Senamhi: esta es la fecha oficial para el inicio de la primavera 2025 en Perú y así se pondrá el clima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) definió la fecha en la que empieza oficialmente la primavera 2025 en Perú: el lunes 22 de septiembre, aproximadamente la 1 de la tarde (13:00 horas).

El anuncio replica la expectativa de miles de peruanos por una de las estaciones más esperadas del año, marcada por festividades, días con mayor brillo solar y el tradicional intercambio de flores amarillas.

Según meteorológos del Senamhi, el ingreso de esta nueva temporada irá acompañado por cambios paulatinos en las condiciones climáticas y un aumento gradual de la temperatura.

Especialistas explican si seguirán las lloviznas y cómo estará el tiempo en las próximas semanas - crédito Andina

De acuerdo con el pronóstico, la transición entre estaciones aún mantiene predominio de condiciones de invierno en casi todo el país durante la primera mitad de septiembre. Hasta el 22 de septiembre, las formaciones de neblina, el incremento de la humedad y las bajas temperaturas durante las noches continuarán presentes.

El equinoccio, que marca el ingreso de la primavera en el hemisferio sur, implica que el sol queda perpendicular al ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

¿Cómo estará el clima?

El subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, Piero Rivas, anticipó en diálogo con RPP Noticias que la llegada de temperaturas más cálidas no se percibirá de manera inmediata, sino progresivamente.

Los expertos del Senamhi señalaron que la temporada de primavera inicia prontamente en el Perú. (Composición: Infobae Perú)

“Recordemos que el invierno todavía va a estar vigente hasta el 22 de septiembre. Entonces, aún tenemos unos cuantos días más de invierno y claro, cuando pase el siguiente día, y ya estemos en el primer día de primavera, no significa que vamos a tener un clima cálido inmediatamente. Siempre hay un periodo de transición”, aclaró el especialista.

La ciudadanía debe considerar que este cambio será gradual, por lo que no se descartan condiciones frescas en los primeros días de la estación entrante.

El reporte del Senamhi recomienda a la población seguir las actualizaciones oficiales, debido a la posibilidad de cambios bruscos en la temperatura.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

Mientras Lima y regiones, como Ica, Áncash o La Libertad, aún enfrentarán bajas nocturnas hasta septiembre, el clima comenzará a modificar sus características durante la primavera: en distritos de Lima Norte y Lima Este se prevé un incremento del brillo solar, según las proyecciones de los meteorólogos.

“Cielo cubiero con brillo solar”

Piero Rivas explicó que, “durante estos días vamos a mantener estas condiciones de cielo cubierto con brillo solar, principalmente hacia Lima Este, Lima Norte”. Esta situación irá variando conforme la estación avance y el verano se aproxime en diciembre.

El periodo declarado por el Senamhi abarca casi tres meses, por lo que el verano dará inicio el 21 de diciembre de 2025, cuando las temperaturas experimentarán nuevamente un aumento sostenido. Por ahora, la transición se reflejará en días con más luminosidad y la persistencia de cielos nublados, un contexto típico de la costa peruana durante septiembre.

La capital vive uno de los inviernos más calurosos de su historia. No obstante, hay días en los que se da una caída de la temperatura - crédito Andina

Las celebraciones en torno al estreno de la primavera impulsan el consumo de flores amarillas, consideradas tradicionalmente como símbolos de optimismo y alegría en el país. Las actividades culturales y sociales relacionadas con esta estación ganan impulso a nivel nacional una vez que el Senamhi confirma el inicio oficial del ciclo estacional.

Las recomendaciones institucionales enfatizan la importancia de seguir abrigados y consultar periódicamente los avisos meteorológicos durante los días finales del invierno. Como expresó Piero Rivas, la adaptación del clima durante el cambio de estación será perceptible pero no inmediata, dado que “va a ser un cambio gradual”.

El monitoreo constante de la información oficial permitirá a los ciudadanos anticipar y planificar tanto actividades cotidianas como celebraciones asociadas al mes de la primavera, mientras se esperan las típicas variaciones en temperatura y luminosidad que caracterizan el cierre de septiembre.