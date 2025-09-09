Perú

Hallan en buen estado a las dos censistas del INEI reportadas como desaparecidas en Jauja

Las autoridades presentaron la denuncia ante la comisaría local tras perder contacto con las trabajadoras del Instituto Nacional de Estadística e Informática y el conductor del vehículo en el que retornaban de su cobertura en zonas rurales de Junín

Dos trabajadoras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), María Elena Palpa Sánchez (25) y Liz Tucto Villanueva, fueron reportadas como desaparecidas desde la tarde del lunes en el distritoa de Ricrán, provincia de Jauja, región Junín. La última comunicación de ambas se registró cerca de las 3 p. m., cuando informaron a sus familiares que ya se encontraban en una combi de retorno tras culminar sus tareas censales en zonas rurales de difícil acceso.

Al momento de su desaparición, según Exitosa Noticias, ambas vestían el uniforme oficial del INEI, ya que habían estado cubriendo áreas alejadas como parte del empadronamiento nacional. El conductor del vehículo, Edgar Segura Reyes, quien las trasladaba, también no ha sido ubicado hasta el momento, lo que aumenta la preocupación entre sus allegados.

La denuncia fue presentada ante la comisaría local por familiares de las desaparecidas y representantes del INEI. Tanto las autoridades como los familiares han solicitado el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita ubicarlas.

Se pide a la población que colabore con las autoridades y que, ante cualquier dato relevante, lo comunique de inmediato a la Policía Nacional del Perú o a los canales oficiales dispuestos para este tipo de casos.

Aparecieron censistas

El INEI confirmó la ubicación de Liz Tucto Villanueva y María Palpa Sánchez, las dos trabajadoras que fueron reportadas como desaparecidas tras concluir su labor censal en el distrito de Ricrán.

Según detalló el INEI mediante su cuenta oficial en X, las dos colaboradoras “ya fueron ubicadas” y se encuentran en buen estado de salud. De acuerdo con información preliminar, la unidad en la que viajaban habría presentado un desperfecto mecánico durante el trayecto.

La desaparición generó preocupación entre familiares y autoridades, más aún por la existencia de un paro que mantenía bloqueada la vía en el distrito de Acolla, lo que contribuyó a las dificultades para ubicarlas. La denuncia fue presentada y se mantuvo una búsqueda coordinada entre la Policía y la comunidad.

¿Cómo reportar un caso de desaparición en Perú?

  • Acude a la comisaría más cercana: Presenta una denuncia verbal o escrita apenas tengas conocimiento de la desaparición, sin necesidad de esperar 24 o 48 horas. La Policía está obligada a recibir la denuncia de inmediato.
  • Proporciona información detallada: Incluye nombres, edad, señas particulares, ropa que vestía, lugar y hora en que fue vista por última vez, fotografía reciente y cualquier dato relevante.
  • Solicita la activación de la Alerta de Emergencia: En caso de niños, niñas, adolescentes, mujeres en situación de riesgo o adultos mayores, pide que se active la alerta a través del sistema de búsqueda inmediata del Ministerio del Interior.
  • Obtén una copia del parte policial: Solicita el número de la denuncia y una copia del documento, ya que es tu respaldo para los trámites posteriores.
  • Comunícate con la Línea 114: La línea gratuita del Ministerio del Interior brinda orientación para reportar y dar seguimiento a casos de desaparición.
Desaparición de otra censista

En otra ocasión, la censista Aydaluz Mayté Sánchez fue reportada como desaparecida en Trujillo mientras trabajaba en los Censos 2025. Días después, agentes de la Policía Nacional del Perú la hallaron en el interior de una vivienda en Alto Trujillo, que resultó ser la casa de una familiar. Las autoridades descartaron completamente la hipótesis de secuestro.

Durante su ausencia, personas llamaron a su madre para exigir dinero, pero se comprobó que esas llamadas eran falsas. La policía señaló que la censista se encontraba un poco deprimida antes de desaparecer y que habría salido solo con una mochila y objetos personales, dejando el resto de sus pertenencias en el hospedaje.

Luego de su hallazgo, fue trasladada para exámenes médicos y la investigación continúa para esclarecer las razones de su desaparición.

