iPhone 17: fecha, hora y cómo seguir en vivo el gran lanzamiento de Apple

La Keynote de Apple está confirmada para el martes 9 de septiembre de 2025. (Apple)

El mes de septiembre marca una vez más una cita ineludible para fanáticos de la tecnología, medios internacionales y usuarios de todo el planeta: Apple prepara el esperado anuncio de la nueva generación de su dispositivo más emblemático, el iPhone 17. Todos los ojos estarán puestos en la presentación oficial, que este año podrá seguirse en vivo a través de Infobae.com, plataforma desde la que los espectadores tendrán acceso a la transmisión del evento y a las novedades de la firma de Cupertino en tiempo real.

Horarios del evento de lanzamiento del iPhone 17 según cada país

La Keynote de Apple está confirmada para el martes 9 de septiembre de 2025 y tendrá lugar en el icónico Apple Park de Cupertino, California (EE. UU.). El evento comenzará a las 10:00 de la mañana en horario local de California, aunque la diferencia horaria hará necesario ajustar los relojes según la ubicación de cada espectador.

El horario de inicio varía por país: Estados Unidos a las 10:00 horas, México a las 11:00, Perú y Colombia a las 12:00, Venezuela a las 13:00, Argentina a las 14:00 y España a las 19:00. De este modo, millones de usuarios podrán conectar con el evento desde cualquier dispositivo y conocer de primera mano los anuncios y sorpresas preparadas por Apple. Para ver la transmisión en vivo, solo tienes que ingresar a la página Infobae.com.

El Apple Event se llevará a cabo el próximo 9 de setiembre de 2025. (Apple)

iPhone 17 y las novedades en todos sus modelos

En esta edición, el protagonista principal será el iPhone 17 en todas sus variantes. Se esperan, al menos, tres presentaciones: la versión estándar del nuevo iPhone 17, el iPhone 17 Air —concebido para relevar a la línea Plus— y los iPhone 17 Pro y Pro Max.

Los modelos de gama alta inaugurarán un rediseño inédito en el módulo de cámaras, ahora dispuestas en formato horizontal, e integrarán un zoom óptico de hasta 8x, junto con la posibilidad de grabar video en resolución 8K.

Entre las mejoras destacadas figuran la ampliación en la duración de la batería y la adopción de un innovador sistema de refrigeración. Además, se anticipa la presentación de avances en la carga inalámbrica inversa, una característica largamente solicitada por los usuarios.

(Composición Infobae: Sonny Dickson / The Independent)

iOS 26 y novedades en el software de Apple

Junto al hardware, Apple renovará por completo su entorno digital con la introducción de iOS 26. Esta actualización estrenará una interfaz denominada Liquid Glass, que dará un nuevo aspecto visual y proporcionará mayor fluidez al uso de Dynamic Island.

Se aguardan, también, animaciones más sofisticadas, ajustes en la experiencia de usuario y la confirmación de los calendarios de actualización para dispositivos de generaciones anteriores, aspectos de especial interés para quienes buscan aprovechar al máximo el ecosistema Apple sin renunciar a sus equipos actuales.

Apple Watch, AirPods y más

Aunque el foco central recaerá sobre la familia iPhone, el evento podría dejar más de una sorpresa. Todo apunta a renovaciones en la línea de Apple Watch, con énfasis en la autonomía de batería y funciones avanzadas para el monitoreo de la salud. Los rumores señalan la posibilidad de actualizaciones para los AirPods y nuevos accesorios, ampliando el abanico de innovación en la marca.

FILE PHOTO: The Apple Watch Ultra 2 is showcased as Apple holds an event at the Steve Jobs Theater on its campus in Cupertino, California, U.S. September 9, 2024. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Existe expectativa por el posible anuncio de un “one more thing”, el guiño clásico de Apple reservado para revolucionar el cierre de sus eventos con productos inesperados.

Uno de los puntos más esperados es la presentación de avances en Apple Inteligence, la propuesta de inteligencia artificial de la compañía, que se prevé juegue un papel protagónico en distintas funciones y dispositivos de la nueva generación.

Con este enfoque, Apple ratifica su apuesta por integrar IA en sus productos, mejorando tanto el rendimiento como las capacidades inteligentes del iPhone, el sistema operativo y los futuros lanzamientos.

La cita, con cobertura y transmisión en vivo mediante Infobae, ofrece la oportunidad perfecta para no perder detalle de todas las sorpresas y los nuevos estándares tecnológicos que Apple impondrá para el próximo año.