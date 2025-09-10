Fiscalía interviene EsSalud por presunto intento de adquisición de sueros con sobreprecio de más de S/ 33 millones

Diligencia en la sede de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud. | Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción de Lima ejecutó una diligencia en la sede principal de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), ante presuntas irregularidades detectadas en el proceso de compra de suero fisiológico, cuyo costo supera ampliamente los valores de mercado peruanos. El procedimiento se encuentra bajo la supervisión del fiscal adjunto provincial Gunther César Cornejo Gonzales, responsable de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), quien ratificó que la acción se centró en el acceso a documentación sobre la operación cuestionada.

De acuerdo con la información brindada, la gestión de Segundo Cecilio Acho Mego en EsSalud otorgó la buena pro a Trigenesis SRL, un laboratorio paraguayo, para abastecer 3.650.120 litros de cloruro de sodio (suero fisiológico 0,9%) a un precio de S/ 12,10 por litro. Esta cifra contrasta fuertemente con la oferta local, en la que existen montos entre S/ 2,91 y S/ 3,28, que incluso en cadenas reconocidas, como Inkafarma y Mifarma, ascienden a apenas 5,00 y S/ 5,20. Es decir, menos de la mitad de lo ofertado.

Según los cálculos derivados de los precios disponibles en el mercado nacional, la propuesta internacional presentada por Trigenesis SRL representaba un monto total de S/ 44.166.460, muy por encima de los S/ 10.627.849 (al precio nacional más bajo de S/ 2,91) y de los S/ 18.980.624 (al precio máximo nacional de S/ 5,20). De este modo, la diferencia real oscila entre S/ 25′185,836 y S/ 33′538,610.80 millones respecto a la oferta nacional, un rango considerablemente menor.

En su defensa, EsSalud emitió un comunicado asegurando que no se concretó la operación, por lo que “no se ha efectuado ningún gasto de recursos por una transacción de ese tipo”. Sin embargo, no desmintió la intención. Añadió que el abastecimiento del insumo está garantizado y que continúa el proceso de licitación con laboratorios nacionales, bajo las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. La institución señaló que la adjudicación nacional se prevé para fin de mes, contemplando entregas a lo largo de 2026.

Desarrollado el escándalo mediático, Kenly Valentín, exgerente de la institución, denunció en LinkedIn que su informe fue usado indebidamente como argumento para justificar la compra a Trigenesis. Recordó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) rehabilitó el registro sanitario de Medifarma el 19 de junio, con lo que —sostuvo— la compra internacional perdió sustento operativo. El exgerente difundió además un cuadro con precios nacionales comparativos, los cuales reflejan la magnitud del diferencial frente a la propuesta extranjera.

Adicionalmente, Medifarma expresó su desacuerdo con la resolución parcial de su contrato y precisó haber cumplido con las entregas previstas. Su representante legal solicitó formalmente que la decisión de EsSalud quede sin efecto, alegando que la empresa dispone de las condiciones y autorizaciones exigidas por la normativa sanitaria.