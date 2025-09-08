Desde mañana, un fenómeno severo afectará estas 5 regiones del Perú: Senamhi emite la alerta amarilla

Senamhi advierte incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del Perú. (Andina)

Un reciente aviso meteorológico difundido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre la posible ocurrencia, a partir de este martes 9 de septiembre, de un fenómeno meteorológico catalogado como severo en varias localidades del territorio nacional.

Según el organismo, el evento puede ser capaz de alterar la rutina y la seguridad de n personas. El aviso, clasificado en nivel amarillo, tiene vigencia del martes 9 al miércoles 10 de septiembre.

Las autoridades han llamado a mantener la atención y seguir estrictamente las recomendaciones oficiales hasta conocerse los detalles de la contingencia.

Incremento de vientos

El Senamhi confirmó que el fenómeno previsto corresponde a un incremento en la velocidad del viento en la sierra norte peruana. Cinco departamentos figuran en la lista de potencial afectación: Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Las proyecciones indican que las ráfagas alcanzarán velocidades cercanas a los 35 km/h, además de episodios con fuerza superior, llegando hasta los 45 km/h en algunas zonas elevadas.

La institución advirtió que las características de este evento podrían provocar daños en infraestructuras livianas y complicaciones para las poblaciones vulnerables. La duración estimada del fenómeno supera las 47 horas, según el comunicado oficial.

Pronostican fuertes ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna. (Foto: Andina)

El reporte de Senamhi presenta un análisis geográfico pormenorizado donde se precisan áreas a mayor riesgo por la exposición a vientos intensos. En ese contexto, se difundieron mapas interactivos y recursos digitales para alertar a autoridades y ciudadanos, con el objetivo de mitigar el impacto y facilitar la toma de decisiones informadas.

Los expertos recalcaron que eventos de esta naturaleza pueden alterar el microclima regional, generar descensos bruscos de temperatura y afectar actividades agrícolas esenciales para la economía local.

Medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), consciente de los riesgos que entraña esta situación, activó un llamado general para la toma de medidas preventivas en las zonas señaladas.

Senamhi alerta incremento de viento en la costa y sierra.

En su más reciente comunicado, la institución sugirió asegurar los techos y fijar correctamente los largueros a las paredes, reforzar ventanas y evitar la proximidad a materiales punzocortantes o estructuras susceptibles al viento.

Además, INDECI recomendó evitar la cercanía a equipos eléctricos y monitorear el estado de viviendas que puedan verse comprometidas por la fuerza del fenómeno.

Entre las recomendaciones adicionales se incluye el uso de ropa adecuada para bajas temperaturas, la ingesta frecuente de bebidas calientes y la consulta médica inmediata ante síntomas de infecciones respiratorias o cuadros alérgicos exacerbados por el polvo en suspensión. El protocolo de emergencia se completa con la petición de trasladarse al centro de salud más próximo en caso de necesidad.

Bajas temperaturas afectarán a más de 300 distritos.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)—instancia dependiente de Indeci—ha implementado un monitoreo constante en los departamentos con alerta vigente y refuerza la coordinación con autoridades regionales y locales para anticipar las repercusiones de los vientos.

“El monitoreo y la comunicación inmediata permiten preparar respuestas rápidas y resguardar a las poblaciones más expuestas”, detalló Indeci.

La prevención resultaría clave ante fenómenos meteorológicos de este tipo, que durante las próximas 47 horas podrían transformar las condiciones habituales y desafiar la infraestructura urbana y rural del norte peruano. Los expertos llaman a mantenerse informados únicamente a través de medios oficiales como Senamhi, Indeci y el propio COEN, para seguir las instrucciones que se emitan durante la vigencia del aviso.