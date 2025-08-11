Perú

PNP da detalles sobre el hallazgo de la censista reportada como desaparecida en Trujillo: “se encontraba un poco deprimida”

Según la Policía Nacional, Aydaluz Mayte Sánchez fue encontrada con vida en una vivienda de la zona conocida como Alto Trujillo,

Renato Silva

Por Renato Silva

El jefe policial de La Libertad brindó detalles de la ubicación de Aydaluz Mayté Sánchez. | Canal N

La desaparición de la censista Aydaluz Mayte Sánchez en la ciudad de Trujillo mientras realizaba su labor en el marco de los Censos 2025 finalmente pudo aclararse. La mujer fue hallada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) al interior de una casa en la zona conocida como Alto Tujillo.

En una conferencia de prensa, horas luego del hallazgo de la mujer, el general de la Policía Nacional, Carlos Llerena, indicó que Mayte Sánchez se encuentra a salvo y que el lugar donde fue hallada era la casa de una familiar, por lo que la hipótesis sobre un posible secuestro queda totalmente descartada.

“A las 11 de la noche, el hermano (de la censista) hace una comunicación telefónica a su madre indicándole la dirección exacta donde la señorita se encontraba. Es así que volvimos a geolocalizar el teléfono y era cierto. La señorita se encontraba en el distrito de Alto Trujillo (...)”.

Encuentran a censista de La
Encuentran a censista de La Libertad que estuvo desaparecida: estaba en Trujillo. Infobae Perú / Captura Coer Facebook

El general Llerena también indicó que durante los días en los que la mujer estuvo reportada como desaparecida, sus familiares recibieron varias comunicaciones de “personas inescrupulosas que llamaron a la mamá y le indicaban que la tenían secuestrada y que pedían una cantidad de dinero por ella. Eso fue descartado”, sostuvo el representante de la PNP ante la prensa

Los motivos de la desaparición

Llerena afirmó que la PNP desplegó sus recursos para hallar a Aydaluz Mayte Sánchez, y que luego de dar con su ubicación, se procederá con la realización de exámenes médicos para verificar su estado de salud.

“El día de hoy esta persona se encuentra en el Departamento de Investigación Criminal. Está pasando sus reconocimientos médicos correspondientes para ver su estado de salud”, indicó.

La joven Aydaluz Mayte Sánchez
La joven Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares| Andina

Según el vocero de la PNP, los motivos por los que la censista habría desaparecido son personales, pero que hasta el momento aún no se han aclarado del todo.

"Teníamos información de que ella se encontraba un poco deprimida, pero inicialmente planteamos una hipótesis porque cuando salió de su hospedaje no sacó todas sus cosas. Ella solo se llevó una mochila con sus útiles de aseo. Ella sabía que salía, pero que también se iba a quedar porque parte de su ropa se encontraba en el lugar. El secuestro lo descartamos de plano (...)“.

En la conferencia de prensa, el general también anunció que la PNP solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono de la censista para aclarar los motivos por los que desapareció por varios días.

Censistas deberán estar debidamente uniformados
Censistas deberán estar debidamente uniformados y con identificación

Censos 2025 continuarán en La Libertad

El incidente de la censista en Trujillo generó preocupación por la posible suspensión de las actividades de los censistas en la región La Libertad. Sin embargo, el general Llerena afirmó que estos trabajos seguirán realizándose con normalidad y con las garantías de seguridad necesarias por parte de la PNP.

Los trabajos de censos van a seguir en la región. Hemos hecho coordinaciones con el jefe del INEI para que nosotros como Policía Nacional del Perú les podamos brindar toda la seguridad a los censistas en Trujillo y las zonas rurales (...) Para las zonas consideradas críticas, el INEI tiene una estrategia y será acompañada por nosotros", afirmó el representante de la PNP.

