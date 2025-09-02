Perú

Metropolitano llegará hasta San Bartolo, anuncia funcionario de Emape que realiza la Vía Expresa Sur

La obra vial Vía Expresa Sur ha reservado un corredor central exclusivo para los buses troncales, con nuevas paradas hasta la Panamericana y posteriormente llegarían a los balnearios del Sur de la capital

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar

La ampliación del Metropolitano hasta San Bartolo está en los planes de la Municipalidad de Lima. Así lo señaló un representante de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), que por ahora se ancarga de la construcción de la Vía Expresa Sur en LimaLech Espinoza Arteaga, quien lidera la gerencia central de infraestructura de dicha entidad, confirmó que la obra reserva espacio central para el sistema de transporte masivo que conectará el centro de la capital con la zona sur metropolitana.

Un corredor exclusivo para el Metropolitano

El nuevo tramo de la Vía Expresa Sur fue concebido con un espacio central reservado para el Metropolitano, el servicio de buses articulados que actualmente opera desde el norte hasta el sur de Lima. Espinoza Arteaga indicó a Canla N, “acá tiene el espacio para el Metropolitano y dentro del proyecto se está considerando todas las estaciones en los intercambios viales”. La extensión actual contempla seis estaciones nuevas a lo largo de cinco kilómetros de vía, incluidos los puntos de ingreso y salida hacia la Panamericana Sur y avenidas troncales como República de Panamá.

El funcionario proyectó que esta extensión permitirá unir la red existente con el corredor antiguo de Pedro Miotta hasta San Bartolo, habilitando una conexión directa entre el centro y balnearios al sur de la ciudad. La infraestructura se planteó para soportar la movilidad de pasajeros tanto del sistema de buses como de vehículos privados. “El Metropolitano va a llegar hasta San Bartolo a través de la Panamericana antigua, que empieza en Pedro Miotta, ya está ejecutada”, explicó Espinoza.

Metropolitano llegará hasta San Bartolo,
Metropolitano llegará hasta San Bartolo, anuncia funcionario de Emape que realiza la Vía Expresa Sur

Avance de obra y características principales

La Vía Expresa Sur suma cerca de cinco kilómetros de longitud, con tres carriles por sentido destinados a vehículos particulares, mientras que el lado central quedó reservado para el sistema de transporte público. La pavimentación de los carriles principales culminará este domingo, según lo adelantado por Emape. Actualmente, mil cien metros cúbicos de concreto se terminan de vaciar cada día, con el apoyo de 125 camiones diarios distribuidos en ambos sentidos. Esta logística ha permitido avanzar el equivalente a cuatro cuadras por jornada.

Además, la obra ya cuenta con vías auxiliares y semáforos operativos en los seis cruces transversales. El espacio asignado al Metropolitano facilitará el despliegue de seis estaciones nuevas, que se ubicarán en cada cruce principal y medianero del proyecto. El diseño busca que el sistema continúe creciendo, con posibilidad de integrar futuras ampliaciones hacia otros distritos del sur, siguiendo los planes de desarrollo urbano de Lima.

Vía Expresa Sur no será
Vía Expresa Sur no será una ‘vía expresa’, por el momento: Emape hace toda la obra a nivel y con semáforos - Cana N

Seguridad y modernización del Metropolitano tras accidente

El anuncio de la extensión llega en un momento de atención sobre la seguridad y renovación del Metropolitano luego de un reciente accidente que dejó 44 pasajeros heridos tras el choque de tres buses en Villa El Salvador. Las consecuencias del incidente derivaron en un pronunciamiento del Congreso de la República, que exigió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una renovación urgente de las unidades de transporte público que operan en la red.

Legisladores y usuarios han señalado deficiencias en el mantenimiento y renovación de flota, subrayando la necesidad de que el crecimiento de la infraestructura, como la ampliación hacia San Bartolo, esté acompañado por estándares más rigurosos de seguridad y control técnico en los buses. El MTC, por su parte, indicó que se encuentra evaluando los contratos de concesión y los plazos para implementar mejoras tecnológicas y de monitoreo, a fin de evitar nuevos siniestros en la red urbana de buses.

Temas Relacionados

MetropolitanoSan BartoloVía Expresa Surperu-noticias

Últimas Noticias

Congreso recolecta firmas para presentar moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez

Parlamentarios cuestionan permanencia del titular de Justicia por investigaciones fiscales, reuniones extraoficiales y falta de garantías para el sector. Renovación Popular, el Bloque Democrático Popular y otros grupos evalúan su respaldo

Congreso recolecta firmas para presentar

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber

El ‘Bombardero de los ‘Andes’ está a un solo paso de convertirse en el primer peruano que aparece con esa distinción en el afamado videojuego

Claudio Pizarro, nominado como carta

Censo 2025: omisión de autoidentificación étnica amenaza derechos de pueblos originarios en Perú

Siete organizaciones indígenas exigen al INEI y al Ministerio de Cultura medidas correctivas urgentes y respeto al enfoque intercultural

Censo 2025: omisión de autoidentificación

Piden 18 meses de prisión preventiva contra 9 policías investigados por falsos operativos en Lima Sur

La Fiscalía presentó audios que revelarían cómo los agentes sembraban drogas, armas y municiones en intervenciones para luego exigir dinero a cambio de la libertad de sus víctimas

Piden 18 meses de prisión

Rafael López Aliaga no se reunió con Dina Boluarte para ver el tema del tren Lima-Chosica: “Hasta ahora no me llaman”

El alcalde de Lima aseguró que sigue esperando la convocatoria de la mandataria para tratar proyectos como el tren Lima–Chosica y medidas de seguridad ciudadana

Rafael López Aliaga no se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vogue anunció quién será la

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

La fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

INFOBAE AMÉRICA
La economía brasileña sufrió una

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

TELESHOW
Belu Lucius contó el inesperado

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección