceite hasta que estén crujientes.

Haz un corte lateral en el pan francés y rellénalo con lonjas de chicharrón y rodajas de camote.

Añade salsa criolla al gusto y arma el sándwich.

Sirve el sándwich caliente.

Vota por el pan con chicharrón

La participación en la votación es sin costo y se lleva a cabo en los perfiles oficiales deIbai Llanos. Quienes deseen votar deben comprobar que las publicaciones pertenecen a cuentas verificadas para que su voto cuente. Las alternativas habilitadas son las siguientes.