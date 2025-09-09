Perú

Fallece joven en el aeropuerto de Cusco: acudió al tópico en busca de un permiso médico y murió durante evaluación de rutina

CORPAC recordó que el tópico de salud del Velasco Astete no está autorizado a emitir constancias médicas y que su función se limita a la atención de emergencias para pasajeros, tripulantes y trabajadores

El menor ingresó acompañado de un familiar para solicitar un permiso de viaje, pero sufrió una descompensación y perdió la vida. (Exitosa)

El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco volvió a ser escenario de un hecho lamentable. Este lunes 8 de septiembre, un joven de 17 años perdió la vida dentro del tópico de salud del terminal aéreo, tras acudir acompañado de un familiar en busca de un permiso médico para poder abordar un vuelo.

De acuerdo con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), el adolescente ingresó al área médica luego de que la aerolínea le solicitara una constancia emitida por su médico tratante. Durante la evaluación de rutina por parte del personal de guardia, su estado se complicó y dejó de existir en las instalaciones.

El suceso se produjo alrededor de las 14 horas y generó un despliegue inmediato de los protocolos de emergencia. CORPAC lamentó el desenlace y expresó públicamente sus condolencias a la familia. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del joven fallecido”, señaló la institución a través de un comunicado oficial.

En el documento, la entidad aclaró además que el tópico del aeropuerto no tiene autorización para emitir permisos de viaje y recordó que el servicio médico disponible se limita a la atención de emergencias para pasajeros, tripulantes y trabajadores del terminal.

El lunes 8 de septiembre, un adolescente de 17 años falleció dentro del tópico médico del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete (Cusco). (Composición: Infobae)

Servicios médicos en el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete cuenta con un espacio destinado a la atención de urgencias, conformado por un médico, una enfermera y una ambulancia para traslados. Este servicio funciona durante las operaciones del terminal, que van desde las seis de la mañana hasta la medianoche.

Fuentes de la propia CORPAC precisaron que “en este tópico no se emiten autorizaciones médicas de viaje”, lo cual suele generar confusión entre pasajeros que necesitan un certificado para abordar. La aclaración se dio luego de confirmarse que el joven acudió allí en busca de dicho documento antes de su repentina muerte.

Comunicado de Corpac

Un aeropuerto en el centro del turismo

Ubicado a solo 5.5 kilómetros de la Plaza de Armas, el Velasco Astete es la principal puerta de entrada al Cusco y la segunda terminal aérea más importante del Perú, después del Jorge Chávez de Lima. Según datos de CORPAC, durante el 2023 pasaron por sus instalaciones más de tres millones de pasajeros entre nacionales e internacionales.

El aeropuerto opera con un horario limitado de vuelos, entre las 6:00 a. m. y las 00:30 a. m., siendo la infraestructura clave para la conexión hacia destinos turísticos, incluido Machu Picchu. El flujo creciente de pasajeros en los últimos años se mantuvo a pesar de la prevista inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, que reemplazará al actual terminal en el futuro.

Antecedentes recientes de emergencia

Presunta amenaza de bomba en una aeronave en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco. (Composición: Infobae)

Este hecho se suma a otro episodio que alteró la rutina del aeropuerto semanas atrás. A finales de agosto, un vuelo de Latam con destino a Lima fue evacuado tras la alerta de un posible artefacto explosivo en su interior. La alarma fue emitida durante el embarque del vuelo LA2025, cuando un menor pronunció la palabra “bomba”, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

En esa ocasión, la aeronave fue aislada en una zona alterna y revisada por la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional. Horas después, CORPAC confirmó que no existía ningún riesgo. “Durante el embarque del vuelo LA2025 en el Aeropuerto del Cusco, se activaron los protocolos de seguridad tras una falsa alarma originada luego de que un menor de edad pronunciara la palabra ‘bomba’”, indicó el comunicado difundido el 21 de agosto.

El documento concluyó exhortando a los padres de familia a orientar a sus hijos para evitar este tipo de incidentes que pueden alterar la seguridad en el transporte aéreo.

En medio de este contexto, CORPAC reiteró su compromiso con la seguridad y el servicio, al tiempo que expresó pesar por la pérdida del adolescente, hecho que ha generado consternación en el Cusco y entre los usuarios del terminal aéreo.

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Dina Boluarte pide que Perú no repita otro fallido golpe como el de Pedro Castillo ni caídas presidenciales consecutivas

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Sin Bandera celebrará sus 25 años en Lima con un concierto inolvidable: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que necesitas saber

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Bolivia vs Brasil: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”