Delia Espinoza a un paso de ser suspendida: ¿Cuándo la JNJ decidirá si acepta propuesta de María Teresa Cabrera?

Cabrera busca que Espinoza sea apartada de la Fiscalía por 6 meses. Foto: composición Infobae

La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, ha propuesto al pleno de la institución la suspensión preventiva de Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Esto en el marco del proceso disciplinario en su contra por el caso de la reposición de Patricia Benavides.

Cabrera considera que existen fundados elementos de que Espinoza habría incurrido en la comisión de faltas disciplinarias y estima que es necesario el apartamiento de la fiscal de la Nación “para garantizar el normal desarrollo de la causa”.

Ahora, el Pleno de la JNJ deberá evaluar si admite o no el pedido para suspender a Delia Espinoza. En ese escenario, se le notificará sobre el requerimiento en su contra y se programará la audiencia para que ejerza su derecho a la defensa. Esta se llevará a cabo dentro del plazo de 5 días desde la notificación. De esta manera, sería cuestión de días, a lo mucho un par de semanas, saber si la titular del Ministerio Público quedará fuera de la institución preventivamente.

Luego de la audiencia, los consejeros procederán a votar la propuesta de suspensión preventiva, sin la participación del miembro que lo planteó, es decir, María Teresa Cabrera. Así, el futuro de Delia Espinoza estará en las manos de Gino Ríos (presidente), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

Informe firmado por la vicepresidenta de la JNJ, donde se propone la suspensión de Delia Espinoza.

Cabe precisar que está pendiente de que se resuelva el pedido de vacancia contra el presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio. La audiencia fue reservada la semana pasada.

En caso de que sea suspendida preventivamente, Delia Espinoza podrá apelar dicha decisión. Sin embargo, impugnar el fallo no interrumpirá la suspensión preventiva del cargo.

Abrirían proceso a Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciaría un procedimiento disciplinario contra la Delia Espinoza por su actuación como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación. Así lo recomendó la consejera María Teresa Cabrera en su informe.

Delia Espinoza y Gino Ríos fueron ubicados uno al lado del otro en las ceremonias de Fiestas Patrias.

Entre los hechos imputados se encuentran el presunto incumplimiento de la resolución de la JNJ que ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema, la continuación en el cargo de fiscal de la Nación de manera ilegal e inconstitucional, la negativa a cumplir sus funciones como fiscal Suprema y la convocatoria a una reunión de fiscales supremos. La JNJ consideró que estas acciones intentaron dilatar o condicionar el cumplimiento de una decisión constitucionalmente obligatoria y vulnerar la autoridad institucional.

La defensa de Espinoza Valenzuela argumentó que la denuncia era improcedente por vulnerar garantías constitucionales y que las imputaciones carecían de hechos concretos, específicos y verificables, así como de sustento material. Sin embargo, Cabrera desestimó estos argumentos, señalando que habría intentado interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado y cometió una grave omisión de deberes inherentes a su cargo.

El informe de la JNJ concluye que las conductas atribuidas a Espinoza Valenzuela constituirían faltas graves y muy graves tipificadas en la Ley de la Carrera Fiscal.