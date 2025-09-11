Maju Mantilla niega haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo: “Esas cosas no son ciertas” . Amor y Fuego.

Maju Mantilla, actual conductora de televisión, decidió pronunciarse luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, la acusara públicamente de haberle sido infiel con su productor, Christian Rodríguez. La presentadora negó categóricamente esas versiones y pidió poner fin a las especulaciones.

En declaraciones para 'Amor y Fuego’, Mantilla fue consultada sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Rodríguez.

Su respuesta fue firme:“Como te repito, esas cosas no las hablen porque no son ciertas y déjense de especulaciones”, declaró, descartando de plano las versiones difundidas en programas de espectáculos.

Su intervención se produjo en medio de una tormenta mediática que comenzó cuando Salcedo aseguró haber encontrado a su esposa en una situación comprometedora.

Maju Mantilla niega haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo: "Esas cosas no son ciertas".

Las acusaciones de Gustavo Salcedo

El 10 de septiembre, el programa 'Magaly TV La Firme’ volvió a encender la polémica en torno a la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. En un adelanto exclusivo, el empresario y aún esposo de la conductora de Arriba mi gente rompió su silencio frente a las cámaras, dejando declaraciones que rápidamente sacudieron las redes sociales.

“Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, expresó Salcedo al referirse a Christian Rodríguez Portugal, productor de televisión y señalado como el tercero en discordia. Con estas palabras, dejó en claro no solo su incomodidad, sino también el sentimiento de desplazamiento dentro de su matrimonio.

El empresario fue más allá y admitió haber sorprendido a Mantilla en una situación comprometedora. “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, le preguntó directamente el reportero del programa.

Salcedo, sin titubear, confirmó la versión con un escueto pero revelador: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”. Una declaración breve pero contundente, que alimentó aún más las sospechas y dejó entrever que sus acusaciones no eran simples especulaciones.

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con su productor de TV.

La firme respuesta de Maju Mantilla

La mañana del 11 de septiembre, Maju Mantilla utilizó su programa 'Arriba mi gente’ para aclarar la situación. Durante un segmento en vivo, tomó unos minutos para dar su versión y, con un tono sereno pero firme, señaló que jamás ha dado ni dará detalles de su vida privada.

“Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en un programa de televisión y como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada”, expresó.

Asimismo, recordó que ambos firmaron una conciliación que los compromete a no hablar públicamente uno del otro ni de su separación.“Ahora, con más razón, tanto el señor Gustavo Salcedo como yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro”, precisó.

El comentario de Ricardo Rondón sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo.

“No voy a permitir acusaciones falsas”

Maju fue enfática al aclarar que no permitirá que se emitan acusaciones sin sustento en su contra. Reiteró que nunca ha hecho señalamientos ni indirectas hacia Salcedo, a pesar de que en el pasado existieron imágenes comprometedoras relacionadas con su expareja.

“En ningún momento hice ningún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí, porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, sostuvo.

Además, reafirmó su postura de no caer en enfrentamientos públicos ni exponer detalles personales: “De mi parte tampoco va a haber ira y resentimiento en ninguna de mis respuestas. Como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo: cualquier cosa relacionada a mi privacidad y los problemas, porque hay un sinfín de problemas que uno puede tener, no los voy a exponer”.

Maju Mantilla se pronuncia tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo: "Esto es entre tú y yo"

El pedido final de Maju Mantilla

La conductora cerró su intervención con un mensaje claro dirigido tanto a la prensa como al público. “Con esto quiero aclarar la situación y pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer”.

Con estas palabras, la Miss Mundo 2004 busca dar por cerrado un capítulo que ha generado una gran exposición mediática. Sin embargo, el tema sigue siendo comentado en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su respaldo hacia ella.

En su cuenta de Instagram, Mantilla ha restringido los comentarios, aunque las muestras de apoyo continúan llegando a través de publicaciones de programas de espectáculos y en foros de discusión.

El escándalo entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha dividido a la audiencia. Algunos creen en la versión del empresario, mientras que otros recuerdan que él mismo protagonizó un ampay antes de hacer acusaciones.

Lo cierto es que, al menos públicamente, Maju ha mantenido una postura firme: no alimentar los rumores ni prestar atención a especulaciones. Con ello busca proteger a su familia, su carrera y su rol como figura pública.

