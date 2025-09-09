¿Cuál es la diferencia entre el trastorno narcisista de la personalidad y la personalidad narcisista?

El trastorno narcisista de la personalidad es una condición que afecta profundamente la manera en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el término “narcisista” se ha vuelto muy común en las conversaciones cotidianas, especialmente cuando se habla de las relaciones de pareja. Es frecuente escuchar frases como “mi ex era un narcisista” o “tiene actitudes narcisistas”, para describir comportamientos egocéntricos, manipuladores o centrados en uno mismo. Sin embargo, detrás de este uso coloquial existe una confusión importante entre dos conceptos distintos: el trastorno narcisista de la personalidad y la personalidad narcisista.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), cada vez más peruanos buscan atención psicológica debido a problemas de convivencia, dificultades de pareja y conflictos emocionales relacionados con conductas de este tipo. No obstante, para poder comprender mejor las dinámicas personales y de pareja, es necesario diferenciar entre lo que implica tener una personalidad con rasgos narcisistas y lo que significa padecer un trastorno narcisista de la personalidad, ya que no son lo mismo.

¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad?

El trastorno narcisista de la personalidad (TNP) es un diagnóstico clínico reconocido por manuales internacionales de salud mental, como el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). Se trata de una condición que afecta profundamente la manera en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás.

La persona con trastorno narcisista de la personalidad cree que es especial, única o mejor que los demás (New Harbinger Publications)

Las características principales del TNP incluyen:

Sentido exagerado de superioridad: la persona cree que es especial, única o mejor que los demás.

Necesidad constante de admiración: busca reconocimiento y aprobación de forma persistente.

Falta de empatía: dificultad para ponerse en el lugar del otro o para reconocer las emociones ajenas.

Relaciones interpersonales conflictivas: suelen ser inestables, ya que la persona puede manipular o explotar a los demás para obtener lo que quiere.

Hipersensibilidad a la crítica: aunque parecen seguros de sí mismos, suelen reaccionar con ira o desprecio cuando se sienten cuestionados.

El trastorno no se limita a tener algunos comportamientos egoístas, sino que interfiere de manera significativa en la vida cotidiana, el trabajo, la familia y las relaciones personales. Además, requiere diagnóstico especializado y, en muchos casos, tratamiento psicoterapéutico.

¿Qué es la personalidad narcisista?

Tener una personalidad narcisista no significa necesariamente padecer un trastorno. Más bien, se refiere a un conjunto de rasgos de carácter que cualquier persona puede presentar en mayor o menor medida.

La personalidad narcisista se manifiesta en conductas como:

Preocuparse excesivamente por la apariencia o la imagen que se proyecta.

Buscar reconocimiento o validación externa con frecuencia.

Mostrar ambición elevada y deseo de destacar sobre los demás.

Tener dificultad para aceptar errores o críticas.

Una persona con personalidad narcisista se caracteriza por tener dificultad para aceptar errores o críticas (Quora)

Estos rasgos no siempre afectan de manera grave la vida del individuo ni la de quienes lo rodean. De hecho, un cierto nivel de narcisismo puede ser funcional en algunos contextos, por ejemplo, para mantener la autoestima, alcanzar metas personales o desenvolverse en ámbitos competitivos.

La clave está en la intensidad y en cómo estos rasgos impactan en las relaciones y el bienestar general. Una personalidad narcisista no necesariamente es patológica, pero sí puede resultar incómoda para las personas cercanas.

Diferencia entre trastorno narcisista de la personalidad y personalidad narcisista

Aunque ambos conceptos están relacionados, es fundamental entender sus diferencias:

Nivel de gravedad: El trastorno narcisista de la personalidad es una condición clínica que genera un malestar significativo y problemas en diferentes áreas de la vida. La personalidad narcisista se limita a rasgos de carácter que no siempre interfieren de manera seria en la vida del individuo.

Necesidad de diagnóstico: El trastorno debe ser evaluado y diagnosticado por un profesional de la salud mental. La personalidad narcisista puede ser observada sin que implique necesariamente un trastorno.

Impacto en las relaciones: En el TNP, las relaciones suelen ser conflictivas y dañinas debido a la manipulación, la falta de empatía y la necesidad de control. En la personalidad narcisista, las relaciones pueden ser tensas, pero no necesariamente destructivas o insostenibles.

Tratamiento: El TNP requiere psicoterapia especializada, e incluso puede estar asociado a otros trastornos como depresión o ansiedad. La personalidad narcisista no requiere tratamiento a menos que cause malestar significativo en la persona o en su entorno.

