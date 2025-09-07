Vanessa Silva vuelve a Luz de ‘Luna 4′ y cuenta cómo maneja su esposo las escenas románticas con André Silva: “Preferimos no verlas juntos”

Perú

La actriz venezolana habló con Infobae Perú y contó cómo recibe el apoyo de su esposo, los retos de su carrera y el cariño del público peruano.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

La actriz venezolana Vanessa Silva regresa al Perú para dar vida, una vez más, a ‘Alma’ en 'Luz de Luna 4′. A pesar de que radica en México junto a su esposo José Luis Graterol, vivir en el Perú no representa un problema porque es parte de su carrera como actriz.

Menciona que no tiene dificultades con la distancia, ya que su pareja organiza su tiempo para acompañarla en las grabaciones por temporadas en Lima. Además, confesó que su esposo no es celoso, pero evita ver las escenas de besos con André Silva. Habla sobre los retos de su carrera, el cariño del público y su evolución personal.

¿Cómo recibiste la noticia de que habría una cuarta temporada de Luz de Luna?

Fue una sorpresa total (risas). Nunca escuché ningún rumor, nada. La tercera temporada se vendió como el cierre de la historia, así que cuando me llamaron pensé que era una broma. Al final, resultó ser cierto y me emocionó muchísimo.

¿Qué representa para ti retomar a ‘Alma’?

Es un privilegio. No solo creció el personaje, también crecimos nosotros como actores. Ver a Naima convertirse en una joven comprometida y talentosa ha sido conmovedor.

El público en redes sociales pedía tu regreso. ¿Qué significa para ti ese respaldo?

Es invaluable. El público es la pieza fundamental, sin ellos no hay proyecto que funcione. Si no tienes un público que te respalde y que te quiera, tu proyecto no va para ningún lado. Ni que tengas a los mejores actores, el mejor equipo, la mejor historia, el mejor guionista... El público es la pieza clave. Que me sigan no solo como actriz, sino como persona, me llena de gratitud.

¿Cómo ha sido reencontrarte con tus compañeros André Silva, Naima, Alfonso Santistevan y Liliana Trujillo?

Muy natural. Tenemos una química real y confianza que se refleja en pantalla. Con Alfonso Santistevan y Liliana Trujillo me encanta poder aprender de ellos, sentarme a hablar con ellos porque evidentemente son personas con mucha más experiencia de quienes puedes aprender.

Y con Naima es una niña increíble y verla crecer dentro de la novela ha sido maravilloso para todos. Y pues con André, verlo siempre tan comprometido, tan entregado en su trabajo. Él está en mil cosas, no para de trabajar, todo el tiempo está pensando, creando. Entonces, también aprendo mucho de él.

¿Qué rescatas de tu paso por Luz de Luna?

Haber protagonizado a ‘Alma’ durante tanto tiempo seguido fue para mí una gran escuela. Creo que cuando llegué a ‘Luz de Luna’, me sentía muy insegura. No sé si porque estaba trabajando en un lugar nuevo con personas nuevas, en un país nuevo en el que no conocían mi trabajo, además como protagonista creo que estaba tan ansiosa de saber qué iba a pensar la gente. Si ellos iban a recibir este proyecto con una respuesta positiva que no me permitía abrir las alas al cien por ciento.

Ahora tengo mucha más confianza en mí y en mi trabajo. Siento que he crecido muchísimo como actriz, tengo una madurez distinta actoralmente y por supuesto, también como persona.

Tu esposo y tú radican en México, cómo se organizan para que pueda acompañarte durante las grabaciones en Perú. ¿Cómo manejan la relación?

Con flexibilidad. Él organiza su agenda para estar la mayor parte del tiempo conmigo. Llevamos diez años juntos y lo más importante es que compartimos metas, valores y principios. Nuestro matrimonio es sólido porque siempre buscamos resolver los conflictos y remar hacia el mismo lado.

¿Y cómo van estos tres primeros años de casada?

El matrimonio fue mero trámite necesario, pero ya nos conocemos muy bien, conocemos el humor el uno del otro. Sabemos lo que nos enoja. Siempre van a haber conflictos, eso es normal porque no existe relación perfecta, pero creo que lo más importante y lo que nos caracteriza es las ganas de siempre resolver las cosas y echar para adelante.

¿Cómo toma él tus escenas de amor, especialmente con André Silva?

Me apoya al cien por ciento. Jamás hace comentarios negativos, al contrario, me elogia mucho y me dice lo orgulloso que está de mí. Claro que tenemos acuerdos muy bien establecidos en el matrimonio: por ejemplo, no vemos juntos mis escenas románticas, porque sería incómodo e innecesario. Pero celos, nunca. Al contrario, siento que me admira y valora mi trabajo.

¿Qué disfrutan más del Perú?

El malecón y la comida. Me encanta el invierno limeño, aunque muchos me dicen que estoy loca (risas). Soy fan del ceviche, de los tiraditos y de la fusión japonesa. Cada vez que llego, lo primero que hago es comerme un maki cevichado.

Finalmente, ¿qué es lo que se viene en Luz de Luna 4?

Luz de Luna 4 estrena el 9 de septiembre a las 9:30 p.m. por América Televisión. Se viene una nueva temporada renovada con nuevas historias, más drama y música. Es una novela para que vean en familia, que creo que ha sido uno de los puntos a favor. Van a resolverse muchas incógnitas, van a conocer unos personajes mucho más humanos, van a conocer de su pasado y su niñez. El matrimonio de León y Alma, pues van a llegar un par de personas a tratar de yo creo que separarlos, pero vamos a ver si el amor verdadero triunfa.

