Perú

El jugo de verduras que fortalece los huesos, reduce los dolores articulares y previene las fracturas óseas

El aporte de agua, vitaminas y minerales de esta verdura lo convierte en un aliado para la salud ósea y articular

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El jugo de pepino es
El jugo de pepino es una fuente importante de vitamina K, nutriente esencial para la fijación del calcio en los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud ósea es fundamental para mantener una buena calidad de vida en todas las etapas. Los huesos no solo sostienen nuestro cuerpo, también protegen órganos vitales y permiten la movilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sedentarismo y una alimentación deficiente, los problemas relacionados con la salud ósea se vuelven más frecuentes. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), en el Perú un número importante de adultos mayores padece enfermedades como la osteoporosis, que incrementa el riesgo de fracturas. A su vez, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha señalado que los dolores articulares y la debilidad ósea son causas comunes de consultas médicas, afectando directamente la independencia y la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los factores clave para prevenir estas condiciones es la alimentación. Llevar una dieta rica en vitaminas y minerales esenciales ayuda a fortalecer los huesos, reducir el dolor en las articulaciones y prevenir lesiones. Dentro de las opciones naturales, destaca el pepino, una verdura fresca y ligera que puede consumirse en jugos. Su aporte de agua, vitaminas y minerales lo convierte en un aliado para la salud ósea y articular.

El jugo de pepino fortalece los huesos

El jugo de pepino es una fuente importante de vitamina K, nutriente esencial para la fijación del calcio en los huesos. La vitamina K ayuda a que el organismo utilice adecuadamente este mineral, favoreciendo la densidad ósea y previniendo enfermedades como la osteoporosis. Además, contiene sílice, un oligoelemento que interviene en la formación de tejido conectivo y en la regeneración de huesos y cartílagos.

También aporta magnesio y potasio, minerales que cumplen un rol clave en el equilibrio electrolítico y en la salud muscular, contribuyendo a mantener los huesos fuertes y resistentes. Incluir jugo de pepino en la dieta puede ser especialmente beneficioso en personas adultas y adultos mayores, ya que ayuda a prevenir el desgaste natural que se produce con la edad.

El jugo de pepino reduce los dolores articulares

Al ser un alimento rico
Al ser un alimento rico en agua, el jugo de pepino favorece la lubricación de las articulaciones, reduciendo la fricción y mejorando la movilidad (iStock)

El pepino tiene propiedades antiinflamatorias gracias a su contenido en antioxidantes como los flavonoides y los polifenoles. Estos compuestos ayudan a disminuir la inflamación en las articulaciones, que suele ser la causa principal del dolor en enfermedades como la artritis o la artrosis.

Además, al ser un alimento rico en agua, el jugo de pepino favorece la lubricación de las articulaciones, reduciendo la fricción y mejorando la movilidad. Su contenido en minerales como el silicio refuerza la elasticidad de los tejidos, lo que contribuye a disminuir la rigidez articular.

Tomar jugo de pepino de manera regular puede aliviar molestias, sobre todo en personas que realizan actividades físicas intensas, aquellas que sufren problemas articulares crónicos o adultos mayores que enfrentan dolores recurrentes por desgaste óseo y articular.

El jugo de pepino previene las fracturas óseas

La combinación de nutrientes presentes en el pepino convierte a su jugo en una bebida natural que ayuda a prevenir fracturas. La vitamina K, el calcio y el silicio trabajan juntos en la regeneración y fortalecimiento de la estructura ósea, lo que disminuye la fragilidad de los huesos.

El pepino tiene propiedades antiinflamatorias
El pepino tiene propiedades antiinflamatorias gracias a su contenido en antioxidantes como los flavonoides y los polifenoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el pepino es bajo en sodio y rico en potasio, lo que favorece un buen equilibrio mineral y previene la pérdida de calcio a través de la orina. Esto resulta clave para mantener huesos resistentes. Su efecto hidratante también ayuda al correcto funcionamiento de músculos y articulaciones, lo que reduce el riesgo de caídas y lesiones que puedan ocasionar fracturas óseas.

Por eso consumir jugo de pepino de manera preventiva es una estrategia natural y sencilla para cuidar los huesos a cualquier edad, desde la juventud hasta la vejez.

Temas Relacionados

jugo de pepinojugo de verdurassalud óseaperu-salud

Más Noticias

Comuneros de El Cenepa descartan presencia de ‘Los Choneros’ y denuncian a ‘Los Trujillanos’ contratados por mineros ilegales

El presidente de la comunidad Chayu Muja advirtió que detrás de la violencia hay mineros ilegales inscritos en el Reinfo

Comuneros de El Cenepa descartan

Brecha digital en Perú se reduce a la mitad en cuatro años: 20 mil nuevas antenas rurales llevan internet 4G a miles de familias

En solo un año, 67.565 habitantes de 425 localidades se conectaron por primera vez a servicios de voz y datos 4G. Asimismo, el acceso a conectividad móvil alcanzó al 55% de la población rural en 2024, gracias al despliegue de infraestructura promovido por el Canon por Cobertura

Brecha digital en Perú se

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

El aún esposo de Maju Mantilla sorprendió con una confesión que desató polémica: asegura que habría descubierto a la conductora en un momento comprometedo.

Gustavo Salcedo revela que Maju

Zully responde ante la polémica por no devolver prendas prestadas y promete compensar a la dueña: “Se me perdió”

La influencer rompió el silencio tras ser acusada de quedarse con ropa y zapatos ajenos, asegurando que pagará lo perdido y pidiendo disculpas públicas en medio de una ola de críticas en redes sociales

Zully responde ante la polémica

Disputa por acceso a Machupicchu enfrenta a alcaldes y empresas: denuncias de favoritismo y acusaciones de intereses ocultos

El alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre, acusó a su par de Urubamba de manipular la adjudicación de rutas y favorecer a allegados, mientras que la empresa San Antonio de Torontoy lo señala de actuar en defensa de Consettur y de mantener un conflicto de intereses

Disputa por acceso a Machupicchu
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana niega que

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

Vladimir Cerrón desafía al ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Zully responde ante la polémica por no devolver prendas prestadas y promete compensar a la dueña: “Se me perdió”

DEPORTES

Christian Cueva, de ser clave

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”