Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

Beéle aclara que él es una de las víctimas tras filtración de su video íntimo con Isabella Ladera.

La difusión de los videos íntimos que involucran a la influencer venezolana Isabella Ladera y al cantante colombiano Beéle ha generado repercusión internacional y un intercambio de acusaciones entre ambas figuras. El primer material, cuya autenticidad fue confirmada por Ladera, salió a la luz el lunes 8 de septiembre y rápidamente se viralizó en redes sociales y plataformas de mensajería.

En un primer momento, la venezolana señaló directamente a Beéle —cuya identidad legal corresponde a Brandon de Jesús López Orozco— como el responsable de la filtración y calificó el hecho como “una de las traiciones más crueles” que había experimentado. La situación escaló en horas cuando el cantante decidió responder a las acusaciones.

La mañana del martes 9 de septiembre, Beéle emitió un comunicado en el que niega cualquier participación en la filtración del contenido. El pronunciamiento, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram y firmado por su equipo legal, rechaza “de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”. La declaración enfatiza que “su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”. El mensaje además asegura que el cantante no solo desconoce la forma en que el video fue divulgada, sino que también se considera víctima de la situación.

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera

El equipo legal del músico informó que el caso ya fue derivado a asesoría jurídica tanto en Colombia como en Estados Unidos. “En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias”, según detalló el comunicado. También se anunció el inicio de procesos legales “contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”.

En el texto se explica que el equipo de Beéle solicitó la remoción inmediata del video y sus derivados a las principales plataformas digitales y servicios de internet. El objetivo declarado apunta tanto a salvaguardar la integridad de las personas afectadas como a preservar pruebas para identificar a los responsables. “Hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas”, resalta uno de los fragmentos destacados del comunicado publicado por el artista.

Béele se enfrenta a Isabella Ladera y la denunciará por calumnia: “Él no filtró el video”

Tras la difusión del segundo video íntimo con Isabella Ladera, Beéle optó por no pronunciarse nuevamente y ha dejado en claro que su prioridad es la música. A través de su cuenta de Instagram celebró el éxito de su tema junto a Nicky Jam, ‘Hiekka’, que encabeza la lista Latin Rhythm Airplay, mientras permite continúa con su proceso legal y espera que la justicia siga su curso.

La mediática relación entre Isabella Ladera y Beéle

La polémica en torno a este caso recobró mayor notoriedad a partir de la historia pública de la relación entre Isabella Ladera y Beéle. El noviazgo se confirmó en 2024 después que saliera a la luz un episodio de infidelidad por parte del cantante, denunciado entonces por la esposa de Beéle, Camila Rodríguez.

La venezolana y el músico formalizaron su vínculo, publicaron imágenes juntos en redes sociales y ella participó en dos videos musicales: “Frente al mar” y “Mi refe”. La relación finalizó en octubre de ese año, poco después de que ambos compartieran sus primeras imágenes como pareja.

Isabella Ladera no se quedó de brazos cruzados y ya se reunión con sus abogados para tomar medidas legales tras filtración de video íntimo.

En mayo de 2025, Isabella Ladera reapareció en la escena mediática tras un en vivo junto a Hugo García, exintegrante peruano de “Esto es Guerra”. Los rumores de un posible romance circularon rápidamente, aunque tanto García como la influencer aclararon días después que entre ellos solo existe amistad. “No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”, declaró Ladera ante los seguidores que preguntaban sobre la naturaleza de su vínculo.

Hugo García fue vinculado con Isabella Ladera. (TikTok)