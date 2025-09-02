André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Estoy seguro de lo que soy”

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera. IG

André Silva estuvo en la conferencia de prensa de la telenovela de Del Barrio Producciones, ‘Luz de Luna 4′ y se pronunció sobre los comentarios que circulan en redes sociales respecto a un supuesto favoritismo por parte de su suegra, la reconocida productora Michelle Alexander.

El actor descartó tajantemente los rumores y resaltó que su trayectoria habla por sí sola. Además, comentó que en las recientes novelas de Del Barro Producciones no estuvo presente.

“Eso es mentira, eso no existe. Acaban de hacer una producción en la que no he estado, Eres mi sangre; en la anterior, Nina de Azúcar, tampoco estuve. Para volver a Luz de Luna tuve que esperar cuatro o cinco años para actuar nuevamente en televisión”, aclaró al diario Trome.

“Mi carrera no depende de ser familia”

El actor, que ha encarnado al popular ‘León de la cumbia’ desde el inicio de la saga, aseguró que se mantiene tranquilo frente a los comentarios porque confía en su capacidad y en el esfuerzo que ha dedicado durante más de 20 años de carrera artística.

“Sé de la capacidad que tengo como actor, tengo que yo estar seguro de lo que soy, independientemente de si soy familia o no soy familia”, sostuvo.

Silva enfatizó que su camino profesional no ha sido fácil y que todo lo que ha alcanzado se debe a su constancia: “Yo he trabajado mucho. El camino ha sido largo, he empezado desde muy pequeño, haciendo personajes muy chiquitos y, poco a poco, cada año que ha pasado, he ido creciendo a nivel actoral también”.

Asimismo, recordó que la actuación es una vocación a la que se ha entregado desde joven: “Es mi carrera, mi profesión, me he preparado para ser actor y ahora simplemente estoy dando a rodar ese esfuerzo que he tenido desde muy pequeño”.

‘Luz de Luna 4′ se traslada a Ayacucho: así se graba la nueva temporada de la telenovela de América TV

‘Luz de Luna 4′: la gran despedida

En paralelo a sus declaraciones, América Televisión y Del Barrio Producciones anunciaron el estreno de 'Luz de Luna 4′, la última temporada de la exitosa telenovela que se convirtió en una de las más vistas por las familias peruanas en los últimos años.

El lanzamiento está programado para el martes 9 de septiembre a las 9:30 p.m., en horario estelar. La producción promete una entrega cargada de emociones, revelaciones y nostalgia, pues será la despedida definitiva de la historia del León de la cumbia.

A lo largo de sus tres temporadas anteriores y un spin-off, Luz de Luna conquistó a millones de televidentes con la historia del León, sus luchas personales, triunfos artísticos y un relato que mezcla música, drama y romance.

La cuarta temporada buscará dar un cierre digno a esta saga televisiva. En palabras de André Silva, será una entrega distinta, con un fuerte componente emocional: “Creo que es una de las temporadas más conmovedoras. Vamos a mostrar de dónde viene León, lo que lo marcó desde pequeño y cómo esos recuerdos podrían cambiar su vida. Interpretarlo en este viaje hacia sus raíces es un desafío hermoso”.

André Silva y Vanessa Silva en 'Luz de Luna 4' estrenan este martes 9 de septiembre. IG

Un elenco renovado y de lujo

Además de Silva, la historia contará con la presencia de Naima Luna, quien interpreta a Luz, personaje fundamental en el destino del León. La actriz se consolida como pieza clave y recordará al público la fuerza del amor como motor de la trama.

El elenco de 'Luz de Luna 4′ combina actores experimentados y nuevos talentos. Entre ellos se encuentran Marisol Aguirre, Juan Carlos Rey de Castro, María Grazia Polanco, Renato Rueda, Zoe Fernández, Ivanov Chamulak, Jesús Neyra, Salvador Ballón, Alejandra Saba, Fernanda Llanos y Thiago Vernal.

Asimismo, regresan figuras ya queridas por el público como Vanessa Silva, Liliana Trujillo, Alfonso Santistevan, Wendy Vásquez y Emilram Cossio, quienes aportan continuidad y fuerza dramática a la producción.

Un elenco renovado de Luz de Luna 4. IG