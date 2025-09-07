Caso ‘Furrey’: familia del conductor liberado evalúa presentar demanda tras salir de prisión preventiva

El Poder Judicial dispuso comparecencia con restricciones para el chofer, mientras las investigaciones por el atropello de Antonio Crespo siguen en curso.

El proceso judicial por el accidente que dejó gravemente herido al creador de contenido Antonio Crespo, conocido como Furrey, dio un nuevo giro tras la liberación de Pablo Castillo Ticerán. El conductor había permanecido en un penal de Lima bajo mandato de prisión preventiva por seis meses, medida que fue revocada por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima luego de que se declarara fundada su apelación.

Tras recuperar su libertad, Castillo se reunió con sus familiares en Ate y sostuvo que fue detenido injustamente. En paralelo, su entorno evalúa presentar una contrademanda, lo que agrega tensión a un caso que aún se encuentra en plena etapa de investigación fiscal y que mantiene enfrentadas a las defensas legales de ambas partes.

Chofer liberado tras dos meses en penal

Pablo Castillo abandonó el penal de Lurigancho después de que el tribunal superior dispusiera su excarcelación. La decisión incluyó medidas de comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 20 mil soles. De no cumplir con esta obligación económica antes del plazo establecido, podría regresar a prisión.

‘Furrey’

El conductor declaró que los casi dos meses en el penal fueron una experiencia injusta. Aseguró que durante todo este tiempo su familia fue su principal soporte y que hoy se siente aliviado de haber recuperado su libertad, aunque recalcó que todavía enfrenta un proceso judicial abierto.

Testimonio de Pablo Castillo sobre el accidente

En sus primeras declaraciones, Castillo afirmó que la tarde del 9 de julio conducía a una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora y negó haber cruzado en luz roja. Indicó que, tras el impacto, descendió de su vehículo para intentar auxiliar a Antonio Crespo pese al nerviosismo del momento.

El chofer subrayó que nunca manejó a alta velocidad y que no evadió ninguna señal de tránsito. Dijo que lo ocurrido fue un accidente y que lamenta las consecuencias que enfrenta el streamer, quien permanecía hospitalizado en estado delicado desde aquella fecha.

Chofer que atropelló a streamer iría a prisión preventiva por 9 meses. Foto: composición Infobae

Posturas enfrentadas de las defensas legales

El abogado de Castillo, Raúl Sotelo, manifestó que existen peritajes que no atribuyen responsabilidad directa a su patrocinado. Según explicó, un perito designado por el propio Ministerio Público no logró determinar si el conductor cruzó en rojo ni a qué velocidad se desplazaba. Añadió que la visibilidad estaba limitada por vallas metálicas, lo que impediría imputarle dolo eventual.

Por su parte, el abogado de Furrey, Yener Cáriga, sostuvo que hasta el momento no existe ninguna pericia oficial incorporada en la carpeta fiscal. Señaló que ha revisado el expediente y que aún no se han concluido los análisis técnicos, por lo que cuestionó que la defensa de Castillo afirme la existencia de resultados formales.

Familia del conductor analiza posibles acciones legales

La familia Castillo Ticerán recibió con satisfacción la liberación del chofer y expresó que considera iniciar un proceso contra Crespo al responsabilizarlo del accidente. La posibilidad de una contrademanda se encuentra en evaluación mientras se desarrollan las diligencias del caso.

Chofer que atropelló a 'Furrey' fue liberado y recibido por su familia. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok: Panamericana TV)

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación y deberá determinar en los próximos meses la responsabilidad penal de las partes involucradas. Hasta entonces, el caso continúa en una etapa de disputa entre las versiones del conductor, su defensa y la del creador digital, en medio de un proceso seguido de cerca por la opinión pública.