Primeras declaraciones del chofer que atropelló a ‘Furrey’ luego de ser liberado: “Ha sido una pesadilla”

El caso del accidente que terminó con el atropello del youtuber Antonio Crespo Galán, más conocido como ‘Furrey’, dio un nuevo giro judicial. Pablo Castillo Ticerán, el chofer involucrado en este hecho, fue liberado tras permanecer dos meses en prisión preventiva en el penal de Lurigancho. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima declaró fundada la apelación presentada por su defensa y decidió revocar la medida restrictiva al considerar que no se cumplían los presupuestos legales para mantenerlo encarcelado.

En reemplazo de la medida, el tribunal dictó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles. De acuerdo con la resolución, la medida fue aplicada para garantizar la presencia del imputado en las investigaciones, pero sin la necesidad de que permanezca privado de su libertad, una decisión que generó distintas reacciones en la opinión pública.

Condiciones de la comparecencia

La resolución judicial establece que Castillo no podrá salir de Lima sin autorización previa del Poder Judicial. Además, deberá acudir cada 30 días a pasar control biométrico y evitar frecuentar lugares considerados de dudosa procedencia. Estas condiciones buscan asegurar el cumplimiento del proceso mientras se desarrollan las diligencias de investigación.

Por otro lado, el plazo para efectuar el pago de la caución fue fijado hasta el próximo martes 30 de septiembre. En caso de incumplimiento, la medida quedará sin efecto y se ordenará su retorno inmediato a prisión preventiva en el penal de Lurigancho. La advertencia fue incluida de manera expresa en la resolución judicial.

Fiscalía solicitó ampliar la prisión preventiva

La liberación de Castillo se dio pese a que la Fiscalía había solicitado la ampliación de la prisión preventiva de seis a nueve meses. El Ministerio Público sostuvo que aún existían riesgos procesales que justificaban prolongar la medida privativa de la libertad.

Sin embargo, la Sala Penal rechazó el pedido fiscal y consideró que las condiciones necesarias para sostener la prisión preventiva no estaban debidamente acreditadas. Este pronunciamiento significó un revés para la estrategia de la Fiscalía, que buscaba mantener a Castillo tras las rejas mientras continuaban las investigaciones.

“Ha sido una pesadilla”

Tras recuperar su libertad, Pablo Castillo brindó sus primeras declaraciones a Panamericana Televisión. Visiblemente aliviado, aseguró que haber permanecido dos meses recluido en prisión de manera injusta y que fue una experiencia terrible.

“He estado detenido injustamente y felizmente hoy he podido lograr mi libertad gracias a toda mi familia y mi abogado”, expresó ante las cámaras del citado medio. Asimismo, calificó su reclusión como una experiencia traumática: “Realmente ha sido una pesadilla para mí. No le deseo a nadie este mal momento que yo he pasado durante dos meses”, agregó.

Agradece el apoyo familiar

El chofer también agradeció a su abogado, el doctor Sotelo, a quien atribuyó la correcta estrategia legal que le permitió salir en libertad. Según relató, en la primera etapa de su proceso tuvo otra defensa legal que no logró evitar la prisión preventiva, pero esta situación cambió con la apelación presentada por su actual representante.

De igual forma, resaltó la importancia de su familia en medio de la adversidad. “La única reflexión que puedo tener es que tengo una buena familia, que siempre me ha apoyado y ha estado conmigo las 24 horas”, señaló, visiblemente emocionado.

Investigaciones continúan

A pesar de su liberación, el proceso judicial contra Pablo Castillo no ha concluido. El chofer enfrenta una investigación por el atropello de ‘Furrey’, un caso que ha generado gran interés mediático y seguimiento en redes sociales.

En sus declaraciones a Panamericana Televisión, Castillo precisó que prefiere no pronunciarse sobre el curso de las diligencias: “Yo sé que las investigaciones van a continuar, pero eso lo va a ver mi abogado. Por el momento quiero estar reunido con mi familia”.

De esta manera, mientras continúa el proceso en los tribunales, el chofer permanecerá en libertad bajo comparecencia restringida, a la espera de que la justicia determine su responsabilidad final en el caso que mantiene en expectativa a la comunidad digital y a la opinión pública.