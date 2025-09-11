El jugo de verduras que fortalece los huesos, reduce los dolores articulares y previene las fracturas óseas

El jugo de pepino es una fuente importante de vitamina K, nutriente esencial para la fijación del calcio en los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud ósea es fundamental para mantener una buena calidad de vida en todas las etapas. Los huesos no solo sostienen nuestro cuerpo, también protegen órganos vitales y permiten la movilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sedentarismo y una alimentación deficiente, los problemas relacionados con la salud ósea se vuelven más frecuentes. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), en el Perú un número importante de adultos mayores padece enfermedades como la osteoporosis, que incrementa el riesgo de fracturas. A su vez, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha señalado que los dolores articulares y la debilidad ósea son causas comunes de consultas médicas, afectando directamente la independencia y la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los factores clave para prevenir estas condiciones es la alimentación. Llevar una dieta rica en vitaminas y minerales esenciales ayuda a fortalecer los huesos, reducir el dolor en las articulaciones y prevenir lesiones. Dentro de las opciones naturales, destaca el pepino, una verdura fresca y ligera que puede consumirse en jugos. Su aporte de agua, vitaminas y minerales lo convierte en un aliado para la salud ósea y articular.

El jugo de pepino fortalece los huesos

El jugo de pepino es una fuente importante de vitamina K, nutriente esencial para la fijación del calcio en los huesos. La vitamina K ayuda a que el organismo utilice adecuadamente este mineral, favoreciendo la densidad ósea y previniendo enfermedades como la osteoporosis. Además, contiene sílice, un oligoelemento que interviene en la formación de tejido conectivo y en la regeneración de huesos y cartílagos.

También aporta magnesio y potasio, minerales que cumplen un rol clave en el equilibrio electrolítico y en la salud muscular, contribuyendo a mantener los huesos fuertes y resistentes. Incluir jugo de pepino en la dieta puede ser especialmente beneficioso en personas adultas y adultos mayores, ya que ayuda a prevenir el desgaste natural que se produce con la edad.

El jugo de pepino reduce los dolores articulares

Al ser un alimento rico en agua, el jugo de pepino favorece la lubricación de las articulaciones, reduciendo la fricción y mejorando la movilidad (iStock)

El pepino tiene propiedades antiinflamatorias gracias a su contenido en antioxidantes como los flavonoides y los polifenoles. Estos compuestos ayudan a disminuir la inflamación en las articulaciones, que suele ser la causa principal del dolor en enfermedades como la artritis o la artrosis.

Además, al ser un alimento rico en agua, el jugo de pepino favorece la lubricación de las articulaciones, reduciendo la fricción y mejorando la movilidad. Su contenido en minerales como el silicio refuerza la elasticidad de los tejidos, lo que contribuye a disminuir la rigidez articular.

Tomar jugo de pepino de manera regular puede aliviar molestias, sobre todo en personas que realizan actividades físicas intensas, aquellas que sufren problemas articulares crónicos o adultos mayores que enfrentan dolores recurrentes por desgaste óseo y articular.

El jugo de pepino previene las fracturas óseas

La combinación de nutrientes presentes en el pepino convierte a su jugo en una bebida natural que ayuda a prevenir fracturas. La vitamina K, el calcio y el silicio trabajan juntos en la regeneración y fortalecimiento de la estructura ósea, lo que disminuye la fragilidad de los huesos.

El pepino tiene propiedades antiinflamatorias gracias a su contenido en antioxidantes como los flavonoides y los polifenoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el pepino es bajo en sodio y rico en potasio, lo que favorece un buen equilibrio mineral y previene la pérdida de calcio a través de la orina. Esto resulta clave para mantener huesos resistentes. Su efecto hidratante también ayuda al correcto funcionamiento de músculos y articulaciones, lo que reduce el riesgo de caídas y lesiones que puedan ocasionar fracturas óseas.

Por eso consumir jugo de pepino de manera preventiva es una estrategia natural y sencilla para cuidar los huesos a cualquier edad, desde la juventud hasta la vejez.