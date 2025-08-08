Perú

Licencia de conducir: costos y pasos a seguir para obtener tu brevete en Perú

Para obtener el brevete, el solicitante debe superar tres etapas obligatorias: una revisión médica en un establecimiento acreditado, una prueba escrita que mida su conocimiento de las reglas de tránsito y un examen práctico de conducción

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

El MTC señaló que no se requiere la intervención de terceros, pues además de incrementar los costos, estos pueden poner en riesgo al usuario al involucrarlo en posibles estafas. Foto: difusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó que obtener o renovar la licencia de conducir es un trámite estrictamente personal, que se realiza solo por los canales oficiales y con tarifas accesibles. La entidad advirtió que no es necesario recurrir a intermediarios, ya que estos no solo encarecen el proceso, sino que pueden exponer al ciudadano a fraudes.

En Lima, el costo para renovar el brevete físico es de S/ 14,70, mientras que la versión electrónica tiene un valor reducido de S/ 6,70. La atención para licencias físicas se brinda en el local de Jr. Antenor Orrego 1923, en el Cercado de Lima, y en los centros MAC a nivel nacional, siempre con cita previa y cumpliendo los requisitos establecidos.

Requisitos y evaluaciones obligatorias

Para recibir la licencia, es indispensable aprobar un examen médico en un centro autorizado, una evaluación teórica sobre normas de tránsito y una prueba práctica de manejo. Dependiendo de la categoría solicitada, la prueba se realiza en circuitos oficiales o ante entidades habilitadas por el MTC.

Todas las etapas del trámite se llevan a cabo en espacios oficiales y bajo la supervisión del MTC, cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

En el Perú, las licencias de conducir se clasifican en dos grandes categorías, determinadas por la clase de vehículo que se va a manejar. Foto: difusión

Ministerio lanza advertencia contra las estafas

El MTC alertó sobre los riesgos de acudir a tramitadores informales que prometen agilizar o garantizar el brevete. “Estos ofrecimientos, además de ser ilegales, exponen al ciudadano a estafas, sanciones administrativas, la anulación de la licencia, y en algunos casos, incluso procesos penales que pueden conllevar penas privativas de libertad de varios años”.

La información al respecto se encuentra en www.gob.pe/mtc, en la Mesa de Partes Virtual, en el aplicativo de citas www.citas.mtc.gob.pe y en la casilla electrónica del MTC (casilla.mtc.gob.pe). También está disponible el Call Center al (01) 615-7900 y el correo atencionalciudadano@mtc.gob.pe.

Todos los tipos de licencia para conducir disponibles en Perú

En el Perú, el brevete o licencia de conducir se divide en dos clases principales según el tipo de vehículo: la Clase A, destinada a automóviles y vehículos motorizados diseñados para transportar pasajeros o carga; y la Clase B, enfocada en vehículos más pequeños y especializados como motos o triciclos.

Dentro de la Clase A existen varias categorías que progresan según la complejidad del vehículo. La A-I habilita para automóviles comunes (sedán, SUV, pick-up, furgones, entre otros) y es requisito para acceder a las siguientes. La A-IIa amplía esa autorización e incluye taxis, ambulancias y ómnibus interprovinciales. La A-IIb añade microbuses de hasta 16 asientos y minibuses de hasta 33 asientos.

En el Perú, las licencias de conducir se clasifican en dos grandes categorías, determinadas por la clase de vehículo que se va a manejar. Foto: difusión

Subiendo de nivel, la A-IIIa incorpora vehículos de más de seis toneladas como ómnibus urbanos, interurbanos, articulados o panorámicos. La A-IIIb autoriza la conducción de camiones, remolques, grúas, volquetes y otros de carga pesada. Finalmente, la categoría más completa, A-IIIc, permite manejar todos los tipos anteriores, ideal para quienes requieran flexibilidad total, con ampliación progresiva según la experiencia previa.

La Clase B cubre vehículos más compactos: la B-I es para triciclos no motorizados usados en transporte especial de pasajeros. La B-IIa habilita a conducir bicimotos con fines de carga o desplazamiento. Con la B-IIb se agregan motocicletas y sidecars, mientras que la B-IIc es la más abarcadora: incluye mototaxis y trimotos destinados al transporte de personas.

En casos excepcionales, como vehículos destinados al transporte de materiales o residuos peligrosos, se necesita un permiso especial adicional junto con la habilitación vehicular otorgada por el MTC.

