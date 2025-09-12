Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

El nombre de Maju Mantilla continúa acaparando titulares. Esta vez, la conductora de televisión fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en una situación que sorprendió a la audiencia: abordando la camioneta que está a nombre de su aún esposo, Gustavo Salcedo, en medio de la polémica por su presunta relación con el productor Christian Rodríguez Portugal.

Las imágenes encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo, pues aunque no se confirmó si Salcedo estaba dentro del vehículo, el hecho de que Maju subiera a la unidad de quien es ahora su expareja no pasó desapercibido.

Una salida que desató sospechas

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre difundió inicialmente imágenes de la exMiss Mundo ingresando a un restaurante de lujo, donde intentaron abordarla para preguntarle directamente por su presunta cercanía con Rodríguez. Sin embargo, Maju optó por el silencio y evitó dar respuestas.

Poco después, las cámaras también captaron la salida de Gustavo Salcedo de ese mismo lugar. A diferencia de su expareja, él sí respondió a la prensa, aunque únicamente para dejar en claro que no pensaba dar declaraciones.

“No. No voy a declarar nada. No voy a decir absolutamente nada. Te pido respeto, te pido que no me hagas más preguntas, no voy a responder”, declaró Salcedo con gesto serio.

La tensión del momento dejó entrever que la expareja no estaba dispuesta a brindar explicaciones sobre lo ocurrido.

El inesperado ingreso a la camioneta

Horas más tarde, las cámaras de 'Amor y Fuego’ registraron un hecho que terminó avivando las especulaciones. El auto de Gustavo Salcedo fue visto ingresando nuevamente al lugar, y poco después, Maju Mantilla fue grabada subiendo a la camioneta.

La escena generó sorpresa porque, aunque intentó evitar ser captada, no lo consiguió y el programa difundió las imágenes en exclusiva. La pregunta que quedó en el aire es si ambos habrían compartido un encuentro en privado o si se trataba simplemente de un tema administrativo o familiar.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

Rodrigo González y Gigi Mitre encienden la polémica

Fiel a su estilo crítico y sin filtros, Rodrigo González no dejó pasar la oportunidad para lanzar una interrogante que rápidamente se viralizó en redes:

“¿Será que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tenían una relación abierta y nadie se enteró de sus acuerdos?”, preguntó el conductor.

La hipótesis desató comentarios entre los televidentes, quienes no tardaron en debatir sobre la posibilidad de que la pareja haya mantenido una dinámica poco convencional durante su matrimonio.

En contraste, su compañera Gigi Mitre descartó tajantemente esa posibilidad y consideró que la aparición conjunta de Mantilla y Salcedo podría deberse a motivos mucho más simples.

“Seguramente se vieron para hacer algún trámite, ahora que están separados tras varios años de matrimonio. No creo que haya que especular tanto”, opinó la presentadora, bajándole el tono a las conjeturas.

Su comentario buscó darle una interpretación más racional al episodio, aunque el debate ya estaba instalado.

Rodrigo González leyó los chats entre Maju Mantilla y su productor. Captura 'Amor y Fuego'

Un matrimonio en medio de rumores de infidelidades

Cabe recordar que el matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminó luego de que el empresario emitió un comunicado donde dio por terminado su compromiso con la exreina de belleza.

Luego de unos días, Gustavo Salcedo volvió a estar en el centro de la polémica al acusar públicamente a su expareja, Maju Mantilla, de haberle sido infiel con Christian Rodríguez Portugal, productor de televisión con quien se le ha vinculado sentimentalmente.

En 'Magaly TV La Firme’, Salcedo afirmó que la habría sorprendido con Rodríguez en una situación comprometedora, lo que desató una ola de rumores y críticas en redes sociales.

Maju Mantilla respondió con firmeza negando categóricamente las acusaciones. En el programa 'Arriba mi gente’, aclaró que jamás dará detalles de su vida privada y defendió que firmó una conciliación legal con Salcedo que les obliga a no hablar públicamente el uno del otro. Mantilla pidió que dejen de hablar de especulaciones, afirmando que ese tipo de versiones “no son ciertas”.

La tensión escaló cuando Rodrigo González (Peluchín) reveló extractos de supuestos chats entre Mantilla y Rodríguez, donde, según su versión, se utilizarían términos cariñosos (“amor”, “abrazarte”, etc.).

Además, se sumó otra revelación: que Rodríguez podría estar casado y tener un hijo, lo que complicaría aún más la narrativa de esta relación tripartita de acusaciones, silencio y rumores.

Por su parte, Salcedo evitó declarar más detalles cuando fue abordado por la prensa, exigiendo respeto y silencio al respecto, mientras que Mantilla decidió restringir los comentarios en sus redes sociales para evitar la exposición.

Lo que comenzó como versiones mediáticas de una posible infidelidad ahora parece convertirse en un caso de interés público que combina acusaciones, pruebas presuntas y una disputa legal por la privacidad y la reputación.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: las dos infidelidades que remecieron la farándula