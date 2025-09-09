Perú

Delia Espinoza a un paso de ser suspendida: ¿Cuándo la JNJ decidirá si acepta propuesta de María Teresa Cabrera?

Vicepresidenta de la JNJ plantea el apartamiento de la fiscal de la Nación por 6 meses mientras se resuelve el proceso disciplinario en su contra

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Cabrera busca que Espinoza sea
Cabrera busca que Espinoza sea apartada de la Fiscalía por 6 meses. Foto: composición Infobae

La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, ha propuesto al pleno de la institución la suspensión preventiva de Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Esto en el marco del proceso disciplinario en su contra por el caso de la reposición de Patricia Benavides.

Cabrera considera que existen fundados elementos de que Espinoza habría incurrido en la comisión de faltas disciplinarias y estima que es necesario el apartamiento de la fiscal de la Nación “para garantizar el normal desarrollo de la causa”.

Ahora, el Pleno de la JNJ deberá evaluar si admite o no el pedido para suspender a Delia Espinoza. En ese escenario, se le notificará sobre el requerimiento en su contra y se programará la audiencia para que ejerza su derecho a la defensa. Esta se llevará a cabo dentro del plazo de 5 días desde la notificación. De esta manera, sería cuestión de días, a lo mucho un par de semanas, saber si la titular del Ministerio Público quedará fuera de la institución preventivamente.

Luego de la audiencia, los consejeros procederán a votar la propuesta de suspensión preventiva, sin la participación del miembro que lo planteó, es decir, María Teresa Cabrera. Así, el futuro de Delia Espinoza estará en las manos de Gino Ríos (presidente), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

Informe firmado por la vicepresidenta
Informe firmado por la vicepresidenta de la JNJ, donde se propone la suspensión de Delia Espinoza.

Cabe precisar que está pendiente de que se resuelva el pedido de vacancia contra el presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio. La audiencia fue reservada la semana pasada.

En caso de que sea suspendida preventivamente, Delia Espinoza podrá apelar dicha decisión. Sin embargo, impugnar el fallo no interrumpirá la suspensión preventiva del cargo.

Abrirían proceso a Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciaría un procedimiento disciplinario contra la Delia Espinoza por su actuación como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación. Así lo recomendó la consejera María Teresa Cabrera en su informe.

Delia Espinoza y Gino Ríos
Delia Espinoza y Gino Ríos fueron ubicados uno al lado del otro en las ceremonias de Fiestas Patrias.

Entre los hechos imputados se encuentran el presunto incumplimiento de la resolución de la JNJ que ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema, la continuación en el cargo de fiscal de la Nación de manera ilegal e inconstitucional, la negativa a cumplir sus funciones como fiscal Suprema y la convocatoria a una reunión de fiscales supremos. La JNJ consideró que estas acciones intentaron dilatar o condicionar el cumplimiento de una decisión constitucionalmente obligatoria y vulnerar la autoridad institucional.

La defensa de Espinoza Valenzuela argumentó que la denuncia era improcedente por vulnerar garantías constitucionales y que las imputaciones carecían de hechos concretos, específicos y verificables, así como de sustento material. Sin embargo, Cabrera desestimó estos argumentos, señalando que habría intentado interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado y cometió una grave omisión de deberes inherentes a su cargo.

El informe de la JNJ concluye que las conductas atribuidas a Espinoza Valenzuela constituirían faltas graves y muy graves tipificadas en la Ley de la Carrera Fiscal.

Temas Relacionados

Delia EspinozaJNJMaría Teresa CabreraFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Rafael López Aliaga denuncia manipulación con IA en video sobre Jaime Chincha y anuncia acción legal: “Esto no lo perdono”

El alcalde de Lima anunció que denunciará penalmente a un usuario por difundir un video manipulado con IA que lo hace parecer despectivo hacia el fallecido periodista Jaime Chincha, a quien rindió homenaje en un acto público

Rafael López Aliaga denuncia manipulación

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

El alcalde propuso la creación de una alameda en la superficie, mientras que todo el tránsito vehicular se trasladaría a un túnel subterráneo de 6.93 kilómetros de longitud. La obra está valorizada en 600 millones de dólares

Rafael López Aliaga planea convertir

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, con 12 votos a favor, una moción que declara persona no grata a la presidenta de México y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que difunda esta medida a nivel diplomático

Congreso: Declaran persona no grata

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

El alcalde de Lima confirmó que dejará temporalmente su cargo el 12 de octubre para evaluar su candidatura presidencial en 2026. “Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, afirmó

Rafael López Aliaga ratifica su

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Un peritaje del Ministerio Público confirma que la voz en una grabación de más de dos horas, registrada por el capitán Junior Izquierdo, corresponde al actual ministro de Justicia

“Dina Boluarte está en jaque”:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga planea convertir

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier y su trayectoria

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva frente a críticas de Pamela López: “Decir que antes era buen padre y ahora no, es fuerte”

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Youna acusa de amenazas a Samahara Lobatón por su hija: “Querías mandar a la policía en Orlando”

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

DEPORTES

Édgar González: razones para insistir

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Ecuador vs Argentina HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026