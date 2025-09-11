Perú

Final del Mundial de Desayunos: influencers venezolanas se olvidan de la arepa y piden votar por el pan con chicharrón

Perú suma 5.5 millones de votos en TikTok frente a 5.4 millones de Venezuela, mientras en Instagram ambas naciones empatan con 8.7 millones de participaciones y en YouTube el margen es mínimo: 1.2 millones contra 1.1.

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Una joven venezolana expresó su apoyo por el pan con chicharrón en la final del 'Mundial de Desayunos'. (Crédito: TikTok/@eudimarvalenzuela)

El pan con chicharrón afronta su mayor reto en la final del “Mundial de Desayunos”, donde compite directamente contra la arepa reina pepeada de Venezuela. La votación oficial, que culminará este domingo 14 de septiembre, ha sido anunciada por el streamer español Ibai Llanos, organizador del certamen. Hasta el momento, la contienda se mantiene muy pareja y continúa sumando miles de apoyos en lo que ya es una de las competencias gastronómicas más comentadas en redes sociales.

En medio de esta disputa, que acumula más de 20 millones de votos, dos jóvenes venezolanas sorprendieron en TikTok al dejar de lado la arepa y pedir a sus seguidores que voten por el pan con chicharrón. En sus publicaciones, ambas destacaron que este tradicional desayuno peruano es “delicioso” y merece ser reconocido como el mejor del mundo, lo que generó reacciones divididas entre usuarios de ambos países.

Este gesto refleja, además, el estrecho vínculo cultural entre peruanos y venezolanos, marcado por la migración de millones de ciudadanos de Venezuela a distintas partes del mundo debido a la crisis en su país. Solo en Perú residen alrededor de un millón de venezolanos, quienes han tenido contacto directo con la gastronomía peruana. Muchos de ellos se han declarado admiradores del pan con chicharrón, un sabor que ha conquistado sus paladares y que ahora también se refleja en la competencia internacional.

Venezolanas expresan su apoyo al
Venezolanas expresan su apoyo al pan con chicharrón frente a la arepa reina en la final del 'Mundial de Desayunos' . (Foto composición: Infobae Perú/TikTok:@eudimarvalenzuela/rossitorrealba.ve)

Venezolanas apoyan al pan con chicharrón

En plena recta final del “Mundial de Desayunos”, el pan con chicharrón sigue ganando protagonismo no solo en la votación, sino también en redes sociales. Un video publicado por la creadora de contenido @eudimarvalenzuela en TikTok, que acumula más de 671 mil reproducciones y 49 mil likes, mostró cómo diversas personas en España probaron el tradicional desayuno peruano y dieron su veredicto. “Este es un pan con chicharrón y está compitiendo contra la arepa. Vamos a darle de probar a la gente en España para ver cómo lo califican”, se escucha decir en el inicio del registro.

Las reacciones fueron inmediatas y positivas. Una joven venezolana no dudó en resaltar la calidad del platillo peruano: “La verdad es muy rico. Incluso para mí la comida peruana es una de las mejores del mundo”. Al ser consultada por su puntuación, no escatimó elogios: “Diez”, respondió entre risas. Otro participante, de nacionalidad mexicana, también quedó sorprendido tras degustar el pan con chicharrón y lo calificó como “exquisito”, otorgándole igualmente la máxima nota.

Joven venezolana apoya al pan
Joven venezolana apoya al pan con chicharrón frente a la arepa venezolana en el 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok@eudimarvalenzuela)

La dinámica del video continuó con más degustaciones que reforzaron la buena impresión. “Un nueve, un nueve”, dijo uno de los probadores, mientras otro remarcó: “Difícil decisión, pero diría el pan con chicharrón, sin duda”. Finalmente, una voz más contundente cerró la experiencia con entusiasmo: “¿Cómo vas a comparar este panzazo con esto? Con todo respeto, ¿ah? Pan con chicharrón, plato ganador”.

Otra ciudadana venezolana también mostró su apoyo al desayuno peruano a través de un video publicado en su cuenta de TikTok @rossitorrealba.ve. En la grabación, la creadora de contenido aparece disfrutando de un pan con chicharrón mientras baila, acompañado del mensaje: “Venezolana que se respeta igual se come su pan con chicharrón”. En la descripción del clip agregó una lista de sus platillos favoritos del Perú: Y su cevichito o su lomito saltado o un pollito a la brasa o un tacu tacu, reflejando así el cariño que siente por la gastronomía peruana.

Una joven venezonala y creadora de contenido expresó su gusto por el pan con chicharrón en medio de la final del 'Mundial de Desayunos'. (Crédito: TiKTok/@rossitorrealba.ve)

Perú vs. Venezuela: ¿cómo va la votación?

La final del Mundial de Desayunos se mantiene sumamente pareja y cada voto cuenta. En TikTok, plataforma donde más interacciones se registran, Perú lidera con 5.5 millones de votos, apenas por delante de Venezuela, que suma 5.4 millones. En tanto, en Instagram la contienda se encuentra completamente empatada, con un 50 % de apoyo para cada país sobre un total de 8.7 millones de votos, lo que refleja la intensidad de la competencia.

El pan con chicharrón enfrenta
El pan con chicharrón enfrenta su más dura batalla contra la arepa reina pepiada en la final del 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

En el caso de YouTube, la diferencia también es mínima. Venezuela acumula 1.1 millones de votos, mientras que Perú alcanza 1.2 millones, lo que le otorga al pan con chicharrón una ligera ventaja en el marcador global. Con estas cifras, el platillo peruano mantiene una delantera ajustada, aunque la definición sigue abierta y dependerá de la recta final de la votación convocada por el streamer español Ibai Llanos.

