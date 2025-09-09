Senamhi declara cuatro regiones del Perú en alerta amarilla por fenómeno ‘peligroso’ desde el 11 de septiembre

Senamhi reporta el incremento de vientos en cuatro regiones de la sierra norte del país. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

Desde este jueves 11 de septiembre se espera que algunas regiones de la sierra norte del Perú sean afectadas por un fenómeno ‘peligroso’, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en el aviso meteorológico N.º 318, por lo que se activo una alerta amarilla para las zonas comprometidas.

Según el informe del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, este evento atmosférico tendrá una duranción breve. No obstante, se pide a la población estar al pendiente de la situación para evitar cualquier tipo de incidente. “Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo”, se lee en el comunicado.

Fuertes ráfagas de viento en el territorio nacional.

Fenómeno ‘peligroso’ en la sierra norte

Senamhi informó que este eventó iniciará este jueves 11 desde las 00:00 m. y continuará por 47 horas hasta las 11:59 p.m. del viernes 12 de septiembre. Según el aviso meteorológico las cuatro regiones afectas son: Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura, por lo que fueron declaras por Senamhi en alerta amarilla.

No obstante, aunque el organismo responsable de monitorear el clima en el país pido a la ciudadanía evitar realizar actividades al aire libre, este tipo de eventos son comunes en la región. “Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región”, se lee.

Senamhi declara cuatro regiones en alerta por fenómeno peligroso. (Foto composición Infobae Perú/Senamhi)

Alerta amarilla por incremento de vientos

Senamhi alertó sobre un incremento en la velocidad del viento que se registrará en la sierra norte del país. El fenómeno, previsto de ligera a moderada intensidad, se presentará acompañado de ráfagas que alcanzarían hasta los 45 kilómetros por hora, lo que podría generar condiciones adversas en zonas expuestas.

Las fechas y características del evento climático serán las siguientes:

Jueves 11 de septiembre : ráfagas con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Viernes 12 de septiembre: ráfagas con velocidades cercanas a los 35 km/h.

El SENAMHI advirtió que estos vientos forman parte de los fenómenos meteorológicos habituales en la región andina, aunque pueden representar peligros puntuales para la población por lo que se recomienda precaución.

Senamhi pronostica fuertes vientos en la costa peruana.

Alerta naranja en la sierra central

Senamhi emitió el aviso N.° 317 en el que advierte que varias zonas de la sierra del país enfrentarán fenómenos climatológicos catalogados como “peligrosos”. Entre las regiones en riesgo se encuentra Lima, donde las condiciones podrían afectar a la población y a diversas actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico, estos eventos tendrán una vigencia de 47 horas, desde las 00:00 del jueves 11 hasta las 23:59 del viernes 12 de septiembre. Durante este lapso, se prevé un incremento significativo de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, acompañado de otros cambios atmosféricos que impactarán a un total de 15 regiones: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

El jueves 11 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur.

El viernes 12 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte, entre 21 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 33 °C en la sierra sur.

Aviso meteorológico del Senamhi.

El informe del SENAMHI detalla que hacia el mediodía se presentará escasa nubosidad, lo que incrementará la radiación ultravioleta (UV) a niveles elevados. Asimismo, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, principalmente en horas de la tarde, lo que exige a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos.