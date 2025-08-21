‘Luz de Luna 4′ se traslada a Ayacucho: así se graba la nueva temporada de la telenovela de América TV

La exitosa telenovela 'Luz de Luna’ vuelve a la pantalla chica con una cuarta temporada que promete sorprender a su audiencia. Tras conquistar al público durante tres entregas y un spin-off, la producción de América Televisión ha decidido dar un paso más ambicioso: llevar la historia a Ayacucho, una de las regiones más emblemáticas del Perú, reconocida por su historia, sus tradiciones, su música y sus paisajes.

El rodaje no solo busca ambientar escenas claves de la infancia del protagonista, sino también rendir homenaje a una tierra que encierra parte esencial de la identidad peruana.

Una historia que regresa a sus raíces

La nueva temporada se adentra en el pasado del personaje principal, conocido como el ‘León de la cumbia’. En esta oportunidad, la narrativa mostrará episodios de su niñez, marcada por la vida en comunidad, la música y el contacto con la tierra ayacuchana.

El equipo de producción explicó que esta decisión no es casual: se trata de un esfuerzo consciente por conectar la trama con escenarios que reflejen la esencia cultural del Perú profundo.

Las cámaras se trasladaron hasta lugares icónicos como la Pampa de la Quinua, símbolo de la independencia nacional; Vilcashuamán, con sus construcciones que evocan la grandeza del Tahuantinsuyo; y las calles de Huamanga, donde la tradición se respira en cada rincón.

El despliegue técnico y artístico en Ayacucho buscó capturar algo más que imágenes para la pantalla. Las tomas realizadas en la Pampa de la Quinua, por ejemplo, evocan no solo la belleza del paisaje, sino también la trascendencia histórica del lugar, donde se selló la independencia del Perú en 1824.

Vilcashuamán, con su arquitectura inca y su plaza central, sirvió de locación para retratar la fuerza de las raíces culturales. En tanto, Huamanga ofreció un marco urbano lleno de color y tradición, complementado por la calidez de sus habitantes, quienes fueron parte del proceso de filmación.

De esta manera, el rodaje no se limitó a mostrar escenarios, sino que buscó integrar a la región y su gente en la trama, aportando un realismo y una emotividad que enriquecen la historia.

André Silva: “Filmar aquí es un privilegio”

El protagonista de la telenovela, André Silva, expresó su entusiasmo por grabar en Ayacucho, destacando la energía y el simbolismo de la región.

“Estoy muy emocionado. Ayacucho es un lugar mágico y lleno de historia. Filmar aquí es un privilegio y un regalo para todos los peruanos. Cada rincón y cada sonrisa nos inspira a dar lo mejor en esta nueva temporada”, afirmó el actor, quien interpreta al “León de la cumbia”.

Sus palabras reflejan el espíritu de esta etapa de la producción: más que una ambientación, se trata de una experiencia compartida entre el elenco, el equipo técnico y la comunidad ayacuchana.

Lo que promete la cuarta temporada

Si bien la producción ha mantenido en reserva varios detalles de la trama, se sabe que la nueva temporada revelará aspectos desconocidos de la infancia del ‘León de la cumbia’ y mostrará cómo las experiencias vividas en Ayacucho marcaron su carácter y su pasión por la música.

El público puede esperar una combinación de drama, romance y música, fiel al estilo de la serie, pero enriquecido con una propuesta visual que resalta la riqueza natural y cultural del Perú.

Hijo de Christian Yaipén debuta en Luz de Luna 4

El fenómeno televisivo Luz de Luna regresa renovado a la pantalla de América Televisión con nuevas historias y rostros que prometen emocionar al público. Uno de los mayores atractivos del reciente adelanto es el debut actoral de Sebastián Yaipén, hijo de Christian Yaipén, líder del Grupo 5, quien tendrá un papel clave en la temporada final titulada “La despedida”.

Con tan solo ocho años, Sebastián sorprende al dar vida al pequeño León, protagonista en su etapa infantil, en una escena cargada de simbolismo y nostalgia. Su participación cobra aún más fuerza al compartir cámaras con la icónica estrella de la tecnocumbia, Rossy War, en un encuentro que une generaciones de música y ficción en una de las producciones más vistas de la televisión peruana.

Hijo de Christian Yaipén debuta en la actuación junto a Rossy War en Luz de Luna 4

¿Cuándo se estrena ‘Luz de Luna 4′, La Despedida?

La cuarta temporada de 'Luz de Luna’ llegará muy pronto a las pantallas de América Televisión. Aunque América Televisión no ha confirmado la fecha exacta del estreno, todo indica que la cuarta temporada de 'Luz de Luna’ llegará pronto a las pantallas para ocupar el horario estelar de las 9:00 p. m. a 10:00 p. m., actualmente ocupado por la telenovela Eres mi sangre.

Según fuentes cercanas a la producción, es probable que el León y su historia retomen ese espacio apenas concluya la actual ficción. Por ahora, el canal mantiene el suspenso, pero los fanáticos no han dejado de especular y contar los días para volver a ver al León cantando y luchando por su familia.

