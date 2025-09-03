Abogado del chofer que atropelló a Furrey asegura que youtuber fue culpable del accidente. Latina: 'Ponte en la cola'

El caso del youtuber Antonio Crespo, más conocido como Furrey, podría tomar un rumbo inesperado. El abogado del chofer Pablo César Castillo, acusado de atropellarlo meses atrás, aseguró que las pericias señalan al propio creador de contenido como responsable del accidente de tránsito. Esta versión contradice la hipótesis inicial que llevó al conductor a cumplir prisión preventiva.

La defensa de Pablo César Castillo

El abogado Raúl Sotelo, representante legal de Castillo, sostuvo en declaraciones para el programa 'Ponte en la Cola’ de Latina que su patrocinado no se pasó la luz roja, como se afirmó en un primer momento. Por el contrario, aseguró que los peritajes realizados demostrarían que quien cruzó indebidamente fue el propio Furrey.

“Se ha llevado a cabo la audiencia de apelación de la prisión preventiva en defensa del señor Pablo César Castillo. Se han emitido dos pericias. De acuerdo a todo el trabajo que se ha realizado, quien se cruzó la luz roja fue el señor Crespo. Él es el que se cruzó”, declaró Sotelo.

Además, el abogado destacó que Castillo circulaba con luz verde y a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora, lo que desmontaría la versión de que conducía de manera imprudente.

“Mi patrocinado estuvo en luz verde y también estuvo a una velocidad aproximada de cincuenta kilómetros, con lo cual se cayó toda la mentira”, enfatizó.

¿Posible indemnización?

El letrado también adelantó que, una vez que su patrocinado recupere la libertad, podrían evaluar una eventual acción legal por los días que pasó detenido preventivamente.

“Cuando mi patrocinado salga en libertad, que es lo que le corresponde, jamás debió estar ni un día preso”, manifestó el abogado Sotelo, dejando entrever que reclamarán justicia más allá de la liberación de Castillo.

Hermano de chofer que atropelló a Furrey se pronuncia tras prisión preventiva: “Se ha cometido una injusticia”

La postura de Furrey

Por su parte, Furrey se pronunció sobre la situación, aunque evitó profundizar en el tema legal. El youtuber señaló que prefiere concentrarse en su recuperación física tras el accidente.

“Todo eso lo está viendo mi abogado y la fiscalía. Yo no me estoy metiendo en ese tema porque yo estaba concentrado en recuperarme. Manejar es mucha responsabilidad y mucha gente se lo toma muy a la ligera y pasan accidentes así cuando la gente no cumple las leyes”, declaró.

El creador de contenido también respondió a las críticas de algunos usuarios que lo responsabilizan por no haberse fijado antes de cruzar la pista.

“Mucha gente me está comentando el tema de que no te fijaste antes de cruzar, que es una mentalidad que en verdad es muy pobre, porque si estás en un paso de cebra no tendrías por qué tener miedo a cruzar”, aseguró.

¿Habrá diálogo entre Furrey y el chofer?

Consultado sobre la posibilidad de dialogar con Castillo en un futuro, Furrey descartó esa opción. Aseguró que todo debe resolverse en el ámbito legal, sin contacto directo con el conductor que lo atropelló.

“Yo creo que todo lo que se vaya a tener que discutir con él va a ser por el tema legal. Mi abogado es el que se va a encargar de eso y no, no veo por qué tendría que yo hablar con él”, comentó al mismo programa.

Un caso con giros inesperados

La versión de la defensa de Castillo abre un nuevo escenario judicial. Mientras en un inicio se consideró que el chofer no respetó la luz roja, ahora las pericias presentadas podrían cambiar la interpretación del accidente.

De confirmarse que Furrey cruzó la vía sin respetar las señales de tránsito, el proceso judicial daría un giro completo y el exconductor podría quedar libre de toda responsabilidad penal. Sin embargo, la investigación sigue en curso y será la fiscalía la que determine las responsabilidades finales.

Lo que viene en el proceso

El futuro inmediato dependerá de la evaluación que haga la justicia respecto a las pericias presentadas. Si estas se confirman como pruebas sólidas, el chofer podría recuperar su libertad en los próximos días.

Por su parte, Furrey continuará con su recuperación y con el proceso paralelo que lleva su defensa. Aunque hasta ahora ha evitado entrar en polémicas, sus declaraciones dejan en claro que no piensa dejar el tema de lado y que confía en que la justicia esclarezca lo ocurrido.

