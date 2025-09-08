Perú

Cómo votar tres veces por el pan con chicharrón en el Mundial de desayunos: Perú disputa la final contra Venezuela

El popular sándwich fue el platillo más votado de la historia del certamen al recibir casi 10 millones de votos en la semifinal frente a Chile

Carlos Oré Arroyo

Carlos Oré Arroyo

Cómo votar tres veces por el pan con chicharrón en el Mundial de desayunos: Perú disputa la final contra Venezuela

El desayuno tradicional de Perú, el pan con chicharrón, disputa la final del Mundial de desayunos organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, enfrentando a la arepa de Venezuela en una competencia marcada por el entusiasmo de los seguidores de ambos países. En este contexto, muchos usuarios peruanos han identificado la posibilidad de votar hasta tres veces a favor del pan con chicharrón, aprovechando que las reglas del evento permiten apoyar en distintas plataformas digitales.

El certamen, que ha alcanzado repercusión internacional, ha adoptado Instagram, TikTok y YouTube como los canales oficiales para la emisión de los votos. Cada una de estas plataformas acepta un solo voto por usuario, pero el hecho de que estén habilitadas de manera simultánea abre la opción a multiplicar el apoyo para Perú. Esto significa que cada participante podría sumar hasta tres votos durante la definición del certamen: uno desde cada red social habilitada.

Perú avanza a la final del Mundial de Desayunos con récord de votos: casi 10 millones respaldan al pan con chicharrón | IG: Ibai

El mecanismo de votación varía según la aplicación. En Instagram, los seguidores deben ingresar al perfil verificado de Ibai Llanos y participar en la encuesta oficial, en la que pueden seleccionar a Perú como su opción favorita. En TikTok y YouTube, el proceso es diferente: el voto válido se emite presionando el botón de Me gusta en el comentario oficial donde aparece el nombre de Perú, también en la publicación de Ibai Llanos.

El voto será considerado únicamente si se realiza sobre el contenido publicado en los perfiles oficiales del streamer español. Existen encuestas paralelas o comentarios no autorizados, por lo que recomiendan prestar atención a los distintivos como el check azul de verificación y evitar interactuar con publicaciones de terceros. De acuerdo con los lineamientos comunicados en los canales de Ibai Llanos, “cada voto cuenta hasta el final siempre que esté emitido correctamente”.

El fenómeno del Mundial de Desayunos de Ibai: 800 millones de interacciones y un negocio millonario en redes sociales

La dinámica de la competencia ha sido ampliamente seguida por usuarios latinoamericanos y ha impulsado campañas digitales para favorecer al representante local. El respaldo popular y la difusión de este tipo de consejos han convertido la votación en una auténtica movilización digital para asegurar el triunfo peruano en el certamen gastronómico virtual.

Récord peruano

El pan con chicharrón de Perú alcanzó un récord sin precedentes en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos, convirtiéndose en el platillo más votado de la historia del certamen al recibir casi 10 millones de votos en la semifinal frente a Chile. El streamer español anunció el 7 de septiembre que la competencia superó todas las expectativas, sumando 28 millones de interacciones en esta fase, con el duelo entre Perú y Chile como el más disputado de todo el torneo.

Ibai resta importancia a la eliminación de Perú en el Mundial 2026 y destaca el paso del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos. (Crédito: IG/Ibai)

La marraqueta chilena acumuló 7,8 millones de apoyos, pero el resultado no fue suficiente frente al contundente respaldo que obtuvo el tradicional desayuno peruano. Con esta cifra récord, Perú se aseguró un lugar en la gran final, donde medirá fuerzas contra la arepa venezolana, platillo que derrotó a Bolivia con 5,5 millones de votos frente a 5,2 millones.

En redes sociales, la participación del público fue intensa, con miles de usuarios destacando la calidad y tradición del pan con chicharrón. Comentarios como “el pan con chicharrón es el más rico de todos” y “nuestro desayuno no tiene competencia” reflejaron la popularidad del platillo peruano. La final se presenta como un enfrentamiento entre dos referentes de la gastronomía latinoamericana, generando amplia expectativa global.

