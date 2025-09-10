Pablo Castillo demandará a Furrey por daños y perjuicios: “Tenemos un pliego de preguntas de por qué no cumplió las normas de tránsito”

Furrey: Abogado de Pablo Castillo pide que streamer sea llamado a declarar ante la Fiscalía. Video: Ponte en la cola

El caso que involucra al streamer Antonio Crespo Galán, conocido como Furrey, y al conductor Pablo Castillo Ticerán ha experimentado un nuevo desarrollo tras la liberación de este último, quien permaneció dos meses bajo prisión preventiva. El abogado de Castillo, Raúl Soteldo, anunció en el programa ‘Ponte en la Cola’ que la defensa presentará una contrademanda por daños y perjuicios.

“El primer objetivo es lograr el archivo de esta denuncia totalmente infundada. Luego de que se archive, vamos a contrademandar, es decir, presentaremos una demanda por indemnización por daños y perjuicios”, precisó Soteldo en declaraciones para el programa de espectáculos de Latina.

La estrategia legal de la defensa se centra en enfrentar directamente a Furrey en los tribunales, una vez que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima dejó sin efecto la prisión preventiva y ordenó la comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 000 soles.

Soteldo también adelantó que solicitará a la Fiscalía que cite a Antonio Crespo Galán para que rinda declaración formal sobre el accidente.

“Nosotros hemos pedido que se cite a declarar a Antonio Crespo Galán. Se sienta en su programa, pero no va a declarar y el fiscal tampoco lo ha citado. Esta defensa le ha pedido día y hora para que lo convoquen porque tenemos un pliego de preguntas sobre por qué no cumplió las normas de tránsito”, agregó Soteldo en la misma entrevista, cuestionando la actitud del creador de contenido.

Pablo Castillo, chofer que atropelló a Furrey, declara que jamás cruzó la luz roja. Video: Ponte en la cola

Tras recuperar la libertad, Pablo Castillo expresó públicamente su agradecimiento por el apoyo recibido durante su detención. “He estado detenido injustamente y felizmente hoy he podido lograr mi libertad gracias a toda mi familia y mi abogado”, afirmó Castillo a la prensa, resaltando el respaldo familiar y profesional durante el proceso judicial.

El conductor insistió en que no conducía a alta velocidad ni desobedeció señales de tránsito, y reconoció que el hecho fue un accidente cuyas consecuencias lamenta profundamente. “Realmente ha sido una pesadilla para mí. No le deseo a nadie este mal momento que yo he pasado durante dos meses”, subrayó Castillo, haciendo hincapié en el impacto emocional y familiar que experimentó durante su reclusión.

Abogado del Pablo Castilla muestra pericia y señala a Furrey como responsable del accidente

El caso que involucra al creador de contenido Antonio Crespo, conocido como Furrey, y al conductor Pablo César Castillo ha experimentado un giro tras la presentación de una pericia que podría modificar el rumbo judicial.

En el programa ‘Ponte en la Cola’ se difundió el informe técnico, el cual sostiene que “la causa generadora del accidente es atribuible únicamente al conductor Antonio Crespo Galán... Queda demostrado que el conductor del scooter se desplazó creando condiciones de evidente peligro hacia su integridad que conllevaron al desenlace del accidente”, según consta en el documento presentado por la defensa de Castillo.

Furrey: Pericia confirmaría que el streamer sería el culpable del accidente. Video: Ponte en la cola

El informe pericial, que contradice la hipótesis inicial que llevó a Castillo a prisión preventiva, detalla que Furrey habría cruzado el paso peatonal sin respetar la luz roja, lo que habría desencadenado el choque.

Además, el documento subraya que “el scooter que conduje constituye un vehículo automotor, por lo tanto no podía ser desplazado por el paso peatonal que está diseñado y determinado normativamente para el desplazamiento de personas únicamente”, según se lee en el informe difundido por el programa de espectáculos de Latina.

El peritaje también señala la ausencia de implementos de seguridad por parte de Crespo, lo que habría incrementado el riesgo en el momento del accidente. Con estos argumentos, la defensa de Pablo Castillo buscó que el Poder Judicial revoque la medida de prisión preventiva que pesaba sobre él, logrando luego su libertad.

Furrey responde a críticas y afirma que el caso lo ve su abogado

Por su parte, Antonio Crespo ha optado por no profundizar en el aspecto legal del caso y ha preferido centrarse en su recuperación.

Furrey responde ante críticas, mientras abogado afirma que el youtuber fue quien se pasó la luz roja. Video: Ponte en la cola

“Todo eso lo está viendo mi abogado y la fiscalía. Yo no me estoy metiendo en ese tema porque yo estaba concentrado en recuperarme. Manejar es mucha responsabilidad y mucha gente se lo toma muy a la ligera y pasan accidentes así cuando la gente no cumple las leyes”, afirmó a Latina

El youtuber también respondió a quienes lo critican por no haberse asegurado antes de cruzar la pista. “Mucha gente me está comentando el tema de que no te fijaste antes de cruzar, que es una mentalidad que en verdad es muy pobre, porque si estás en un paso de cebra no tendrías por qué tener miedo a cruzar”, señaló Crespo.

También fue consultado sobre la posibilidad de dialogar con Castillo, pero la respuesta del youtuber español, nacionalizado peruano, fue tajante: “Yo creo que todo lo que se vaya a tener que discutir con él va a ser por el tema legal. Mi abogado es el que se va a encargar de eso y no, no veo por qué tendría que yo hablar con él”.