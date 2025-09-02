Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Furrey regresó a ‘Todo Good’ tras su fuerte accidente. YouTube: 'Todo Good'.

Antonio Crespo, más conocido como ‘Furrey’, volvió a aparecer en el programa ‘Habla Good’ después de más de dos meses de ausencia obligada debido al grave accidente que sufrió el pasado 9 de julio.

El streamer y creador de contenido, integrante del canal ‘Habla Good’, fue atropellado cuando se trasladaba en su scooter hacia su centro de trabajo, lo que lo llevó a una larga recuperación física y emocional.

Su reaparición fue motivo de celebración tanto para sus compañeros como para sus miles de seguidores, quienes estuvieron atentos a cada actualización sobre su estado de salud durante las últimas semanas.

La sorpresa en su regreso a ‘Habla Good’

Fiel a su estilo, Furrey no quiso que su reaparición fuera solemne ni dramática. Por el contrario, decidió hacerlo disfrazado de Piccolo, el popular personaje de Dragon Ball Z, lo que generó risas entre sus compañeros y una ola de comentarios en redes sociales.

Con humor y energía renovada, compartió detalles de su proceso de rehabilitación, pero también reflexionó sobre lo duro que ha sido enfrentar no solo las secuelas del accidente, sino también el robo que sufrió.

“Pierdo la esperanza en el ser humano con estas cosas, pero gracias a ustedes, que me mandan tanto amor, la recupero”, expresó a su comunidad digital la tarde del 2 de septiembre.

El apoyo de su esposa y su familia

Uno de los momentos más emotivos de su aparición en ‘Habla Good’ fue cuando Furrey agradeció públicamente a su esposa, Giselle Minchola, por el incondicional respaldo que le brindó durante los días más críticos.

“Quiero aprovechar porque yo estoy acá ahorita porque la familia de Giselle me ha cuidado un montón. Le he ganado un nuevo nivel de respeto a mi esposa, ella ha tenido un temple increíble y ha aguantado mucho”, afirmó visiblemente conmovido.

El creador de contenido también destacó el esfuerzo de su madre y de los padres de Giselle, quienes no lo dejaron solo en ningún momento, acompañándolo en terapias y en la clínica.

Además de la terapia física, Furrey admitió que ha sido clave contar con apoyo psicológico. Tras años de no encontrar un especialista con el que se sintiera cómodo, finalmente halló una psicóloga con la que pudo abrirse sin sentirse juzgado.

“En 30 años nunca había tenido un psicólogo con el que me sintiera entendido. Ella me ha ayudado un montón y ahora siento que estoy avanzando también en lo emocional”, reveló.

Este aspecto de su recuperación fue resaltado por muchos de sus seguidores, quienes destacaron la valentía de Furrey al hablar abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Durante su ausencia, el streamer recibió miles de mensajes de apoyo. Incluso varias enfermeras que lo atendieron en la clínica eran seguidoras de su trabajo y lo animaron constantemente para que no se rindiera y pensara en su pronta vuelta a los streams.

¿Qué le pasó a Furrey?: el accidente que cambió su vida

El 9 de julio, Furrey fue atropellado en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, cuando se dirigía a realizar streaming. Según relató en su momento José Luis Rodríguez, más conocido como ‘Pelao’, conductor de ‘Habla Good’, el impacto fue tan fuerte que el creador de contenido salió despedido varios metros.

El accidente lo dejó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y significó una etapa de incertidumbre tanto para su familia como para sus seguidores. Pero además de las lesiones, Furrey tuvo que enfrentar un hecho indignante: mientras permanecía inconsciente en la vía pública, alguien le robó su mochila con documentos, tarjetas y objetos personales.

Más tarde, comprobaría que el ladrón incluso utilizó sus tarjetas de crédito para realizar compras en supermercados y restaurantes. “Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas mi causa. Le invité el chifa y su supermercado de la semana”, expresó con ironía el streamer, aunque no ocultó su decepción por lo sucedido.

Una recuperación con altas y bajas

La recuperación de Furrey ha sido un proceso largo y complejo. Él mismo relató en redes sociales y en su regreso al programa que los médicos tuvieron que evaluar si requería operaciones en la clavícula y en otras zonas afectadas, pero finalmente solo necesitó terapia física.

“Felizmente no tengo ningún riesgo, ningún órgano, ningún hueso dañado. Todo tranquilo. Ahora toca recuperar mis músculos porque estoy atrofiadísimo”, explicó con sinceridad.

El streamer recordó también que antes del accidente tenía como meta llegar a los 90 kilos a fin de año, tras haberse sometido a una operación de estómago. Sin embargo, producto de la hospitalización y la pérdida de masa muscular, actualmente pesa 80 kilos. “Me he chupado un montón, parezco otro. Pero estoy enfocado en volver a mi meta”, agregó.

Furrey reaparece tras accidente y sorprende con impactante cambio físico: “He perdido casi 30 kilos”.