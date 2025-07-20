‘Eres mi bien’: conoce al elenco completo de la nueva telenovela de Latina y a sus personajes. Video: Latina

Latina Televisión está lista para sorprender a sus televidentes con el estreno de ‘Eres mi bien’, una telenovela familiar que promete mezclar drama, romance y mucho humor. ¿De qué trata la historia de ‘Eres mi bien’? La trama sigue a Valeria Vargas (Mónica Sánnchez), una mujer luchadora que siempre ha priorizado a su familia, pero que se verá enfrentada en un dilema amoroso entre su expareja Rubén (Paul Martin) y un misterioso empresario llamado Mauricio (David Villanueva).

La serie se perfila como una fuerte competencia para ‘Al Fondo Hay Sitio’, tanto por su temática cercana al público peruano como por el regreso de rostros muy queridos de la televisión.

La producción de Chasqui Producciones reúne a una combinación de actores consagrados y jóvenes promesas, todos bajo la dirección de un equipo creativo de gran experiencia. Su estreno ya se anunció para este lunes 18 de agosto, después de ‘Yo Soy’. Aquí te presentamos a los protagonistas y a cada uno de los personajes que formarán parte de esta esperada telenovela de Latina.

David Villanueva, Mónica Sánchez y Paul Martin protagonizan la nueva novela de Latina ‘Eres mi bien’.

Mónica Sánchez es Valeria Vargas

La reconocida actriz vuelve a la televisión interpretando a Valeria Vargas, una mujer decidida y madre de familia que verá cómo su vida da un giro inesperado. Mónica Sánchez, famosa por su papel de ‘Charito’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, comparte: “es una producción hermosa, de verdad estoy con mucha ilusión”. En esta oportunidad, Sánchez vuelve a ser la figura principal en una historia que combina drama y romance.

Mónica Sánchez

David Villanueva es Mauricio

El actor español David Villanueva llegó a Perú hace varios años y fue parte de ‘Combate’, sin embargo, luego participó de algunas novelas. Regresó a España y después de participar en otras producciones por allá, regresó a Perú para el papel de Xavi Sanz en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Ahora, será Mauricio, un exitoso empresario que entrará a la vida de Valeria para intentar conquistar su corazón. Además, el personaje ha dedicado su vida en ser el mejor papá para Miranda, su pequeña hija.

David Villanueva.

Paul Martin es Rubén

Paul Martin será Rubén, la expareja de Valeria y padre de sus dos hijos, que busca una segunda oportunidad en el amor. Con más de 30 años de carrera, Martin ha sido protagonista de novelas emblemáticas en Perú como ‘Natacha’ (1990), ‘Yo no me llamo Natacha’ (2011), ‘Mi amor, el wachimán’ (2012), ‘Mis tres Marías’ (2016) o ‘De vuelta al barrio’ (2017). “¡Estamos felices y entusiasmados con esta gran producción! ¡Hecha con trabajo fuerte y mucho cariño!”, comentó.

Paul Martin.

Pierina Carcelén es Claudia

Pierina Carcelén interpretará a Claudia, un personaje que dará mucho de qué hablar y que, por los avances, parece ser policía y tener algún vínculo con el personaje de Stefano Meier y César Ritter. La actriz ha formado parte de producciones como ‘La Reina de las Carretillas’ o ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Estoy muy emocionada y entusiasmada de ser parte de Latina. Siento que es una linda oportunidad para volver a las pantallas después de bastante tiempo”, dijo la actriz.

Pierina Carcelén es Claudia y César Ritter es Foncho en 'Eres mi bien'.

César Ritter es Foncho

El popular actor cómico César Ritter regresa a la pantalla chica con el papel de Foncho. Desde los videos promocionales, ya se puede ver que su personaje dará la cuota de humor a la serie. Muchos lo recuerdan como el inolvidable ‘Lalo’ Chávez en ‘Mil oficios’ (2001), también participó en ‘Así es la vida’ (2004) o ‘Rita y yo’ (2007). Sobre su participación, expresó: “Me estoy sintiendo muy cómodo, la estoy pasando muy bien, me estoy riendo mucho, estoy muy contento”.

Roberto Moll es Vicente

Roberto Moll interpretará a Vicente, un hombre maduro que intentará reconquistar a un viejo amor, Rebeca (Teddy Guzmán). “Muchas gracias a Latina, me siento muy consentido y engreído”, señaló el actor que se ganó el cariño del público al interpretar a Don Bernardo en ‘Pitucas sin Lucas’.

Roberto Moll (Vicente), Teddy Guzmán (Rebeca) y Nathalia Vargas (Francesca).

Teddy Guzmán es Rebeca

Teddy Guzmán regresa como Rebeca Carbajal, una actriz retirada con una vida sentimental complicada. La primera actriz también es tía de Francisca (Nathalia Vargas). “Me siento feliz y entusiasmada”, expresó la experimentada artista. Ella ha formado parte de producciones como ‘De Vuelta Al Barrio’, ‘Al Fondo Hay Sitio’ y la divertida ‘Súper Ada’.

Diana Quijano es Leticia

Diana Quijano regresa a la ficción peruana después de brillar en producciones internacionales como ‘Tierra de Reyes’, ‘Dama y Obrero’, ‘Bella Calamidades’ o ‘Victoria’. Ahora, tiene el papel de Leticia, pero también estará relacionada con el personaje de Vicente (Roberto Moll). “No se pierdan nuestro nuevo proyecto ‘Eres mi bien’… nos lo estamos gozando”, escribió en sus redes.

Diana Quijano es Leticia en 'Eres mi bien'.

Natalia Salas es Meche

Natalia Salas vuelve a las telenovelas como Meche, una de las mejores amigas de Valeria, hermana de Roxana (Fiorella Luna) y esposa de Emerson (Claudio Calmet). Para la actriz, este regreso es muy importante. “Para mí, volver a la ficción es un sueño. Han pasado 9 años desde que no hago una ficción, y regresar junto a un canal que me hizo volver a la TV con ‘El Gran Chef Famosos’, justo en el mismo año que tocaba mi campana (de su lucha contra el cáncer), es un símbolo romántico perfecto”, dijo.

Natalia Salas revela que rompió una manija durante las grabaciones promocionales de la telenovela 'Eres mi bien'. Video: Latina

Claudio Calmet es Emerson

La trayectoria de Claudio Marcelo Calmet comienza desde muy joven, el actor y comunicador, nacido en Lima en 1982, ha construido una sólida carrera en teatro, cine y televisión desde mediados de los 2000. Ahora, en esta producción es Emerson, el esposo de Meche (Natalia Salas) y quien tiene la fama de ser un “pisado”. “Conozco al 96% del equipo en general y me siento en casa, bien tratado, con mucho cariño, siempre me reciben con una sonrisa. El personaje que estoy interpretando lo quiero muchísimo y estoy agradecido con todo y todos”, dijo.

Claudio Calmet (Emerson) y Natalia Salas (Meche) en las grabaciones de 'Eres mi bien'.

Fiorella Luna es Roxana

Fiorella Luna regresa a las telenovelas con el papel de Roxana, la otra amiga incondicional de Valeria y hermana de Meche (Natalia Salas). “Estamos trabajando con harto love”, compartió emocionada. La actriz ha participado de producciones nacionales como ‘Al Fondo Hay Sitio’ o ‘Los Otros Concha’.

Fiorella Luna es Roxana, la mejor amiga de Valeria (Mónica Sánchez).

Nathalia Vargas, Vasco Rodríguez y Valeria Ríos lideran el reparto juvenil

Nathalia Vargas será Francisca, la sobrina de Rebeca (Teddy Guzmán), una joven muy decidida, pero que puede ser muy influenciada por sus sentimientos. “Estoy grabando mi primera serie. Estar en el set y hacer este personaje me llena de alegría el pecho, prometo hacerle honor a la oportunidad. Espero puedan querer a Francisca tanto como la estoy queriendo yo”, comentó en sus redes.

Nathalia Vargas, Vasco Rodríguez y Valeria Ríos lideran el reparto juvenil de 'Eres mi bien'.

Por su parte, Vasco Rodríguez, quien ha sido el villano más temido en ‘Al Fondo hay Sitio’, también formará parte de la telenovela como Sebastián. Mientras que Valeria Ríos será Fiorella Pacheco, la hija mayor de Valeria (Mónica Sánchez) y hermana de Toñito.

El triángulo amoroso juvenil estará formado entre los personajes de Sebastián, Fiorella y Alan (Diego Villarán).

Fiorella Pennano, Diego Villarán y Stefano Meier

Otras de las figuras jóvenes que formarán parte de la nueva telenovela de Latina serán Fiorella Pennano, como Lucía; Stefano Meier, como Ricardo; y Diego Villarán, como Alan.

Fiorella Pennano regresó a Perú después de tres años para ser parte del elenco de 'Eres mi bien'. Video: Instagram.

Fiorella Pennano, hermana del también actor Franco Pennano (Cristóbal en ‘Al Fondo Hay Sitio’), regresó a Perú especialmente para ser parte de la producción de Latina. “Ayyy! Me siento tan agradecida de volver a actuar en la televisión después de tanto tiempo!!! Esta novela se viene con todo y estoy muy muy muy feliz de ser parte de ella!!!! Muy pronto #EresMiBien por @latina.pe”, comentó.

Por su parte, Stefano Meier, hijo de Christian Meier y Marisol Aguirre ha tenido una preparación actoral en Los Ángeles. Ha participado en diversas producciones nacionales e internacionales, como ‘9 Minutos’ (2019), ‘Ana’ (2022), ‘Maricucha 2′ (2022-2023) y ‘Los otros Concha’ (2024). Aún no se sabe mucho de su personaje, pero en el video promocional se le ha visto junto al personaje de Pierina Carcelén y Martina Peñaloza.

Finalmente, Diego Villarán participó recientemente en ‘Pituca sin Lucas’ y regresa a las pantallas de Latina en su nueva telenovela. Además, acaba de ser parte de la nueva canción de Francisca Aronsson.

Diego Villarán es Alan u Stefano Meier es Ricardo en 'Eres mi bien'.

Actuaciones infantiles

Los pequeños talentos de la telenovela son Claudio Rubio (Toño), quien será el hijo de Valeria (Mónica Sánchez) y Rubén (Paul Martin). El actor infantil ha participado en ‘Nina de azúcar’ y ‘Pobre novio’, demostrando su habilidad en la actuación. “Estoy demasiado feliz por esta gran oportunidad que me regala la vida, ser parte de esta novela que está buenísima y estoy seguro que los atrapará de principio a fin, se reirán muchísimo, y amará a cada uno de los personajes porque los estamos haciendo con mucho amor”. comentó.

Por otro lado, Martina Peñaloza es Miranda, quien hace su debut en la producción de Chasqui Producciones. “Estoy feliz de contarles que soy parte del elenco de la telenovela ‘Eres mi Bien’, que se estrena en agosto por @latina.pe. No quiero dejar de reconocer a cada persona que me ha dejado una enseñanza en este camino que vengo recorriendo desde los 5 años. Los sueños se cumplen con talento, disciplina y preparación constante”, afirmó. Ambos añadirán ternura y momentos divertidos a la historia.

Claudio Rubio es Toño, el hijo de Mónica Sánchez y Paul Martin en la ficción; mientras que Martina Peñaloza es Miranda.

Valeria Conroy es Cayetana

Valeria Conroy también se suma con un personaje que promete momentos de intensidad y drama.

Valeria Ríos, Diego Villarán, Valeria Conroy, Nathalia Vargas y Leandro Hernández forman parte del equipo juvenil en 'Eres mi bien'.

Franco Iza asume el reto como guionista

Una de las sorpresas es la participación de Franco Iza, quien dejó la actuación para sumarse al equipo de guionistas de ‘Eres mi bien’. “Muy buen escritor, excelente jale como guionista. Lo mejor de todos los mundos siempre para Franco Iza y todos los colegas”, opinó el reconocido actor y guionista Eduardo Adrianzén; mientras que Paul Martin también se sumó a los elogios: “¡Gran noticia! Y tremendo aporte. Los actores felices”.

Franco Iza asume el reto como guionista de 'Eres mi bien'.

‘Eres mi bien’ llegará en agosto por Latina y promete convertirse en una de las producciones favoritas de las familias peruanas.