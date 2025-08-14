España

Las cinco señales de alerta que indican que estás con una persona narcisista, según una psicóloga

En las primeras etapas de la relación, las personas con rasgos narcisistas suelen mostrarse encantadoras, atentas y carismáticas

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Identificar que estamos en una
Identificar que estamos en una relación con una persona narcisista no siempre es una tarea sencilla (AdobeStock)

Detectar el narcisismo en una relación de pareja no siempre es sencillo. En sus primeras etapas, las personas con rasgos narcisistas suelen mostrarse encantadoras, atentas y carismáticas. Sin embargo, a medida que la relación avanza, comienzan a aparecer comportamientos que pueden revelar una personalidad centrada en sí misma y carente de empatía.

La psicóloga Carolina Marín advierte que identificar estos patrones es clave para proteger el bienestar emocional y evitar dinámicas tóxicas, puesto que salir con una persona narcisista puede dejar graves secuelas para la salud mental. Por ello, la experta propone cinco señales que delatan a este tipo de personas.

Falta de empatía

La ausencia de empatía es uno de los rasgos más característicos. Una persona narcisista tiende a mostrar poco interés por los sentimientos de su pareja e incluso a despreciarlos. Esto puede manifestarse en respuestas frías o en comentarios que minimizan lo que el otro siente.

Por ejemplo, si compartes una preocupación personal, como una discusión con un amigo, y recibe como respuesta indiferencia o una burla, es probable que estemos frente a un patrón de insensibilidad emocional. Esta actitud puede generar sentimientos de invisibilidad, menosprecio y desgaste psicológico.

Manipulación y ‘gaslighting<i>’</i>

La manipulación es otra herramienta frecuente en el comportamiento narcisista. Según Marín, puede adoptar diferentes formas: culpabilizar al otro, recurrir al gaslighting (hacer que la persona dude de su propia percepción) o asumir un papel de víctima para obtener beneficios.

Una señal de alerta es sentir que debe justificar constantemente sus decisiones o ceder a los deseos de su pareja para evitar discusiones. Este tipo de control mina la autonomía y la autoestima, llevando a la persona a cuestionar su propia capacidad de juicio.

Una pareja discutiendo (AdobeStock)
Una pareja discutiendo (AdobeStock)

Desprecio hacia los sentimientos ajenos

Las personas con rasgos narcisistas no solo carecen de empatía, sino que también pueden invalidar las emociones de los demás. Esto ocurre cuando, en lugar de escuchar y comprender, restan importancia a las preocupaciones del otro o las ridiculizan.

Un ejemplo común es cuando se intenta hablar sobre un mal día en el trabajo y la pareja desvía la conversación hacia sí misma sin mostrar interés genuino. Esta dinámica, repetida con el tiempo, puede provocar que la persona afectada se sienta poco valorada y emocionalmente sola.

Les encanta la atención

El deseo de ser el centro de atención en todo momento es otro indicio. Los narcisistas suelen monopolizar conversaciones, interrumpir a los demás o acaparar la escena en reuniones sociales. Esta necesidad de protagonismo no solo dificulta mantener una comunicación equilibrada, sino que también puede generar incomodidad entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. En el ámbito de pareja, esta actitud puede provocar que las necesidades y logros del otro queden relegados a un segundo plano.

Subida a los cielos, bajada a los infiernos

Las relaciones con personas narcisistas suelen seguir un patrón repetitivo: primero, la idealización; después, la devaluación. En la fase inicial, la pareja es colmada de elogios y atenciones, lo que puede generar una intensa conexión emocional.

Sin embargo, con el tiempo, llega un cambio brusco: críticas constantes, menosprecio e incluso humillaciones. Esta alternancia provoca confusión y ansiedad en la víctima, que puede quedar atrapada en un círculo tóxico, intentando recuperar la “versión” idealizada que conoció al principio.

Temas Relacionados

NarcisismoNarcisistaRelaciones de parejaSalud mentalSalud mental EspañaPsicologíaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un abogado laboralista explica qué pasa si mientes en el currículum: “No sé donde está la línea roja”

Mientras en la política española los falsos títulos se resuelven con dimisiones o expulsiones, en el ámbito privado la falsificación de credenciales puede derivar en incluso responsabilidades penales

Un abogado laboralista explica qué

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

El valor de las gasolinas dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina en

Una nutricionista alerta sobre las creencias erróneas acerca de las dietas: “No hay ningún alimento que adelgace y no hay ninguno que no engorde”

La experta analiza cómo varían los nutrientes entre los quesos comúnmente incluidos en dietas

Una nutricionista alerta sobre las

Invertir en prevención ayudaría a salvar una superficie similar a la de Portugal: por cada 1.000 millones de euros se ahorrarían 99.000

Según datos de Greenpeace, en lo que va de año los 28 grandes incendios forestales han supuesto un coste aproximado de 615 millones de euros

Invertir en prevención ayudaría a

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

El trayecto se extendió durante 22 horas y 57 minutos y se realizó bajo condiciones meteorológicas diversas, incluida la lluvia

Este es el coche eléctrico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el coche eléctrico

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

Un conserje con un trastorno psicótico por su dependencia al alcohol y la cocaína consigue la incapacidad permanente absoluta

Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

Un mecánico explica el error más común a la hora de evitar que se sobrecaliente el coche: “Se piensan que el va a refrigerar mejor”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

ECONOMÍA

Tres españoles que se fueron

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

Málaga le pone freno a las viviendas turísticas: no podrán inscribirse nuevas propiedades por tres años

Estudiar es siempre la mejor inversión: cuanto mayor es el nivel académico, mejor te va

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”