Perú

Corte Suprema otorgó terreno de más de 50 hectáreas con la presentación de título virreinal sin verificar autenticidad

Colegiado consideró que la inscripción en Registros Públicos no presenta necesariamente una prueba contundente, y priorizó un documento aparentemente histórico que no fue corroborado

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Colegiado valoró título virreinal en
Colegiado valoró título virreinal en lugar de registro. | Fotocomposición

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió un fallo en el que quedó demostrado que tener una propiedad inscrita en Registros Públicos ya no es necesariamente la prueba más contundente de que alguien es dueño del terreno, tal como lo establece el Código Civil. Esta interpretación impacta directamente en los litigios de mejor derecho de propiedad.

El caso que dio origen al fallo involucra a Gloria Huapaya Blas, quien compró un terreno de 52,329 hectáreas a la Comunidad Campesina de Cucuya, en Lurín. Dicho predio tenía una parte inscrita, desde el 2015, a nombre de una empresa llamada Corporación Chisán, la cual había adquirido la propiedad luego de que la Municipalidad Distrital de San Bartolo se la adjudicara en 1955 y posteriormente la subastara.

Lo que hizo Huapaya fue acudir ante la justicia para que se le reconozca como la verdadera dueña, argumentando que la Comunidad Campesina de Cucuya es la legítima propietaria desde la época virreinal, gracias a un “título” fechado en 1746. Su posición fue respaldada por la Corte Superior y luego por la Corte Suprema, que consideraron que los documentos virreinales presentados tenían más validez que la partida registral actual.

Colegiado no verificó autenticidad de
Colegiado no verificó autenticidad de documento presentado. | Foto referencial: Canva

El problema es que esta decisión no tomó en cuenta varios detalles cruciales. Según un informe del medio La República, nunca se corroboró si ese documento virreinal era verdadero o falso. De hecho, existen informes de cinco historiadores peruanos que sostienen que dicho título es probablemente falso. El documento en disputa solo existe en copias, no en formato original ni en copia de la época, y presenta serias inconsistencias históricas: usa títulos y formas de tratamiento inusuales para la época, menciona autoridades que no ocupaban sus cargos en las fechas señaladas y confunde el tipo de comunidades indígenas mencionadas.

Por ejemplo, el historiador Lizardo Seiner Lizárraga explica que el supuesto documento de 1746 menciona a un corregidor, Antonio de Ulloa, que ni siquiera estaba en el Perú en esa fecha, y atribuye órdenes a virreyes que, según los archivos, no gobernaban en los años consignados en el papel. Los historiadores Margarita Guerra Martinière, Antonio Zapata Velasco, Luis Costa Vigo y Teresa Vergara Ormeño llegaron a conclusiones similares revisando los archivos y contextos históricos.

En paralelo, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín investiga a Gloria Huapaya Blas por presunta falsificación de documentos, específicamente en relación con el título virreinal en cuestión. En los interrogatorios, Huapaya no pudo probar la autenticidad de los papeles y, ante preguntas de la Fiscalía sobre los informes de los historiadores, declaró desconocerlos. Además, la presidenta de la Comunidad de Cucuya reconoció haber vendido posteriormente parte del predio por 225 mil dólares al empresario Racso Miro Quesada, aunque prefirió no dar detalles al respecto.

El empresario Miro Quesada, por su parte, declaró no tener relación con una posible falsificación de documentos y sostuvo que la controversia puede deberse a errores al transcribir los documentos en Registros Públicos, pero que no se tiene certeza de la autenticidad de los papeles presentados.

Colegiado optó por no pronunciarse
Colegiado optó por no pronunciarse al considerar que ya fue resuelto. | PJ

Por si fuera poco, la Corporación Chisán también cuestionó la validez de la audiencia virtual del 9 de mayo de 2025, en la que no habrían estado presentes —al menos de manera visual y participativa— todos los jueces que debían resolver el caso. Según la empresa, algunas juezas no prendieron la cámara y un vocal estuvo dormido gran parte de la sesión. Por este motivo, la empresa anunció que denunciará el caso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se revisen las irregularidades del proceso.

Temas Relacionados

JNJCorte SupremaVirreinatoperu-noticias

Más Noticias

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

El juvenil de Alianza Lima sumó sus primeros minutos con el equipo mayor del representativo nacional. A sus cortos 18 años, se ha erigido como una de los jugadores más prometedores del balompié nacional

Así fue el debut de

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

El jefe de Gabinete descartó una salida inmediata de Perú del Pacto de San José y mencionó que apenas se encuentra en una etapa “inicial” de estudio, la cual debe realizarse de manera “prolija”

Premier Eduardo Arana niega que

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Netflix: Así quedo el top

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

El rapero peruano celebra el éxito de su tour con un lleno total en la mítica Sala B de la capital española. Su propuesta artística conecta con el público español antes de presentarse en Barcelona y regresar a Perú

Jaze conquista España: el rapero

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

La comediante volvió al programa de Beto Ortiz y reveló dolorosos episodios de su vida, desde agresiones hasta sus miedos más profundos.

Dayanita regresa a ‘El Valor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana niega que

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

Vladimir Cerrón desafía al ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Zully responde ante la polémica por no devolver prendas prestadas y promete compensar a la dueña: “Se me perdió”

DEPORTES

Así fue el debut de

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”