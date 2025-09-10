El nuevo iPhone 17 llegará al Perú: ¿Cuándo se podrá comprar en el país y cuál será su precio?

Perú

Apple sorprendió al mercado tecnológico al presentar también el nuevo iPhone 17 Air, un nuevo equipo que cuenta con cámaras de 48 megapíxeles

Apple anunció el lanzamiento oficial del iPhone 17 durante el tradicional evento Keynote realizado este martes 9 de septiembre en el Apple Park, en Cupertino, California, Estados Unidos. La compañía sorprendió al mercado tecnológico con la presentación del nuevo iPhone 17 Air, una apuesta en innovación, cámaras de 48 megapíxeles, funciones inteligentes y un énfasis especial en la relación calidad-precio.

Desde la sede central, se confirmó que todos los modelos ya pueden reservarse, para interés del Perú y otros países, y comenzarán a entregarse desde el 19 de septiembre de 2025.

El precio del iPhone 17 fue establecido en 799 dólares, mientras que el iPhone 17 Air tendrá un valor de 999 dólares, posicionándose como la versión ultradelgada y ligera del portafolio. El iPhone 17 Pro se comercializará a 1.099 dólares y el modelo más avanzado, el iPhone 17 Pro MAX, estará disponible por 1.199 dólares, según precisó la compañía.

A person holds an iPhone
A person holds an iPhone 17 during an Apple's event at the Steve Jobs Theater on its campus in Cupertino, California, U.S. September 9, 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo

En el evento también se presentó la línea completa de dispositivos para la nueva temporada, poniendo énfasis en las mejoras de hardware y las funcionalidades habilitadas por inteligencia artificial. Entre las novedades destacadas se encuentran las cámaras con doble sensor de 48 megapíxeles y la grabación en 4K a 60 fps con Dolby Vision.

Precio del nuevo iPhone 17 en Perú

Estos son los precios estimados de los productos presentados, teniendo en cuenta que el cambio vigente, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es de S/ 3,5027:

  • iPhone 17: USD 799 x 3,5027 = S/ 2,798.66
  • iPhone 17 Air: USD 999 x 3,5027 = S/ 3499, 2
  • iPhone 17 Pro: USD 1.099 x 3,5027 = S/ 3849,47
  • iPhone 17 Pro MAX: USD 1.199 x 3,5027 = S/ 4199,74

iPhone 17: inteligencia artificial y avances en cámaras

El iPhone 17 incorpora mejoras en su sistema de cámaras, permitiendo imágenes y videos con mayor nivel de detalle gracias a sensores principales y ultra gran angulares de 48 megapíxeles. La cámara frontal cuenta con 24 megapíxeles e integra la función Center Stage, que ajusta automáticamente el enfoque para mantener a todos los sujetos en el centro durante selfies y videollamadas.

La inteligencia artificial habilita la detección automática de varias personas y la adaptación del encuadre, facilitando las imágenes grupales sin necesidad de girar el dispositivo. Además, las nuevas funciones de traducción en tiempo real y búsqueda visual amplían las aplicaciones laborales y personales del iPhone 17.

(Apple)
(Apple)

El dispositivo suma un botón exclusivo para control de cámara, sensor LiDAR para experiencias de realidad aumentada y protección IP68 contra agua y polvo. Face ID continúa como mecanismo de seguridad, complementado por materiales más robustos, lo que, según el fabricante, se traduce en una mayor resistencia a caídas y rayaduras.

Apple Event 2025: nuevos AirPods, procesador A19 y novedades en relojes inteligentes

Junto al lanzamiento del iPhone 17, el Apple Event incluyó la presentación de los AirPods 3, que ahora ofrecen traducción en tiempo real, mejor calidad de audio y optimización en la cancelación de ruido. El ecosistema se fortalece con el procesador A19 integrado en toda la línea de iPhone 17 y una edición optimizada del chip para los modelos Pro.

En relojes inteligentes, Apple mostró el Watch Series 11, el Watch SE actualizado y el Watch 3 Ultra, ampliando su portafolio para llegar a diferentes usuarios y necesidades. Según la información oficial, los nuevos productos mantienen la estrategia del fabricante de ofrecer tecnología avanzada y soluciones personalizadas dentro del entorno iOS.

El foco puesto en la inteligencia artificial, la fotografía y la conectividad busca redefinir la experiencia para los usuarios de la marca, que podrán acceder a la reserva de los dispositivos antes de la entrega oficial, prevista para el 19 de septiembre. El anuncio posiciona a Apple en el centro de la conversación tecnológica global durante la recta final del año.

