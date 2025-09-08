Perú

Juan José Santiváñez anunció peritaje de parte para impugnar informe fiscal que concluyó “alta probabilidad” de su voz en audio

A través de un comunicado, el titular del Ministerio de Justicia mencionó que “los mismos peritos declararon que los audios aportados para el análisis no eran indubitables”

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Titular del Ministerio de Justicia
Titular del Ministerio de Justicia cuestionó peritaje fiscal. | Minjus

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, informó que presentará un peritaje independiente para impugnar las conclusiones de un examen fiscal sobre la atribución de su voz en una grabación obtenida en mayo de 2024, luego de que el programa Cuarto Poder difundiera el informe oficial que sostiene la “alta probabilidad” de que la voz corresponda al funcionario.

“Mi defensa legal, liderada por el abogado Carlos Caro, presentará una impugnación porque su contenido se contradice con las supuestas conclusiones, en donde no se puede acreditar que es mi voz, pero que la dan por cierta por la probabilidad que alegan”, expresó el titular del Minjus en un comunicado remitido a la prensa. Además, mencionó que recurrirá a un análisis independiente para refutar los resultados del Ministerio Público, argumentando que “los mismos peritos declararon que no podían hacerla porque los audios aportados para el análisis no eran indubitables”.

Captura del informe pericial.
Captura del informe pericial.

Agregó que tal procedimiento —elaborado por los especialistas Erick Cervantes, Ruth Atalaya y Melissa Pariona, y basado en el programa forense SIS II- “carece de los códigos y numeraciones formales exigidos” y que “ninguna de las pruebas ha sido comparada con una muestra madre sino con grabaciones extraídas de entrevistas”, hecho que, en su opinión, invalidaría el proceso.

La polémica surgió luego de que el reportaje de Cuarto Poder expusiera fragmentos del audio vinculado al caso. En el registro, presuntamente la voz de Santiváñez menciona que la presidenta Dina Boluarte le solicitó el cierre de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), unidad responsable de diligencias sobre el hermano de la mandataria y su exabogado. El audio también hace referencia a presuntos avisos del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, sobre posibles acciones policiales en su contra, así como a declaraciones sobre el prófugo Vladimir Cerrón y su desplazamiento en vehículos asignados a la Presidencia.

Fuente: Cuarto Poder

Reacciones en el Congreso

El impacto del informe pericial sobre la voz atribuida a Juan José Santiváñez motivó reacciones inmediatas en el Congreso de la República. El parlamentario Roberto Chiabra advirtió que la permanencia del ministro pone en riesgo la estabilidad política del Gobierno. “Cuando se tienen pruebas, yo creo que ya tiene que accionar. Independiente de que esté o no en el cargo del ministro, yo creo que si la justicia considera que ya debe iniciarse un procedimiento, debe hacerlo”, declaró a RPP.

Por su parte, el legislador José Williams destacó el peso legal de la pericia oficial frente a cualquier informe independiente que busque presentar la defensa del ministro. “Las personas están en el derecho de presentar un peritaje de parte, pero entiendo también que el peritaje de oficio es el que tiene bastante más valor”, argumentó.

En tanto, el extitular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, remitió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitando que el Ministerio Público “garantice la autonomía, imparcialidad y continuidad de las investigaciones y peritajes realizados respecto al señor Santiváñez Antúnez, asegurando que no se produzcan actos de interferencia, dilación o manipulación que puedan afectar la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezMinisterio Públicoperu-politica

