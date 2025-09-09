Perú

¿Cuál es la diferencia entre el trastorno narcisista de la personalidad y la personalidad narcisista?

Tener una personalidad narcisista no significa necesariamente padecer un trastorno

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El trastorno narcisista de la
El trastorno narcisista de la personalidad es una condición que afecta profundamente la manera en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el término narcisista se ha vuelto muy común en las conversaciones cotidianas, especialmente cuando se habla de las relaciones de pareja. Es frecuente escuchar frases como “mi ex era un narcisista” o “tiene actitudes narcisistas”, para describir comportamientos egocéntricos, manipuladores o centrados en uno mismo. Sin embargo, detrás de este uso coloquial existe una confusión importante entre dos conceptos distintos: el trastorno narcisista de la personalidad y la personalidad narcisista.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), cada vez más peruanos buscan atención psicológica debido a problemas de convivencia, dificultades de pareja y conflictos emocionales relacionados con conductas de este tipo. No obstante, para poder comprender mejor las dinámicas personales y de pareja, es necesario diferenciar entre lo que implica tener una personalidad con rasgos narcisistas y lo que significa padecer un trastorno narcisista de la personalidad, ya que no son lo mismo.

¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad?

El trastorno narcisista de la personalidad (TNP) es un diagnóstico clínico reconocido por manuales internacionales de salud mental, como el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). Se trata de una condición que afecta profundamente la manera en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás.

La persona con trastorno narcisista
La persona con trastorno narcisista de la personalidad cree que es especial, única o mejor que los demás (New Harbinger Publications)

Las características principales del TNP incluyen:

  • Sentido exagerado de superioridad: la persona cree que es especial, única o mejor que los demás.
  • Necesidad constante de admiración: busca reconocimiento y aprobación de forma persistente.
  • Falta de empatía: dificultad para ponerse en el lugar del otro o para reconocer las emociones ajenas.
  • Relaciones interpersonales conflictivas: suelen ser inestables, ya que la persona puede manipular o explotar a los demás para obtener lo que quiere.
  • Hipersensibilidad a la crítica: aunque parecen seguros de sí mismos, suelen reaccionar con ira o desprecio cuando se sienten cuestionados.

El trastorno no se limita a tener algunos comportamientos egoístas, sino que interfiere de manera significativa en la vida cotidiana, el trabajo, la familia y las relaciones personales. Además, requiere diagnóstico especializado y, en muchos casos, tratamiento psicoterapéutico.

¿Qué es la personalidad narcisista?

Tener una personalidad narcisista no significa necesariamente padecer un trastorno. Más bien, se refiere a un conjunto de rasgos de carácter que cualquier persona puede presentar en mayor o menor medida.

La personalidad narcisista se manifiesta en conductas como:

  • Preocuparse excesivamente por la apariencia o la imagen que se proyecta.
  • Buscar reconocimiento o validación externa con frecuencia.
  • Mostrar ambición elevada y deseo de destacar sobre los demás.
  • Tener dificultad para aceptar errores o críticas.
Una persona con personalidad narcisista
Una persona con personalidad narcisista se caracteriza por tener dificultad para aceptar errores o críticas (Quora)

Estos rasgos no siempre afectan de manera grave la vida del individuo ni la de quienes lo rodean. De hecho, un cierto nivel de narcisismo puede ser funcional en algunos contextos, por ejemplo, para mantener la autoestima, alcanzar metas personales o desenvolverse en ámbitos competitivos.

La clave está en la intensidad y en cómo estos rasgos impactan en las relaciones y el bienestar general. Una personalidad narcisista no necesariamente es patológica, pero sí puede resultar incómoda para las personas cercanas.

Diferencia entre trastorno narcisista de la personalidad y personalidad narcisista

Aunque ambos conceptos están relacionados, es fundamental entender sus diferencias:

  • Nivel de gravedad:
    • El trastorno narcisista de la personalidad es una condición clínica que genera un malestar significativo y problemas en diferentes áreas de la vida.
    • La personalidad narcisista se limita a rasgos de carácter que no siempre interfieren de manera seria en la vida del individuo.
  • Necesidad de diagnóstico:
    • El trastorno debe ser evaluado y diagnosticado por un profesional de la salud mental.
    • La personalidad narcisista puede ser observada sin que implique necesariamente un trastorno.
  • Impacto en las relaciones:
    • En el TNP, las relaciones suelen ser conflictivas y dañinas debido a la manipulación, la falta de empatía y la necesidad de control.
    • En la personalidad narcisista, las relaciones pueden ser tensas, pero no necesariamente destructivas o insostenibles.
  • Tratamiento:
    • El TNP requiere psicoterapia especializada, e incluso puede estar asociado a otros trastornos como depresión o ansiedad.
    • La personalidad narcisista no requiere tratamiento a menos que cause malestar significativo en la persona o en su entorno.

Temas Relacionados

trastorno narcisista de la personalidadpersonalidad narcisistanarcisismoperu-salud

Más Noticias

Pamela Franco marca distancia de Vanessa Pumarica y descarta reconciliación: “No puedo tener a mi lado a alguien así”

La artista se mostró decepcionada y afirmó que su ahora examiga utiliza su nombre para ganar notoriedad mediática

Pamela Franco marca distancia de

Papa León XIV habla del Perú en su primera entrevista y cómo impactó en su formación

Testimonio formará parte de la biografía oficial “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, que será publicada el 18 de septiembre

Papa León XIV habla del

Senamhi: Costa peruana registrará descenso de temperaturas nocturnas hasta el viernes 12 de septiembre

El organismo meteorológico anunció que la franja costera, desde Piura hasta Áncash, experimentará noches más frías acompañadas de neblina, niebla y lloviznas ligeras

Senamhi: Costa peruana registrará descenso

Alergia a medicamentos antiinflamatorios no esteroideos: cómo identificar si eres alérgico a los AINEs

La alergia a los AINEs ocurre cuando el sistema inmunológico interpreta estos fármacos como una amenaza y desencadena una respuesta defensiva exagerada

Alergia a medicamentos antiinflamatorios no

Científico peruano participará de exclusivo simposio en Stanford por descubrimientos sobre enfermedades neurodegenerativas

Este evento, organizado por tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos — Stanford, Berkeley y UCSF — cuenta con el respaldo de la Chan Zuckerberg Biohub Network, fundada por Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Científico peruano participará de exclusivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Declaran persona no grata

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco marca distancia de

Pamela Franco marca distancia de Vanessa Pumarica y descarta reconciliación: “No puedo tener a mi lado a alguien así”

Ítalo Villaseca acusa a Greissy Ortega de abortar a su bebé y muestra pruebas médicas: “El bebé estaba bien, tenía 32 semanas”

Sol Carreño y Mónica Delta le dan emotivo adiós a Jaime Chincha tras su muerte por infarto: “Lo vamos a extrañar”

Peruana en EE. UU. reveló audios y chats de Greissy Ortega donde habría pedido ayuda para abortar: “No puedo tenerlo, tengo 3”

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

DEPORTES

Óscar Ibáñez no continuaría al

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Bolivia vs Brasil: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”