Comisión de Economía analizará si retiro AFP es viable: Consultará con MEF y expertos

El Presidente de la comisión, Victor Flores Ruíz, confirmó que hay tres grupos de trabajo analizando el tema y que se considerará la opinión del MEF, SBS, BCRP y expertos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

La Comisión de Economía ha empezado a analizar el retiro AFP. ¿Las malas noticias para quienes esperan que se apruebe? Las entidades como el MEF, SBS y BCRP siempre han estado en contra de los retiros.

En su tercera sesión ordinaria, la Comisión de Economía del Congreso de la República no tuvo en agenda el retiro AFP; sin embargo, Victor Flores Ruíz, el parlamentario de Fuerza Popular que la preside, reveló en su informe que sí se encuentran revisando el tema, con tres grupos de trabajo y una lista de expertos convocados.

Sin embargo, para tomar una decisión sobre la medida —es decir, si verán un dictamen aprobando la medida, si la cambiarán, si la archivarán y otra de las posibilidades— primero convocarán a las entidades que siempre van a la comisión a opinar en estos casos: el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, el Banco Central de Reserva, entre otras.

Así, con estas opiniones, y también la de un grupo de expertos como exministros y economistas, la comisión verá si es viable aprobar la medida. Como se sabe, las opiniones de todos estas insituciones es que no se deba aprobar el retiro AFP.

Darwin Espinoza y otros congresistas chocaron con el presidente de la Comisión de Economía por el retiro AFP.

Los expertos que convocarán

El presidente de la Comisión ha revelado que “se han cursado invitaciones a las siguientes personalidades” para integrar el consejo consultivo del retiro AFP:

  • Ismael Benavides, economista y exministro de Economía y Agricultura
  • Carlos Adrianzén, economista decano de Economía de la UPC
  • Jaime Dupuy, abogado y director de Comex Perú
  • Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult
  • Diego Macera, economista y miembro del Consejo Fiscal
  • Francisco Huerta Benites, economista y decano del Colegio de Economista de la Libertad.

Como se recuerda, luego de que Guido Bellido le diera su predictamen de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400), Alejandro Cavero (Avanza País) le pidió al presidente de la comisión que llamará a las entidades como el MEF y la SBS para que opinarán sobre el tema. Victor Flores tomó esto como un llamado a que convocará un grupo de trabajo para ver este tema. Luego de esto, reveló que tres grupos se encuentran analizando la medida. Pero lo más probables es que no den el apoyo.

El MEF regresará a opinar en la Comisión de Economía. Sin embargo, ya reveló que si Ley del retiro AFP se aprueba, la observará.

Congresistas ‘chocaron’ por el retiro AFP

Dado que la Comisión de Economía del Congreso no atendió el pedido de congresistas por priorizar el debate del retiro AFP de hasta 4 UIT, y dado que algunos congresistas se consideraron que se priorizaba la inclusión de otro tema a pedido de la congresista Maricarmen Alva en desmedro del pedido el retiro AFP que lleva semanas, esto elevó los ánimos en la discusión.

No nos pasee, presidente, se lo digo con todo respeto”, dijo el congresista Darwin Espinoza, quien volvió a pedir que el retiro AFP se pueda debatir, ya sea el dictamen o un dictamen de archivo, pero que se llegara a decisión, para no dejar en vilo a los afiliados que esperan saber si se aprobará la medida.

Yo no estoy paseando a nadie”, contestó a su momento el presidente de la Comisión de Economía, Victor Flores Ruíz. Ahí recordó que hay tres grupos de trabajo y un listado de expertos peruanos que vienen trabajando y dando opinión al pedido de los congresistas. La Comisión terminó solo con esta información nueva sobre el futuro del octavo retiro AFP y su debate.

MEF en contra del retiro AFP

Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía, ya ha confirmó que si la ley del octavo retiro AFP pasa los filtros del Congreso, la observaría; es decir, desde la presidenta Dina Boluarte y el Ejecutivo bloquearían la ley, y la mandarían de vuelta al Congreso.

Como se sabe, el tema aún está ‘verde’ en el Congreso. Aún se espera que se agende su debate en la Comisión de Economía. Si bien no parece que el presidente Victor Flores Ruíz priorizará esta medida, sí ha señalado que están consultando con los expertos su viabilidad.

