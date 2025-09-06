La conductora de 'Magaly TV La Firme’ no dudó en salir al frente y calificar de “mezquinos” a quienes cuestionan el éxito del canal y de su programa insignia ‘Somos lo que Somos’.

Durante la emisión de su programa, Medina destacó que el proyecto digital no solo ha ganado popularidad entre los jóvenes, sino que también ha logrado consolidarse con importantes auspiciadores, lo que refleja la seriedad con la que sus integrantes manejan su propuesta.

Medina: “Zaca TV tiene contratos importantes”

Fiel a su estilo directo, Magaly resaltó que Zaca TV es uno de los streamings con mayor ingreso por publicidad.

“Creo que Zaca TV es uno de los streamings que tienen más ingresos en auspiciadores. Tienen muy buenos contratos y no cobran barato”, comentó la periodista, subrayando que el talento de los jóvenes ha sido clave para consolidar su proyecto.

Además, Medina recalcó que los haters suelen inventar historias cuando no logran entender el éxito de los demás.

“Son mezquinos en redes sociales. Dicen que los hijos que tienen esta plataforma exitosa lavan dinero y todo lo demás. Son cosas, leyendas negras que se tejen cuando no se saben explicar las razones del éxito de alguien. Las razones están en la creatividad, en el talento, en la perseverancia y en la disciplina. Estos chicos jóvenes parecen tenerlo todo”, expresó.

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”.

El comentario de Carlos Orozco

El debate alrededor de Zaca TV también fue alimentado por las declaraciones del comunicador digital Carlos Orozco, quien desde su espacio en Ouke opinó sobre la portada de una revista que eligió a los conductores de 'Somos lo que Somos’ como protagonistas.

Aunque felicitó el logro, Orozco lanzó una crítica que no pasó desapercibida: “Así no se vale competir. Para empezar, cuando son blancos van a estar en Somos. Cuatro hijos de papá hacen un podcast, se ríen y los ponen en portada”, dijo con ironía.

El comunicador incluso recordó la trayectoria televisiva de la madre de los Ubierna, insinuando que ese factor habría facilitado el posicionamiento del canal. Sin embargo, reconoció que los jóvenes poseen carisma y han logrado encontrar una fórmula exitosa que conecta con las audiencias digitales.

Carlos Orozco y sus controvertidos comentarios sobre la portada que protagonizó Zaca TV. Tiktok José Pastor

Magaly responde a los cuestionamientos

Lejos de sumarse a las críticas, Magaly Medina defendió el esfuerzo detrás del proyecto y resaltó que no todo puede explicarse con privilegios o contactos.

“Hay cosas que no las compra el dinero, hay cosas que realmente… hay gente tocada por ese ángel que se llama talento. Quienes no lo tienen, pues quieren dar explicaciones que nada tienen que ver con la realidad”, sostuvo la conductora.

Sus palabras fueron interpretadas como una clara respuesta a los cuestionamientos de Orozco y a los detractores que intentan restar mérito al trabajo de los jóvenes de Zaca TV.

El orgullo de Alfredo Benavides

En medio de la controversia, Alfredo Benavides también se pronunció sobre el éxito de sus hijos y aseguró sentirse orgulloso de lo que han logrado en el terreno digital.

“Lo más importante es que ellos se han ganado su lugar con trabajo y con la fidelidad de su comunidad. Eso nadie lo puede negar”, declaró el comediante.

Asimismo, respondió a quienes aseguran que el camino de los jóvenes ha estado marcado por privilegios: “Al final, cada quien tiene derecho a intentarlo. Si mis hijos tienen éxito es porque conectan con la gente, no porque alguien les regale nada”, subrayó.

Alfredo Benavides defiende a Zaca TV, canal digital de sus hijos y lanza advertencia: YouTube: Magaly Medina El Podcast-

La fórmula de Zaca TV

El canal digital Zaca TV ha sabido posicionarse en el competido mundo del streaming peruano gracias a su frescura, humor y cercanía con el público. Con Somos lo que Somos como su buque insignia, el equipo ha logrado construir una comunidad sólida que los respalda episodio tras episodio.

Su capacidad para generar conversación en redes sociales, sumada al respaldo de marcas importantes, ha consolidado su modelo de negocio. Tal como señaló Magaly, este éxito no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante y disciplinado.

Zaca Fest: el evento de Zaca TV que agotó entradas en tiempo récord por dos fechas