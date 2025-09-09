Perú

Final del Mundial de los Desayunos con récord de votos: En menos de 24 horas Perú acumula más de 7 millones de votos

La competencia culinaria entre Perú y Venezuela concentra la atención de miles de usuarios que esperan cada novedad del certamen

El fenómeno del Mundial de Desayunos de Ibai: 800 millones de interacciones y un negocio millonario en redes sociales

La final del denominado “Mundial de los Desayunos” que impulsa el creador de contenidos Ibai Llanos ha despertado un entusiasmo inusitado en toda Latinoamérica. La competencia, que comenzó como un torneo de entretenimiento en redes sociales, terminó convirtiéndose en un espacio donde los usuarios defienden con fervor sus platos típicos y celebran su identidad gastronómica frente a una audiencia global.

En esta última etapa, Perú y Venezuela se disputan el título con propuestas que reflejan tradición y sabor: el pan con chicharrón acompañado de tamal y café, frente a la variedad de arepas rellenas que simbolizan a la mesa venezolana. La dinámica, basada en votaciones a través de TikTok, Instagram, YouTube Shorts y Facebook, ha generado un nivel de participación masiva que mantiene a ambos países en el centro de la conversación digital.

Perú ya superó los 7 millones de votos

El pan con chicharrón, acompañado de tamal y café, se ha convertido en una de las opciones favoritas del certamen. Su arranque fue tan sólido que en apenas un día sobrepasó los siete millones de apoyos globales, un registro sin precedentes dentro de los torneos impulsados por el streamer español.

El pan con chicharrón obtuvo casi 10 millones de votos en su duelo contra Chile, el más alto de todo el certamen. (Composición: Infoabe)

Este impulso inicial coloca a la propuesta peruana como una de las más votadas en la historia de las dinámicas gastronómicas de Llanos. Aunque Venezuela mantiene un fuerte respaldo con sus arepas, la diferencia parcial evidencia el impacto que el desayuno peruano ha tenido en la comunidad digital.

¿Cuáles son las cifras actuales en cada plataforma?

En TikTok, Perú lleva la delantera con 4,3 millones de “me gusta” frente a los 3,7 millones de Venezuela. En Instagram, la encuesta alcanza 6,2 millones de respuestas y muestra un empate técnico con 50 % de votos para cada país. En Facebook Reels, el pan con chicharrón suma 54 mil apoyos frente a 22 mil de la arepa.

En YouTube Shorts la contienda está más pareja, con Venezuela en ligera ventaja cercana al millón de interacciones, mientras Perú registra alrededor de 930 mil. Estas cifras evidencian que cada plataforma marca diferencias distintas y que la definición seguirá abierta hasta el cierre de las votaciones.

¿Cómo llegaron Perú y Venezuela a la final?

El Mundial de Desayunos es organizado por el streamer español Ibai Llanos y enfrenta platos típicos de distintos países. (Composición: Infobae)

El camino de ambos países estuvo lleno de duelos ajustados. Perú eliminó a México en octavos con su plato de chilaquiles, luego se impuso al bolón mixto de Ecuador en cuartos y en semifinales superó al desayuno chileno, compuesto por marraqueta y palta, con cerca de diez millones de votos.

Venezuela, por su parte, dejó en el camino al mangú dominicano en la primera ronda, luego venció a las arepas colombianas y más tarde derrotó a las salteñas de Bolivia en semifinales. Así, el país caribeño alcanzó la instancia decisiva y ahora disputa la corona contra el favorito sudamericano.

¿Cómo votar en la final del Mundial de los desayunos?

Las votaciones se realizan de manera gratuita en las cuentas oficiales de Ibai Llanos. Los usuarios deben verificar que las publicaciones correspondan a sus perfiles verificados para que los votos sean válidos. Estas son las opciones disponibles:

Las encuestas permanecerán abiertas hasta el domingo 14 de septiembre y el resultado final se conocerá poco después del cierre oficial del conteo.

