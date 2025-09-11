Fiscalía investiga a chofer sin licencia que causó mortal accidente en Ate: habría cometido homicidio culposo

Bus de la empresa Real Star quedó atravesado por una valla metálica en la Vía Evitamiento. | América Noticias

Un nuevo accidente de tránsito en el distrito de Ate dejó un saldo fatal la mañana del 11 de septiembre de 2025. A la altura del puente Santa Anita, en plena Vía de Evitamiento, un bus de transporte público que cubría la ruta Pachacámac – San Martín de Porres colisionó violentamente contra una baranda metálica ubicada en un extremo de la vía. El impacto fue devastador: la estructura atravesó la unidad de extremo a extremo y ocasionó la muerte de dos pasajeros en el acto, además de dejar nueve personas heridas.

Horas después, las autoridades confirmaron un hecho que agravó el caso. El conductor del bus de la empresa Real Star, identificado como Martín Effio, no contaba con licencia de conducir. Este detalle motivó que la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, a cargo del fiscal Carlos Enrique Chura Quenta, abriera una investigación preliminar por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. El chofer permanece detenido en la comisaría de Salamanca, en Ate, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Un choque que partió el bus en dos

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, el bus circulaba en sentido sur a norte cuando perdió el control y se estrelló contra la valla metálica de seguridad. La barra atravesó la unidad desde la parte delantera hasta el final del vehículo, provocando un escenario de destrucción al interior.

La violencia del impacto causó la muerte inmediata de dos pasajeros, cuyos cuerpos fueron levantados por la Unidad Especializada de Tránsito de Lima en coordinación con el despacho fiscal. Otros nueve pasajeros resultaron con lesiones de diversa gravedad y fueron trasladados a hospitales de Lima Este, donde permanecen bajo observación.

Testigos del accidente señalaron que el siniestro ocurrió de manera repentina y que varios pasajeros quedaron atrapados en los asientos. Brigadas de bomberos, policías y personal médico llegaron rápidamente a la zona para rescatar a los heridos y restablecer el tránsito, que fue restringido durante varias horas en la autopista.

Investigación fiscal y diligencias en marcha

Foto: Ministerio Público / gob.pe

El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta ordenó un conjunto de diligencias inmediatas para esclarecer el accidente. Entre ellas se dispuso la práctica de un dosaje etílico al conductor, con el fin de descartar consumo de alcohol, y la realización de una pericia de tránsito en la Vía, que permitirá verificar la velocidad a la que circulaba el bus y las condiciones mecánicas de la unidad siniestrada.

La investigación abierta contra Martín Effio abarca los cargos de homicidio culposo en agravio de dos personas y lesiones culposas en agravio de nueve pasajeros heridos. Según el Ministerio Público, se tomarán las declaraciones de los sobrevivientes y testigos del siniestro, además de los informes técnicos de los especialistas en tránsito.

El accidente ha generado cuestionamientos sobre los controles al transporte público en Lima, considerando que el bus que recorría la extensa ruta Pachacámac – San Martín de Porres era conducido por una persona que no contaba con licencia, poniendo en riesgo a decenas de pasajeros. Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las pericias para definir responsabilidades y determinar las condiciones en que se produjo la tragedia en Ate.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias : 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves : 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia : 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada : 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales : 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113