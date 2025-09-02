Perú

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

El streamer Antonio Crespo volvió al programa después de más de dos meses internado y relató cómo superó el difícil proceso de recuperación.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Furrey regresó a ‘Todo Good’ tras su fuerte accidente. YouTube: 'Todo Good'.

Antonio Crespo, más conocido como ‘Furrey’, volvió a aparecer en el programa ‘Habla Good’ después de más de dos meses de ausencia obligada debido al grave accidente que sufrió el pasado 9 de julio.

El streamer y creador de contenido, integrante del canal ‘Habla Good’, fue atropellado cuando se trasladaba en su scooter hacia su centro de trabajo, lo que lo llevó a una larga recuperación física y emocional.

Su reaparición fue motivo de celebración tanto para sus compañeros como para sus miles de seguidores, quienes estuvieron atentos a cada actualización sobre su estado de salud durante las últimas semanas.

La sorpresa en su regreso a ‘Habla Good’

Fiel a su estilo, Furrey no quiso que su reaparición fuera solemne ni dramática. Por el contrario, decidió hacerlo disfrazado de Piccolo, el popular personaje de Dragon Ball Z, lo que generó risas entre sus compañeros y una ola de comentarios en redes sociales.

Con humor y energía renovada, compartió detalles de su proceso de rehabilitación, pero también reflexionó sobre lo duro que ha sido enfrentar no solo las secuelas del accidente, sino también el robo que sufrió.

“Pierdo la esperanza en el ser humano con estas cosas, pero gracias a ustedes, que me mandan tanto amor, la recupero”, expresó a su comunidad digital la tarde del 2 de septiembre.
Furrey regresó a ‘Habla Good’
Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras su fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio. YouTube: Todo Good.

El apoyo de su esposa y su familia

Uno de los momentos más emotivos de su aparición en ‘Habla Good’ fue cuando Furrey agradeció públicamente a su esposa, Giselle Minchola, por el incondicional respaldo que le brindó durante los días más críticos.

“Quiero aprovechar porque yo estoy acá ahorita porque la familia de Giselle me ha cuidado un montón. Le he ganado un nuevo nivel de respeto a mi esposa, ella ha tenido un temple increíble y ha aguantado mucho”, afirmó visiblemente conmovido.

El creador de contenido también destacó el esfuerzo de su madre y de los padres de Giselle, quienes no lo dejaron solo en ningún momento, acompañándolo en terapias y en la clínica.

Además de la terapia física, Furrey admitió que ha sido clave contar con apoyo psicológico. Tras años de no encontrar un especialista con el que se sintiera cómodo, finalmente halló una psicóloga con la que pudo abrirse sin sentirse juzgado.

“En 30 años nunca había tenido un psicólogo con el que me sintiera entendido. Ella me ha ayudado un montón y ahora siento que estoy avanzando también en lo emocional”, reveló.

Este aspecto de su recuperación fue resaltado por muchos de sus seguidores, quienes destacaron la valentía de Furrey al hablar abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Durante su ausencia, el streamer recibió miles de mensajes de apoyo. Incluso varias enfermeras que lo atendieron en la clínica eran seguidoras de su trabajo y lo animaron constantemente para que no se rindiera y pensara en su pronta vuelta a los streams.

Furrey regresó a ‘Habla Good’
Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras su fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio. YouTube: Todo Good.

¿Qué le pasó a Furrey?: el accidente que cambió su vida

El 9 de julio, Furrey fue atropellado en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, cuando se dirigía a realizar streaming. Según relató en su momento José Luis Rodríguez, más conocido como ‘Pelao’, conductor de ‘Habla Good’, el impacto fue tan fuerte que el creador de contenido salió despedido varios metros.

El accidente lo dejó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y significó una etapa de incertidumbre tanto para su familia como para sus seguidores. Pero además de las lesiones, Furrey tuvo que enfrentar un hecho indignante: mientras permanecía inconsciente en la vía pública, alguien le robó su mochila con documentos, tarjetas y objetos personales.

Más tarde, comprobaría que el ladrón incluso utilizó sus tarjetas de crédito para realizar compras en supermercados y restaurantes. “Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas mi causa. Le invité el chifa y su supermercado de la semana”, expresó con ironía el streamer, aunque no ocultó su decepción por lo sucedido.

Streamer Furrey fue operado pero sigue con respiración asistida. ATV

Una recuperación con altas y bajas

La recuperación de Furrey ha sido un proceso largo y complejo. Él mismo relató en redes sociales y en su regreso al programa que los médicos tuvieron que evaluar si requería operaciones en la clavícula y en otras zonas afectadas, pero finalmente solo necesitó terapia física.

“Felizmente no tengo ningún riesgo, ningún órgano, ningún hueso dañado. Todo tranquilo. Ahora toca recuperar mis músculos porque estoy atrofiadísimo”, explicó con sinceridad.

El streamer recordó también que antes del accidente tenía como meta llegar a los 90 kilos a fin de año, tras haberse sometido a una operación de estómago. Sin embargo, producto de la hospitalización y la pérdida de masa muscular, actualmente pesa 80 kilos. “Me he chupado un montón, parezco otro. Pero estoy enfocado en volver a mi meta”, agregó.

Furrey reaparece tras accidente y
Furrey reaparece tras accidente y sorprende con impactante cambio físico: “He perdido casi 30 kilos”.

Temas Relacionados

FurreyAntonio CrespoTodo GoodHabla Goodperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Fiscal de la Nación denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Medida interpuesta por la fiscal Delia Espinoza ante el Congreso de la República tiene que ver con hechos durante su paso como titular del Ministerio del Interior

Fiscal de la Nación denuncia

Asesinan a balazos a diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú en frontis de su departamento de Lince

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando el crimen. Sospechan de un ajuste de cuentas

Asesinan a balazos a diplomático

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Tras avances clave en el proceso familiar, la esposa de Christian Cueva agradeció el apoyo de la excongresista y anunció a su nuevo defensor, experto en litigios de familia y derecho civil

Pamela López presenta nuevo abogado

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

El jugador del Emelec solicitó permiso a su club para estar junto a sus hijos en Lima, aprovechando el reciente pacto de visitas logrado con Pamela López

Christian Cueva regresó a Lima

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Gino Zamora destacó que su clienta mantiene disposición positiva para que el futbolista ejerza su régimen de visitas y resaltó que el objetivo principal es asegurar la estabilidad emocional de los hijos durante la transición legal

Abogado de Pamela López se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la denuncia del Gobierno,

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

Wado de Pedro y Federico Otermín se reunieron con empresarios en Lomas de Zamora por el Día de la Industria

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70% en tecnología y electrodomésticos

INFOBAE AMÉRICA
Drones explosivos en Haití: la

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

TELESHOW
Pampita contó el día que

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo