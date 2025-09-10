Estreno de ‘Luz de Luna 4′, final de ‘Eres mi Sangre’ y ‘Eres mi Bien’: ¿Cuánto rating hicieron el martes?

Estreno de Luz de Luna, final de Eres mi sangre y Eres mi Bien: ¿Cuánto rating hicieron el martes?

En una noche marcada por la competencia directa entre los principales canales de señal abierta, el estreno de la cuarta temporada de Luz de Luna y el final de Eres mi sangre se enfrentaron a Eres mi bien en la franja estelar del martes 9 de septiembre. La confrontación entre telenovelas en América TV y Latina aportó datos que ilustran la preferencia del público, de acuerdo con las cifras publicadas por Rating Show Perú en Instagram.

La expectativa por el regreso de Luz de Luna, la reconocida telenovela de Del Barrio Producciones transmitida por América TV, coincidió con el capítulo final de Eres mi sangre y la emisión regular de Eres mi bien, protagonizada por Monica Sánchez en Latina. Sánchez, actriz recordada por su paso en Al fondo hay sitio, forma parte de la nueva apuesta de Latina que se mantiene en pantalla desde el 18 de agosto.

Según Rating Show Perú, la tabla de audiencias fue encabezada por el partido amistoso Perú vs Paraguay, que alcanzó 23,2 puntos de rating en América. Luego, Al fondo hay sitio se ubicó en el segundo lugar con 20,2 puntos, reafirmando su posición en el horario estelar.

El arranque de la cuarta temporada de Luz de Luna logró 18,4 puntos de rating, asegurando el tercer lugar en la preferencia televisiva. En el cuarto puesto apareció el final de Eres mi sangre, que obtuvo 16,4 puntos. Mientras tanto, Eres mi bien, que continúa su transmisión desde mediados de agosto, registró 4 puntos de rating y se situó en la posición 25 de la clasificación diaria, según los datos difundidos por Rating Show Perú.

Estreno de Luz de Luna, final de Eres mi sangre y Eres mi Bien: ¿Cuánto rating hicieron el martes?

La diferencia en los puntajes evidencia la poderosa presencia de las producciones de América TV, que mantienen los primeros lugares del horario nocturno y confirman la fidelidad de la audiencia por historias ya conocidas. Frente a esto, Latina enfrenta el reto de captar mayores niveles de audiencia con su actual propuesta.

André Silva rompe el silencio y responde sobre favoritismo en Luz de Luna

André Silva, protagonista de la exitosa telenovela Luz de Luna, abordó públicamente los comentarios sobre un presunto favoritismo que le atribuyen debido a su vínculo familiar con la productora Michelle Alexander. Durante la conferencia de prensa donde se presentó la cuarta temporada de la teleserie, el actor negó cualquier trato preferencial e insistió en que el desarrollo de su trayectoria ha sido independiente de factores familiares.

Según declaraciones recogidas por la prensa peruana, Silva explicó que su ausencia en recientes producciones de Del Barrio Producciones desmiente la versión de privilegios.

“Eso es mentira, eso no existe. Acaban de hacer una producción en la que no he estado, Eres mi sangre; en la anterior, Nina de Azúcar, tampoco estuve. Para volver a Luz de Luna tuve que esperar cuatro o cinco años para actuar nuevamente en televisión”, puntualizó el actor ante los medios.

André Silva y Vanessa Silva en 'Luz de Luna 4' estrenan este martes 9 de septiembre. IG

El intérprete del “León de la cumbia” subrayó que el reconocimiento alcanzado se apoya en su preparación y años en el medio. “Sé de la capacidad que tengo como actor, tengo que yo estar seguro de lo que soy, independientemente de si soy familia o no soy familia”, manifestó Silva, según lo registrado por la prensa.

En el repaso a su carrera, André Silva señaló que todo lo obtenido corresponde a la constancia y a su pasión por la actuación, sin dejar de mencionar el esfuerzo dedicado desde la infancia. “He trabajado mucho. El camino ha sido largo, he empezado desde muy pequeño, haciendo personajes muy chiquitos y, poco a poco, cada año que ha pasado, he ido creciendo a nivel actoral también”, relató el actor.

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera. IG

El estreno de la cuarta temporada de Luz de Luna suma así un nuevo capítulo mediático, marcado no solo por altas cifras de audiencia, sino también por los comentarios en redes sobre la selección del elenco y la defensa del propio André Silva a su recorrido profesional y su vínculo con Michelle Alexander.