Ordenan la inmediata libertad del chofer que atropelló a Furrey: PJ revoca prisión preventiva

INPE procederá a liberar al chofer que arrolló a Furrey. Foto: composición Infobae

El conductor Pablo Castillo Ticerán saldrá en libertad en las próximas horas o días, según lo disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Así lo ordenó el Poder Judicial al declarar fundada su apelación y revocar la prisión preventiva que inicialmente se le impuso por atropellar al streamer Antonio Crespo Galan, conocido como Furrey.

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, en la resolución a la que accedió Infobae, concluye que no se cumplen los presupuestos para mantener al conductor Castillo Ticeran en prisión preventiva. En su lugar, los jueces superiores dictaron comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles.

Las reglas de conducta son no salir de Lima sin permiso judicial, pasar cada 30 días por control biométrico y no acudir a lugares de dudosa procedencia. Sobre la caución, el tribunal establece que el investigado podrá hacer el pago hasta el último día hábil de este mes, es decir, hasta el martes 30 de setiembre.

Si Pablo Castillo incumple una de las restricciones o no efectúa el pago de la caución de 20 mil soles, se revocara la comparecencia restrictiva y volverá a prisión preventiva.

Ordenan inmediata libertad de chofer que atropelló a Furrey.

Cabe precisar que la Fiscalía también había apelado el fallo de primera instancia, buscando elevar el plazo de la prisión preventiva de 6 a 9 meses. Sin embargo, debido a que para la Sala de Apelaciones no se cumplen las condiciones, se rechazó la pretensión del Ministerio Público.

Del mismo modo, vale apuntar que el tribunal no valora los peritajes que, según declaró el abogado de Pablo Castillo en distintos medios, demostrarían que Furrey es culpable por supuestamente cruzar sin mirar el semáforo. Se revoca la prisión preventiva por otros motivos.

Las razones del PJ

Para que se dicte una prisión preventiva deben concurrir simultáneamente tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción (sospecha alta), prognosis de pena mayor a 5 años y peligro procesal (peligro de fuga u obstaculización). Pues bien, para la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima no se cumple ningún requisito en el caso del atropello del streamer Furrey.

'Furrey' sufrió accidente en La Victoria | TikTok/@israelzar

Para empezar los jueces superiores consideran que no existen graves y fundados elementos de convicción porque jurisprudencialmente existe una diferencia entre dolo eventual e imprudencia. Y a Pablo Castillo se le atribuye el delitos de lesiones graves con dolo eventual en agravio de Furrey, pero la imputación de la Fiscalía menciona que el chofer “no tomó sus medidas de precaución”, por lo que tuvo “una conducta imprudente”.

El tribunal también concluye que el juez de primera instancia hizo mal al asumir el presunto dolo eventual solo con los resultados del certificado médico legal. Este confirma las lesiones, pero no el dolo eventual.

“Consecuentemente, la Sala Superior, advierte que no concurre el primer presupuesto (graves y fundados elementos de convicción) en los términos señalados”, sostienen los jueces superiores.

Recientemente Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras recuperarse, en parte, del accidente. YouTube: Todo Good.

Sobre la prognosis de la pena, los magistrados advierten que no se cumple porque la prisión preventiva se dictó bajo la imputación de homicidio simple en grado de tentativa. Sin embargo, luego se recalificó el delito a lesiones graves con dolo eventual. El primer delito sí tiene una pena mayor a 5 años, el segundo no.

Finalmente, la Sala de Apelaciones afirma que no existe peligro de fuga u obstaculización porque Pablo Castillo procedió a bajar de su vehículo y auxiliar a Furrey luego del atropello. “Dicho proceder, no puede significar riesgo o peligro de fuga”, se lee en la resolución.

Así, el chofer Pablo Castillo Ticeran afrontará en libertad la investigación preparatoria y el eventual juicio oral por el choque con el streamer Antonio Crespo Galan.