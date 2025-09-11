Perú

Velasco Astete: Réplica de avión que usó héroe nacional para cruzar la cordillera de los Andes se exhibe en esta región

Una aeronave Ansaldo S.V.A., similar a la que utilizó el teniente Alejandro Velasco Astete en 1925 para realizar la histórica travesía Lima-Cusco, recibe hoy a los pasajeros en el aeropuerto que lleva su nombre

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Hace casi un siglo, Alejandro
Hace casi un siglo, Alejandro Velasco Astete desafió los Andes en un vuelo histórico que lo inmortalizó como uno de los héroes más intrépidos del Perú. (Caretas)

Desde esta semana, quienes arriban al aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete en la ciudad del Cusco son recibidos por una pieza singular: una réplica del avión Ansaldo S.V.A., el mismo modelo que utilizó el piloto cusqueño para cruzar la cordillera de los Andes el 1 de setiembre de 1925.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac) recibió la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que la instaló en la zona de llegadas del terminal aéreo.

El acto oficial contó con la participación del gerente general de Córpac, José Rubio Travi; el comandante general de la FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano; autoridades regionales y el alcalde de Cusco, Luis Pantoja.

La ceremonia incluyó un homenaje en el mausoleo donde descansan los restos mortales de Velasco Astete, recordando el reto que enfrentó al volar con un avión de estructura frágil, atravesando alturas de hasta 4.900 metros y enfrentando la falta de oxígeno de la sierra.

Hoy, esta réplica se ha convertido en un atractivo más dentro del aeropuerto cusqueño, conectando a los pasajeros con la historia de la aviación peruana y con uno de los hitos que marcaron el siglo XX en el país.

Una réplica del histórico biplano
Una réplica del histórico biplano Ansaldo, con el que el cusqueño Alejandro Velasco Astete desafió la cordillera de los Andes en 1925.

El vuelo que hizo historia

Nacido en Cusco en 1897, Alejandro Velasco Astete inició su formación en ingeniería, pero en 1922 ingresó al Centro de Aviación Militar de Maranga, donde obtuvo su licencia de piloto. Su vida dio un giro definitivo hacia los cielos.

El 29 de agosto de 1925 despegó desde Lima en su biplano de caza Ansaldo, bautizado como “Cuzco”, con el objetivo de realizar un trayecto inédito: cruzar los Andes hasta llegar a su tierra natal. Dos días después, el 31 de agosto, logró superar la Cordillera de Castrovirreyna, alcanzando alturas que rondaron los 16,000 pies. Tras tres horas y cuarenta minutos de vuelo, aterrizó en la Ciudad Imperial, donde fue recibido con entusiasmo. En un gesto simbólico, agradeció en quechua, mostrando respeto por sus raíces culturales.

Sin embargo, su destino se vería marcado por la tragedia. El 28 de septiembre de 1925, durante una exhibición en Puno, el piloto realizó una maniobra para evitar dañar a las personas en tierra. Su avión se estrelló contra un muro y Velasco Astete falleció a los 28 años.

En 1925, Alejandro Velasco Astete
En 1925, Alejandro Velasco Astete despegó hacia la historia al volar sobre los Andes peruanos en una gesta que inspiraría a generaciones futuras. (Museo Aeronáutico del Perú)

Un legado que permanece en los cielos del Perú

Aunque su vida fue breve, la proeza de Velasco Astete lo convirtió en un pionero de la aviación en Sudamérica. Su hazaña demostró que era posible atravesar los Andes en una aeronave ligera, abriendo un nuevo capítulo en la conectividad aérea del país.

Hoy, su memoria permanece en distintos puntos del Perú: el aeropuerto del Cusco lleva su nombre, al igual que una avenida en Lima. La réplica de su avión, instalada en el terminal aéreo, refuerza su legado como parte de la identidad nacional y de la historia de la aviación militar y civil.

La presencia del biplano Ansaldo en Cusco es una invitación a recordar cómo un piloto cusqueño desafió la geografía más imponente del continente y trazó una ruta que uniría a generaciones enteras con el cielo.

Temas Relacionados

Velasco AsteteCuscoAndesFAPperu-noticias

Más Noticias

Peruana en Nepal pide ayuda en medio de protestas que dejaron en cenizas las instituciones del Estado: “Estamos vivos de milagro”

Stefanny Bedoya, una peruana residente en Barcelona, relata su experiencia al quedar atrapada en Nepal durante una ola de protestas violentas que dejó al menos 30 muertos

Peruana en Nepal pide ayuda

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

La modelo relató los momentos previos a la polémica y cómo Hugo García reaccionó ante la noticia, mostrando el lado más humano de una situación difícil

Isabella Ladera: Hugo García ya

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

La actriz decidió hablar públicamente sobre la reciente filtración de un video personal junto al cantante Beéle, dejando claro que tomará medidas legales y defendiendo su dignidad ante la polémica

Isabella Ladera anuncia acciones legales

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Un nuevo video íntimo de Beéle e Isabela Ladera estalló en redes y encendió la televisión peruana. Ricardo Rondón y Micheille Soifer anunciaron en vivo la filtración, que circula fragmentada y promete más entregas

Filtran nuevo video íntimo de

Congreso del Perú debuta en Kick y usuarios no perdonan: “Ladrones”, “No les basta con vivir de mis impuestos”

El canal del Parlamento en la conocida plataforma de streaming se llenó de comentarios de usuarios que no dudaron en calificar a los legisladores con gruesos calificativos. A la vez, criticaron sus decisiones, escándalos y desempeño político

Congreso del Perú debuta en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú inaugura colegios con modelo

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

Congreso aprueba reforma contra el sicariato: eleva penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

ENTRETENIMIENTO

Alessia Rovegno responde con elegancia

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: “Con la misma moneda”

DEPORTES

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: Bolivia al repechaje y Perú fuera del Mundial

Canal exclusivo para ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: se miden por un lugar en los ‘qualifiers’

Cuándo juega Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: serie tendrá lugar en Lima y definirá boleto a los ‘qualifiers’

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026