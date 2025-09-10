Perú

Senamhi: esta es la fecha oficial para el inicio de la primavera 2025 en Perú y así se pondrá el clima

Piero Rivas, subdirector de predicción del Senamhi, se refirió al cambio de estación y brindó el panorama meteorológico para Lima y regiones

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) definió la fecha en la que empieza oficialmente la primavera 2025 en Perú: el lunes 22 de septiembre, aproximadamente la 1 de la tarde (13:00 horas).

El anuncio replica la expectativa de miles de peruanos por una de las estaciones más esperadas del año, marcada por festividades, días con mayor brillo solar y el tradicional intercambio de flores amarillas.

Según meteorológos del Senamhi, el ingreso de esta nueva temporada irá acompañado por cambios paulatinos en las condiciones climáticas y un aumento gradual de la temperatura.

Especialistas explican si seguirán las
Especialistas explican si seguirán las lloviznas y cómo estará el tiempo en las próximas semanas - crédito Andina

De acuerdo con el pronóstico, la transición entre estaciones aún mantiene predominio de condiciones de invierno en casi todo el país durante la primera mitad de septiembre. Hasta el 22 de septiembre, las formaciones de neblina, el incremento de la humedad y las bajas temperaturas durante las noches continuarán presentes.

El equinoccio, que marca el ingreso de la primavera en el hemisferio sur, implica que el sol queda perpendicular al ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

¿Cómo estará el clima?

El subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, Piero Rivas, anticipó en diálogo con RPP Noticias que la llegada de temperaturas más cálidas no se percibirá de manera inmediata, sino progresivamente.

Los expertos del Senamhi señalaron
Los expertos del Senamhi señalaron que la temporada de primavera inicia prontamente en el Perú. (Composición: Infobae Perú)

“Recordemos que el invierno todavía va a estar vigente hasta el 22 de septiembre. Entonces, aún tenemos unos cuantos días más de invierno y claro, cuando pase el siguiente día, y ya estemos en el primer día de primavera, no significa que vamos a tener un clima cálido inmediatamente. Siempre hay un periodo de transición”, aclaró el especialista.

La ciudadanía debe considerar que este cambio será gradual, por lo que no se descartan condiciones frescas en los primeros días de la estación entrante.

El reporte del Senamhi recomienda a la población seguir las actualizaciones oficiales, debido a la posibilidad de cambios bruscos en la temperatura.

Clima: las temperaturas que predominarán
Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

Mientras Lima y regiones, como Ica, Áncash o La Libertad, aún enfrentarán bajas nocturnas hasta septiembre, el clima comenzará a modificar sus características durante la primavera: en distritos de Lima Norte y Lima Este se prevé un incremento del brillo solar, según las proyecciones de los meteorólogos.

“Cielo cubiero con brillo solar”

Piero Rivas explicó que, “durante estos días vamos a mantener estas condiciones de cielo cubierto con brillo solar, principalmente hacia Lima Este, Lima Norte”. Esta situación irá variando conforme la estación avance y el verano se aproxime en diciembre.

El periodo declarado por el Senamhi abarca casi tres meses, por lo que el verano dará inicio el 21 de diciembre de 2025, cuando las temperaturas experimentarán nuevamente un aumento sostenido. Por ahora, la transición se reflejará en días con más luminosidad y la persistencia de cielos nublados, un contexto típico de la costa peruana durante septiembre.

La capital vive uno de
La capital vive uno de los inviernos más calurosos de su historia. No obstante, hay días en los que se da una caída de la temperatura - crédito Andina

Las celebraciones en torno al estreno de la primavera impulsan el consumo de flores amarillas, consideradas tradicionalmente como símbolos de optimismo y alegría en el país. Las actividades culturales y sociales relacionadas con esta estación ganan impulso a nivel nacional una vez que el Senamhi confirma el inicio oficial del ciclo estacional.

Las recomendaciones institucionales enfatizan la importancia de seguir abrigados y consultar periódicamente los avisos meteorológicos durante los días finales del invierno. Como expresó Piero Rivas, la adaptación del clima durante el cambio de estación será perceptible pero no inmediata, dado que “va a ser un cambio gradual”.

El monitoreo constante de la información oficial permitirá a los ciudadanos anticipar y planificar tanto actividades cotidianas como celebraciones asociadas al mes de la primavera, mientras se esperan las típicas variaciones en temperatura y luminosidad que caracterizan el cierre de septiembre.

Temas Relacionados

SenamhiPrimaveraClima en LimaLimaperu-noticias

Más Noticias

Thalia reacciona y envía mensaje a Jely Reátegui al saber que es su fan: “Te quiero”

La cantante mexicana no fue ajena a la admiración de la actriz y no dudó en corresponder su cariño

Thalia reacciona y envía mensaje

Valor de apertura del dólar en Perú este 10 de septiembre de USD a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Presidente de EsSalud garantiza atención de afiliados por huelga de enfermeras, pero pacientes pierden cita

El titular Segundo Acho Mego precisó que existe una línea habilitada para que los usuarios se comuniquen y puedan reprogramar su cita

Presidente de EsSalud garantiza atención

Teletón 2025: Buscarán recaudar más de S/ 8 millones para rehabilitación de niños y niñas con discapacidad

El evento contará con la conducción de Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo. Además, se ofrecerá shows de Matisse y Axel

Teletón 2025: Buscarán recaudar más

Extranjero asesina a pedradas a su compatriota en SMP y huye: víctima aún no ha sido identificado

Testigos aseguraron que ambos consumían drogas cuando estalló la pelea; la víctima recibió tres golpes mortales en la cabeza y el agresor huyó del lugar

Extranjero asesina a pedradas a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez afronta este jueves

Betssy Chávez afronta este jueves 11 pedido de impedimento de salida del país por 12 meses

Juan José Santiváñez responde a la Corte IDH en la ONU y reafirma revisión de la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano

Rafael López Aliaga revela que sicarios intentaron asesinarlo durante la campaña de 2021: “La seguridad del Estado estaba nerviosa”

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza: solicitud se evaluará este miércoles 10 de setiembre

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez explotó con público

Fito Páez explotó con público peruano durante su concierto en Lima: “Parece un cementerio”

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Stephanie Orúe, lista para una pausa actoral tras culminar ‘Temis’, su última obra: “Es tiempo de estar con mi familia”

Quién es Isabella Ladera, la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

DEPORTES

Pedro García reveló contundente motivo

Pedro García reveló contundente motivo del fracaso de Perú en las Eliminatorias 2026: “No eran los técnicos, no teníamos equipo”

Pedro Gallese mandó fuerte mensaje a los jugadores de Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Si no se preparan, va a ser muy difícil”

La tensa discusión entre Erick Osores y Toño Vargas por Oliver Sonne: “El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti”

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas