Perú

Impactante choque múltiple de 14 vehículos en Pasamayo deja decenas de heridos y tránsito restringido

Una colisión en cadena involucró a automóviles particulares, ómnibus y camiones en una peligrosa sección de la Panamericana Norte, poniendo en alerta a autoridades y obligando a restringir la circulación en ambos sentidos

Carlos Espinoza

Carlos Espinoza

Impactante choque múltiple de 14 vehículos en Pasamayo deja decenas de heridos y tránsito restringido

Un accidente de tránsito de grandes proporciones involucró a catorce vehículos y dejó decenas de heridos en la variante del Serpentín de Pasamayo la mañana del viernes 5 de septiembre. La intensa neblina en este tramo de la carretera Panamericana Norte redujo la visibilidad a casi cero y desencadenó una colisión en cadena, que paralizó la circulación y generó zozobra entre los pasajeros y conductores afectados.

La niebla, un peligro constante en Pasamayo

La variante de Pasamayo volvió a ser escenario de un accidente masivo. Según los reportes, la densa niebla cubría la vía desde las primeras horas, dificultando la visualización de las señales viales y la correcta reacción de los conductores.

Los testigos describieron que la situación resultó en pánico para muchos ocupantes, quienes descendieron de los vehículos y comenzaron a caminar sobre la pista, lo que incrementó el riesgo de nuevos atropellos. El choque comprometió a tres ómnibus interprovinciales, entre ellos uno perteneciente a la empresa Cavassa, además de varias furgonetas, camiones y autos particulares.

Cientos de pasajeros varados y tránsito detenido

Entre los kilómetros 50 y 55 de la carretera Panamericana Norte, los pasajeros que viajaban hacia el norte del país permanecieron varados durante varias horas a la espera de la atención de los servicios de emergencia. La interrupción total de la circulación causó filas y un congestionamiento inusual, además del temor entre los heridos y sus familiares.

Según lo registrado por los equipos de rescate, varios conductores y pasajeros con lesiones aguardan asistencia médica en el lugar, mientras las autoridades coordinan el traslado de los afectados y la remoción de los vehículos siniestrados. El tránsito permanece suspendido en ambos sentidos hasta nuevo aviso, conforme avanza el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Accidentes viales en Perú y sus causas principales

En el Perú, la siniestralidad vial figura entre las problemáticas más recurrentes en carreteras interprovinciales, donde factores como el exceso de velocidad, conducción distraída, estado inadecuado de las vías y condiciones climáticas adversas, como la presencia de niebla, juegan un papel determinante.

De acuerdo con autoridades viales, la vía de Pasamayo es catalogada como una de las más peligrosas del país. El registro de siniestros de años anteriores indica que la combinación de densa niebla y velocidad ha sido factor recurrente en choques de magnitud en este sector de la red vial nacional. Tras el accidente de hoy, las autoridades recomiendan reforzar los controles preventivos y considerar alternativas de reducción de velocidad durante condiciones atmosféricas adversas.

Consejos para evitar accidentes en episodios de niebla

Frente a episodios como el ocurrido en la variante de Pasamayo, las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones. Entre las recomendaciones, se sugiere disminuir la velocidad, mantener distancia suficiente con el vehículo de adelante, encender las luces bajas y evitar paradas intempestivas sobre la vía.

Los expertos también insisten en la importancia de revisar el estado de los frenos y neumáticos antes de viajar por rutas conocidas por su sinuosidad y niebla frecuente. De acuerdo con las entidades de transporte, la capacitación continua de los choferes y la información actualizada sobre el estado del clima y las rutas pueden prevenir tragedias similares.

