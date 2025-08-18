Espana agencias

Empleo formal en Perú creció 4,7 % en junio por alza en servicios, agropecuario y comercio

El sector privado registró una subida de 6,3 % impulsada por servicios, agro y comercialización, totalizando 272.000 nuevas posiciones laborales en junio, mientras la masa salarial avanzó 6,2 % gracias al dinamismo en las principales actividades económicas del país

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lima, 18 ago (EFECOM).- El empleo formal en Perú subió 4,7 % en junio pasado, respecto al mismo mes de 2024, lo que significó un incremento de 272.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de servicios, agropecuario y comercio, según informó este lunes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El alza de junio pasado acumuló 15 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal y, en el ámbito privado, la tendencia mostró un incremento de 6,3 %, respecto al mismo mes de 2024.

Estas cifras son significativas en Perú dado que sólo el 29 % de la población económicamente activa (PEA) tiene un empleo formal, según cifras oficiales de 2024.

Los sectores de servicios, agropecuario y comercio reportaron el mayor dinamismo en junio con 88.000 (4,1 %), 67.000 (19,7 %) y 34.000 puestos de trabajo (4,9 %), respectivamente.

A su vez, la masa salarial formal, que es el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, tuvo un incremento de 6,2 % en términos reales en junio pasado, en relación al mismo mes de 2024.

Este comportamiento se atribuye al aumento sostenido de los puestos de trabajo en 4,7 %, según información de la planilla electrónica, indicó el BCRP.

En ese sentido, la masa salarial del sector privado creció 8,7 % en junio en términos reales por el mayor movimiento en los sectores de servicios y comercio, un alza que es la segunda más alta del año después de marzo pasado (12,4 %).

El concepto de masa salarial en el contexto laboral se determina mediante la multiplicación del ingreso medio por la cantidad total de puestos de trabajo formales, precisó el banco emisor. EFECOM

Temas Relacionados

Empleo formalPerúBanco Central de Reserva del PerúEFECOMLimaServiciosAgropecuarioComercioMasa salarialPlanilla electrónicaEFE

Últimas Noticias

El Gobierno recuerda, tras la imputación de Begoña Gómez, que el TS negó malversación en la contratación de su asesora

El Gobierno recuerda, tras la

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Feijóo anuncia que el PPE

Norchad Omier y Jared Ruiz lideran la lista de jugadores de Nicaragua para la AmeriCup

Nicaragua afrontará su primera participación en el certamen continental de baloncesto con una nómina conformada por talento local y jugadores nacionalizados, en busca de desafiar a selecciones favoritas como Argentina y República Dominicana en el Grupo C del torneo

Infobae

La economía de Ecuador crece un 2,8% en junio de 2025, según el Banco Central

Las exportaciones sin presencia de hidrocarburos establecen un nuevo máximo histórico, el superávit comercial se dispara y el Banco Central reconoce que los recientes resultados superaron las proyecciones, pese a persistentes retos fiscales y reformas pendientes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: esta es la

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Conoce los resultados ganadores del sorteo 4 de Triplex de la Once de este lunes 18 de agosto

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner