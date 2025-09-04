Perú

Predictamen de retiro AFP: Así es el acceso libre que Guido Bellido pide que se debata

Retiro AFP 2025. El nuevo documento presentado deja claro el monto, plazos para el desembolso y detalles de lo que sería el octavo acceso

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Jugada. Guido Bellido adelantó el predictamen del retiro AFP por sí mismo. La Comisión de Economía deberá decidir si lo debate o sigue pateando el tema. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Guido Bellido/Congreso

Guido Bellido, congresista de Podemos Perú, dio un paso importante para presionar a que la Comisión de Economía vea y agende el retiro AFP. Sin esperar a que esta, que tiene como presidente a Victor Flore Ruíz, realice el predictamen juntando los 19 proyectos de ley, Bellido mismo ha elaborado y presentado este documento.

Así, en la misma sesión del miércoles 3 de septiembre, en la misma que habló el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, el parlamentario le entregó el documento al presidente de la Comisión de Economía, el cual ahora ha difundido oficialmente.

¿El contenido del predictamen? No hay sorpresas, es tal cual una síntesis del los 19 proyectos de ley ya presentados: busca que los afiliados retiren hasta 4 UIT (S/21 mil 400), si así lo prefieren, que se entrege una UIT cada 30 días calendario y señala en que casos hay los fondos retirados estarán protegidos de descuentos.

En desarrollo...

