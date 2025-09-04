Perú

Pan con chicharrón pierde en ranking internacional: este es el mejor sándwich del mundo

El rico sabor de este emparedado no le bastó para llevarse el primer lugar de esta clasificación elaborada por Taste Atlas

Por Alejandro Aguilar

El pan con chicharrón es uno de los clásicos desayunos peruanos - Créditos: Andina.

El tradicional pan con chicharrón se encuentra en pleno torneo en el Mundial de Desayunos, un certamen virtual que enfrenta a los favoritos del público internacional. Enfrentando las semifinales ante Chile, este emblema gastronómico del Perú suma miles de seguidores que buscan posicionarlo en la gran final de la contienda organizada en redes sociales por Ibai Llanos. Entre decenas de opciones, el bocadillo nacional figura como uno de los favoritos de la audiencia digital, que lo ha respaldado en cada etapa.

A pesar del entusiasmo que genera en la cita, la especialidad nacional no ocupa la primera posición en el listado de mejores emparedados del planeta elaborado por la reconocida guía gastronómica Taste Atlas.

De acuerdo con esta publicación, el primer puesto corresponde al shawarma, preparación originaria de Medio Oriente que recibe una calificación de 4,6 sobre 5 en la escala de la plataforma especializada. El nombre de este platillo proviene de la pronunciación árabe de la palabra turca “çevirme”, que significa “girar”, haciendo referencia al particular método de cocción en espeto giratorio.

El shawarma es el primer lugar en este ránking - Créditos: Freepik.

Esta delicia se compone de cortes de carne como cordero, pavo, pollo o ternera, que asan de manera lenta hasta volverse jugosos y tiernos, aderezados con marinadas llenas de sabor. El proceso es tan importante como los ingredientes, ya que la cocción lenta junto al marinado aporta una textura y aroma inconfundibles.

El shawarma mantiene gran popularidad en distintos países como Líbano, Israel, Siria, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, donde se ha consolidado como referente indiscutible de la gastronomía callejera.

El shawarma es oriundo en los países del Medio Oriente - Créditos: Freepik.

En la misma clasificación, con un puntaje equivalente, aparece el Bánh mì de Vietnam. Esta creación fusiona panes crujientes de influencia colonial francesa y china, carnes variadas, derivados cárnicos y aderezos, que se complementan con sabores frescos de cítricos, cilantro y encurtidos. La integración de ingredientes refleja las huellas históricas y culturales presentes en la cocina vietnamita. Durante sus primeras décadas, el Bánh mì únicamente contenía pan, carne y condimentos, sin incorporar verduras en su elaboración, lo que ha cambiado con la evolución de las preferencias locales.

Otra propuesta que resalta en el ranking es el Tombik Döner de Turquía, una interpretación del döner kebab cuya principal diferencia radica en el pan de corteza crocante y miga blanda conocido como pide ekmek. En este caso, la carne desmenuzada se integra al bollito, lo que le brinda una textura y experiencia diferentes respecto a otras variantes.

Pan con chicharrón

En el informe de Taste Atlas, el pan con chicharrón logra colocarse en el sexto lugar, alcanzando una valoración destacada de 4,5 sobre 5. Esta puntuación lo convierte en el máximo exponente sudamericano, reconociendo su aporte a la cocina regional y ubicándolo entre las mejores opciones globales de la categoría.

El reconocimiento de la guía enfatiza que se trata de un “sándwich tradicional latinoamericano ligado principalmente a la herencia culinaria peruana”, cuyo origen fusiona técnicas ancestrales y aportes derivados de la colonización española, una mezcla que enriquece la identidad gastronómica del Perú.

Pese a que no es el mejor del mundo, el pan con chicharrón es el primer lugar de Sudamérica - Créditos: Andina.

La presencia continua del pan con chicharrón en competiciones internacionales y listados especializados confirma su aceptación fuera de las fronteras nacionales. La historia de este bocadillo mezcla influencias nativas y europeas, reflejando el mestizaje característico de las cocinas de Sudamérica.

Aunque el título del mejor sándwich del mundo, según Taste Atlas, corresponde al shawarma, la emblemática combinación peruana destaca por su sabor característico y valor cultural. El avance hasta las semifinales en el Mundial de Desayunos y su ubicación en el ranking internacional consolidan al pan con chicharrón como uno de los grandes referentes culinarios de la región y del planeta.

Retiro AFP 2025: Congresistas y

Joven de 25 años es

Doble feminicidio en Carabayllo: familia

Gobierno planea construcción de El

Alejandro Toledo recibe segunda condena
Alejandro Toledo recibe segunda condena

Cri Cri recibió la llamada

Perú vs Uruguay EN VIVO

