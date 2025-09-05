Perú

Alfredo Benavides defiende a sus hijos tras críticas contra Zaca TV y lanza advertencia: “En redes también hay responsabilidad legal”

En el podcast de Magaly Medina, el humorista rechazó las acusaciones contra el canal de Giacomo y Doménico Benavides y defendió su independencia

Alfredo Benavides defiende a Zaca TV, canal digital de sus hijos y lanza advertencia:

Alfredo Benavides, uno de los humoristas más reconocidos de la televisión peruana, no dudó en defender a sus hijos Giacomo, Doménico y Rafaela Benavides Ubierna, quienes actualmente lideran el proyecto digital Zaca TV, tras las críticas que han surgido en redes sociales y entre algunos comunicadores.

El actor y empresario asistió como invitado al podcast de Magaly Medina, donde habló sobre su vida personal, sus romances y, sobre todo, de su rol como padre. En ese contexto, se refirió a los comentarios que desmerecen el esfuerzo de sus hijos en el mundo del streaming.

Críticas a Zaca TV

Desde su lanzamiento, Zaca TV se ha posicionado como uno de los canales digitales más populares entre los jóvenes, con programas como ‘Somos lo que Somos’, conducido por Michelle Onetto, Andrea del Águila, Giacomo y Doménico Benavides, y Miranda Capurro.

El espacio ha logrado captar a una sólida comunidad que los sigue fielmente en plataformas como YouTube, lo que incluso les ha valido portadas en medios de comunicación.

Sin embargo, el crecimiento del canal no ha estado exento de cuestionamientos. Algunos usuarios y figuras del entorno digital han señalado que el éxito de los hijos de Alfredo Benavides estaría vinculado a los recursos económicos y conexiones familiares, restando mérito al trabajo que vienen realizando.

Incluso, algunos streamers llegaron a acusarlos de “lavar dinero del papá”, un comentario que no solo indignó al comediante, sino que también levantó debate sobre los prejuicios hacia los creadores de contenido emergentes.

Zaca Fest: el evento de
Zaca Fest: el evento de Zaca TV que agotó entradas en tiempo récord por dos fechas

La defensa de Alfredo Benavides

Durante su entrevista con Magaly Medina, Alfredo Benavides fue tajante al rechazar esas versiones.

“He visto los comentarios que han hecho en algún momento, y creo que se aventuran a decir cosas que son hasta peligrosas de mencionar. Las redes sociales también tienen responsabilidad legal ante lo que se habla”, sostuvo con firmeza.

El humorista resaltó que montar un canal digital no es tan costoso como muchos creen, y que el verdadero valor está en la constancia y la creatividad de los jóvenes. “Un canal de YouTube prácticamente no cuesta mucho, lo puedes hacer con lo más elemental”, explicó.

Lejos de molestarse, Benavides expresó su orgullo como padre: “Mi felicidad más grande es ver realizados a mis hijos. Ellos siempre han sido muy independientes. Giacomo, por ejemplo, ya era influencer en Instagram antes del boom del streaming, y tiene una comunidad que lo adora y lo sigue”.

Alfredo Benavides defiende a Zaca
Alfredo Benavides defiende a Zaca TV, canal digital de sus hijos y lanza advertencia:Captura de YouTube.

Magaly Medina también salió en defensa

Magaly Medina, conocida por sus posturas críticas, coincidió con Alfredo en que los comentarios contra Zaca TV han sido injustos. La conductora señaló que el programa 'Somos lo que Somos’ cuenta con importantes auspiciadores que valoran el alcance del canal y la conexión que tienen con su audiencia.

“Creo que Zaca TV es uno de los streamings que tienen más ingresos en auspiciadores. Tienen muy buenos contratos y no cobran barato”, dijo Medina, destacando el profesionalismo con el que los jóvenes han manejado su proyecto.

Las declaraciones de Carlos Orozco

El nombre de Zaca TV también estuvo en boca del comunicador digital Carlos Orozco, quien en su programa digital ‘Ouke’ comentó la portada de una revista donde aparecían los conductores de 'Somos lo que Somos’.

Aunque felicitó el logro, cuestionó la forma en que ciertos grupos acaparan espacios. “Así no se vale competir. Para empezar, cuando son blancos van a estar en Somos. Cuatro hijos de papá hacen un podcast, se ríen y los ponen en portada”, dijo con ironía, generando controversia en redes.

Orozco también recordó que la madre de los Ubierna tiene una larga trayectoria en televisión, lo que habría facilitado la consolidación del canal. Pese a ello, reconoció que los jóvenes son carismáticos y que el formato de Zaca TV ha encontrado una fórmula exitosa.

Carlos Orozco y sus controvertidos comentarios sobre la portada que protagonizó Zaca TV. Tiktok José Pastor

¿Qué es Zaca TV?

Zaca TV nació como un proyecto digital conducido por los hermanos Giacomo y Doménico Benavides, quienes decidieron apostar por el formato de streaming para ofrecer programas de entretenimiento dirigidos a un público joven.

El canal se ha consolidado con contenidos frescos, entrevistas y dinámicas que mezclan humor, actualidad y cultura pop. Su programa más popular, Somos lo que Somos, se transmite semanalmente y ha generado gran interacción en redes sociales.

Tiene como sus otros talentos a Michelle Onetto, Andrea del Águila (Salandela) y Miranda Capurro, fortaleciendo la propuesta y ampliando su audiencia. Además en la producción se encuentra Rafaela Benavides y la manager es María Fernanda Ubierna, madre de los hermanos Benavides.

El orgullo de un padre

Para Alfredo Benavides, las críticas son parte del camino y no opacan la satisfacción de ver a sus hijos construyendo su propio nombre en el mundo digital. “Lo más importante es que ellos se han ganado su lugar con trabajo y con la fidelidad de su comunidad. Eso nadie lo puede negar”, aseguró.

El comediante también envió un mensaje a los detractores: “Al final, cada quien tiene derecho a intentarlo. Si mis hijos tienen éxito es porque conectan con la gente, no porque alguien les regale nada”.

Para Orozco, los reflectores del
Para Orozco, los reflectores del streaming aún no alumbran parejo: criticó la forma en que se elige a quién mostrar y a quién mantener fuera del encuadre.  (zaca.tv)

